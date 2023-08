‘A veces a uno le apachurran el corazón’, Wendy Guevara se sincera sobre las críticas

A casi 15 días de haberse coronado como la ganadora de la primera edición de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara se sinceró con la prensa a su regreso a la Ciudad de México después de disfrutar de unos días en su ciudad natal, León, Guanajuato. La influencer sostuvo un encuentro con la prensa a su salida de Televisa a donde asistió para sostener una reunión de trabajo con el productor Juan Osorio quien le ofreció un papel en su próxima telenovela. Emocionada por todas las puertas que se le han abierto tras su arrollador triunfo en el reality, Wendy se confesó con los medios de comunicación a quienes les habló de cómo ha manejado las críticas en redes sociales tras su salida de la casa. Además, compartió algunos detalles del contrato de exclusividad que firmó con la televisora de San Ángel: “Firmé nada más unos años, no voy a decir cuántos”, le confesó a la prensa.

Hace frente a los señalamientos

Con la misma transparencia con la que ella realizaba sus entrevistas dentro de la en Resulta y resalta, Wendy contestó todos los cuestionamientos de los medios de comunicación que hicieron guardia a las afueras de Televisa para obtener una declaración de su parte. Entre los temas que más causaron curiosidad entre los reporteros fue cómo lidia con las críticas que ha generado en redes sociales algunas decisiones en torno a su vida personal tras su salida del reality. Tras agradecer a todos sus seguidores que la han apoyado desde su comienzo en la vida pública, Wendy admitió: “Ya sabes que hay gente que se enoja por cosas, pero yo creo que es parte dé, la verdad yo respeto a todos los fans que me siguen, yo los amo, porque por ellos como y por ellos ando acá, pero también hay fans que quieren manejar un poco tu vida y eso no está chido”, puntualizó.

Pide respeto

Aunque Wendy arrasó con su triunfó, tras su salida de la casa se ha convertido en blanco de críticas por parte de un sector que no está de acuerdo con algunas amistades de la tiktoker: “Yo creo que la gente se debería poner a pensar que todos somos seres humanos y tenemos familia y tenemos sentimientos. Yo les quiero pedir respeto, porque yo los respeto, yo creo que no está padre que me quieran decir con quién ande y con quién no”. En ese sentido, Wendy también fue cuestionada por el estado de su salud mental tras las críticas: “No tengo depresión, simplemente dije que a veces a uno le apachurran el corazón un poquito porque hasta la prensa tergiversa las cosas, dicen cosas que no son”, aseguró.

Como parte de los rumores que rodean a Wendy tras su salida está un supuesto distanciamiento con su amiga Paola con quien grabó el video viral de Las Pérdidas que las catapultó a la fama y aclaró la polémica de por qué su amiga no asistió a la celebración que ofreció Galilea Montijo en su honor tras su triunfo: “Yo estoy súper bien con Paola y con todas ellas, lo de la fiesta de Gali no era mi fiesta, era de Gali, yo estaba grabando en Endemol el after party de La Casa de los Famosos salí a las dos de la madrugada, yo pensé que ella ya estaba en la fiesta, a mí no me mandaron la ubicación, llegó un chofer por mí y por La Barby y nos llevó, me echaron la culpa a mí”, explicó Wendy quien también dio detalles del importante proyecto en puerta que prepara para la pantalla chica.

Telenovela en puerta

Tal como lo prometió, el productor Juan Osorio ya le ofreció un papel en su próxima telenovela, un proyecto que la tiene muy emocionada, aunque reveló que por el momento no puede compartir los pormenores: “Me fue muy bien con Juan Osorio ya está lo de la novela, la verdad va a estar espectacular, ¡No saben lo que voy a hacer! Va a estar bien bonito. No puedo decir nada”. La prensa también la cuestionó sobre la posibilidad de que Wencola, la pareja que formó dentro de la casa con Nicola Porcella sea llevada a la pantalla: “No sé si vaya a ir Nicola, yo escuché que dijo en un video Juan, pero no le pregunté eso”, aseguró. Por último, desestimó su participación en la gira que planea el team infierno debido a que su agenda de trabajo se encuentra saturada: “No sé si yo entre a la gira del team infierno, porque yo tengo un buen de fechas, gracias a Dios, con nosotras Las pérdidas”, finalizó.