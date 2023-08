Raúl Araiza celebra el cumpleaños 25 de su hija Roberta: 'Sigue brillando, te amo'

Es un hombre de muchas facetas, pero la paternidad es para Raúl Araiza un motivo de gran orgullo. Hace poco más de dos décadas, dio la bienvenida a la menor de sus hijas, Roberta, a quien tuvo durante su relación con Fernanda Rodríguez, hoy su exesposa, y con la que mantiene un lazo de cordialidad. Emocionado, el conductor del programa Hoy celebró así el cumpleaños número 25 de su hija, quien foma parte del equipo del matutino de Televisa, recibiendo no solo las felicitaciones y buenos deseos de su papá, sino también de todo el staff que se sumó al festejo organizado por la productora Andrea Rodríguez, según presumió el también actor, siempre dispuesto a compartir los instantes más especiales de su vida con todos sus seguidores, testigos de los instantes más conmovedores de su historia personal.

El mensaje de Raúl Araiza a su hija Roberta

Si algo llena de orgullo al Negro, como es conocido en el medio del espectáculo, es el hecho de mantener una estrecha convivencia y comunicación con sus hijas. Así como con la mayor de ellas, Camila, ha construido una relación de complicidad, con Roberta no ha sido la excepción. Ante la llegada de sus 25 años de vida, la joven recibió un emotivo mensaje de su padre, quien gritó su amor por ella en sus redes sociales. “Hace 25 años nació una luz que iluminó mi vida. Gracias hija por darme junto a tu hermana Camila una razón para vivir. Disfruta mucho estas 24 horas. Sigue brillando, te amo”, escribió el intérprete. Para hacer más significativo este detalle, ilustró sus palabras con una foto de la joven en el foro del programa Hoy, en el que fue consentida con un pastel de cumpleaños, mismo con el que posó al mismo tiempo en que recibe un abrazo de su papá.

Según dejó saber Araiza, se trató de una sorpresa preparada por la productora del programa, Andrea Rodríguez, pues en una de las historias en Instagram compartidas por él se muestra una foto en la que aparecen la realizadora televisiva, la conductora Andrea Escalona y la festejada. “Gracias, jefa. Detallazo”, escribió el conductor, feliz por la celebración de Roberta, testigo de los logros de su papá. Recordemos que la joven acompañó al Negro en días pasados, cuando la producción del programa Hoy celebró sus 25 años al aire, un instante que el presentador quiso conservar para el recuerdo con una foto en la que se deja ver junto a Roberta mientras ambos sostienen las placas conmemorativas por el aniversario de la popular emisión.

Roberta, una joven desenvuelta ante las cámaras

No es la primera vez que Roberta aparece a cuadro en el programa Hoy. Con total madurez, también asume el hecho de ser integrante de una dinastía que por décadas ha trabajado en el medio artístico, por lo que de igual manera ella ha demostrado ser muy desenvuelta ante las cámaras. Recordemos que fue el pasado mes de mayo cuando concedió su primera entrevista a una revista, en la que se expresó abiertamente sobre sus decisiones. “Ya soy adulta, nací en el medio artístico, desde mis abuelos paternos y con mi papá (…) soy independiente y no pido permiso para dar una entrevista”, afirmó en aquel entonces a la revista TVNotas.

La grata relación de Araiza con sus hijas

En este momento de su vida, Raúl Araiza tiene muchos motivos para sentirse pleno. No solo su éxito profesional, porque en lo familiar, ser papá de dos jóvenes lo llena de total orgullo. Durante estos años de constantes giros en su historia, periodo en el que se separó de Fernanda Rodríguez, sus hijas fueron su principal apoyo, respetando ante todo la decisión de sus padres. El conductor afirma que en todo momento la comunicación con las dos jóvenes fluyó de manera favorable, feliz de que todo transcurra con calma. “Mis hijas ya están grandes, mis hijas son muy maduras y las dos sí se desestabilizaron, pero les dije: ‘La vida es mía, no es de ustedes, yo estoy casado con su madre, no con ustedes, yo no les juzgo a sus novios, no me juzguen a mí. A su padre no lo pierden, aquí estoy, nada más déjenme vivir, la vida es corta’. Las niñas hoy me apoyan muy cañón, traigo una relación independiente con ellas, Roberta vive conmigo ahora y a Camila la tengo a un lado”, comentó en una charla concedida al programa televisivo Miembros al Aire.

