Sincera, Natalia Esperón habla de la relación de Pepe Bastón con Eva Longoria: 'Se casó con una mujer maravillosa'

Fue hace más de un año que Natalia Esperón tomó la decisión de regresar a la vida pública luego de un largo periodo alejada de los reflectores, tiempo en el que se dedicó por completo a su familia. Además de la dicha que abraza en el plano personal a lado de sus tres hijos, Natalia y los mellizos Mariana y José, la actriz también atraviesa por un gran momento profesional tras haber retomado su carrera en el mundo de las telenovelas mexicanas, donde su reciente proyecto Tierra de Esperanza se ha convertido en uno de los más vistos de la pantalla chica. Aunque suele ser muy reservada sobre los detalles de su vida privada, Natalia se abrió de capa como pocas veces sobre la actual relación que mantiene con Pepe Bastón señalando lo feliz que le hace saber que su exesposo haya encontrado a una admirable mujer como Eva Longoria, con quien el empresario mexicano se casó en el 2016 y comparte un hijo de nombre Santiago.

De lo más sincera, Natalia comentó cómo fue restablecer su amistad con Pepe tras el divorcio explicando que con el paso del tiempo consiguieron construir una excelente relación, conscientes de que siempre estarán presentes en la vida del otro como padres de tres hijos. “Costó años, y creo que fue cuando comenzamos a tomar terapia. Yo empecé a tomar terapia y a darme cuenta que si sigo enojada, con rencor y sigo sin asumir mis cosas, me hago daño a mí y por consiguiente a mis hijos, si sigo cargando con eso. Entonces me di cuenta: haber Natalia, o sea, nadie me hizo, no fui víctima de nadie, yo tomé mis decisiones. Ahora me asumo responsable de esto, sin culpabilidad porque viví lo que viví, tomé las decisiones que tomé con lo que yo sabía, con los recursos que tenía en ese entonces”, señaló en una reciente entrevista para el canal de YouTube de Anette Cuburu.

Además de dejar en claro el profundo cariño que siente por el hijo de Pepe y Eva, Natalia señaló que trabajar en sus emociones y su proceso de sanción le llevó a un terreno de mayor comprensión: “Me amo, me doy ternura de que yo decidí en ese momento esas cosas sin saber, sin entender las consecuencias, pero ahora soy otra mujer, entonces eso es lo que me ha ayudado a entender y ver con ojos de amor, pero de amor de ser humano de que es un buen padre, de que es una buena persona, es un hombre trabajador, se transforma a eso a poder verlo así y poder convivir y que su felicidad me da felicidad y que adoro a Santiago, que es hermano de mis hijos”.

Tras recordar cómo tomaron sus hijos la noticia de la boda de Eva y Pepe, la actriz dedicó unas palabras de admiración para la esposa de su ex: “Estaban todos felices (de su matrimonio), estaban así de: ‘¡Woah!’, hasta yo… Es que es Hollywood, sí es un medio impresionante y los logros de Eva son espectaculares como mujer la admiro. Es muy trabajadora, una mujer con objetivos muy claros, una mujer que ve por los latinos, es una mujer que admiro, en la que también yo me espejeo y digo: ‘Yo también tengo de eso’. Nos llevamos bien, nos queremos, nos respetamos porque sí es bonita la admiración entre mujeres, nos construye, nos hace fuerte, nos fortalece”.

Dando muestra del afecto y cordialidad que existe entre ellos, Natalia aplaudió la magnífica pareja que conforman Pepe y Eva: “Se casó con una mujer maravillosa, ¿sabes de qué me doy cuenta Anette? Que los dos se complementan increíble, en carácter, en forma de ser y digo: ‘Sí, son el uno para el otro’, o sea, me encanta verlos porque se les ve contentos, se les ve felices, los dos comparten muchas cosas y yo analicé, a mí no me gustaba esto, o sea, Pepe es súper deportista, yo no era deportista por nada del mundo, ahora entiendo que es parte de una disciplina que te ayuda a la salud, pero él batallaba mucho conmigo yo no soy de salir, soy más de casa, entonces no hay que forzar las relaciones o eres compatible o no”, añadió haciendo énfasis en el papel que tiene el empresario en su vida, “Nos llevamos ya bien, con respeto obviamente, no es mi mejor amigo, aclaro las cosas, es el papá de mis hijos, ese es el lugar que tiene en mi vida”.

