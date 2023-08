¡Qué grande está! Natalia Téllez sorprende con un nuevo posado junto a su hija

Tras el estreno de Veo cómo cantas, programa con el que Natalia Téllez participa como asesora de los concursantes, la presentadora mostró en Instagram fotografías que reflejan un poco de su vida desempeñando el papel más importante de su vida: el de mamá. Aunque suele ser muy cuidadosa con las instantáneas que comparte de su pequeña en redes sociales, hace unas horas, la conductora de Netas Divinas publicó un par de entrañables imágenes al lado de su hija en las que dejó ver lo mucho que ha crecido la bebé quien este 23 de agosto cumplió un año siete meses de edad. Aprovechando el cumplemes de Emilia, Natalia posó a su lado en dos fotos captadas por Antonio Zabala, papá de la niña, quien se ha convertido en el fotógrafo estrella de la familia desde que nació Emi.

¡Feliz cumplemes a Emi!

A manera de celebración, Natalia Téllez compartió con sus seguidores una linda imagen en su feed en la que aparece cargando a su hija, acompañó dicha instantánea de la frase: “Tú y yo”. Esta foto, en la que Emi aparece muy atenta mirando una cadenita que portaba su mamá provocó revuelo entre sus seguidores quienes le agradecieron por mostrar lo mucho que ha crecido la niña. Entre los comentarios más destacados de esta publicación resalta el que Antonio quien solicitó a Natalia puntualizar que fue él quien se encargó de inmortalizar tan especial momento: “¿Y mi crédito?”, escribió el ingeniero, a lo que Natalia respondió con un: “Todas mis fotos son tuyas”, dejando claro que gracias a su talento detrás de la cámara cuenta con las imágenes más especiales al lado de su hija.

El mejor papá

Además de la imagen que compartió en su feed, más tarde, Natalia compartió otra en sus historias donde la vemos cargando de nuevo a Emi quien, como ella, llevaba una gabardina en tono beige, una prenda con la que madre e hija hicieron juego. Aunque en esta ocasión Antonio Zabala no apareció en las instantáneas familiares, ha sido pieza fundamental en la crianza de su hija. En junio pasado, con motivo del Día del padre, Natalia le dedicó un entrañable mensaje al padre de su hija con quien ha hecho un gran equipo a la hora de cuidar a la bebé: “No pude haber elegido mejor papá, raíz, confidente, amigo y equipo. Gracias por darme el lugar al cual pertenezco, por la mejor niña del mundo y por todo el amor. Te amamos”, le escribió Natalia a Antonio.

De acuerdo con Natalia, la manera en la que Antonio ejerce su paternidad con Emilia le ha permitido a ella mantener el equilibrio entre su carrera y la maternidad, aunque reconoció que desde la llegada de Emi su visión de la vida ha cambiado por completo, por lo que no hay proyecto más importante que estar presente en el desarrollo de la bebé: “Me doy cuenta que escojo tiempo de calidad con mi hija o escojo más proyectos que me dan una calidad laboral. Ha habido muchas cosas que yo he cambiado para funcionar en esta estructura que es completamente diferente y en la que es muy importante que yo esté bien, pero por un rato es mucho más importante que Emi esté bien. Eso cambia mucho la estructura de cómo yo viví desde que tengo 15 años”, comentó hace unos meses en el programa Netas Divinas.

Su ángel de la guarda

Para Natalia la maternidad ha sido una etapa llena de aprendizaje en la que, por primera ocasión, ha tenido que aceptar que su dinámica se transformó: “Esto para mí es la hermosa oportunidad de delegar. Sé que voy a seguir tomando decisiones por ella, yo nunca había tomado decisiones por alguien más, nunca”. En su caso, contar con la complicidad de Antonio ha sido fundamental para mantener el equilibrio en casa: “La salvación de este mundo es que los hombres se involucren en la crianza”, reconoció. Con la llegada de Emi, Natalia también experimentó un crecimiento en su lado espiritual: “Cuando se fue mi mamá yo dije: ‘Ok, pasó algo muy malo, pero a partir de aquí ya todo va a salir bien’ y como que ha resultado. Según yo tengo un ángel de la guarda que me cuida, también cuido mucho la energía con la que me despierto”, explicó.