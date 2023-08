Ximena Navarrete celebra el 13° aniversario de su triunfo como Miss Universo

La vida de Ximena Navarrete dio un vuelco de 180° el día en el que su nombre retumbó por todo Mandalay Bay Resort de Las Vegas, mientras se anunciaba que la tapatía se había convertido en la nueva Miss Universo, un 23 de agosto de 2010. Y aunque la modelo dio lo mejor de sí misma en el certamen y acudió con la mirada puesta en el triunfo, nunca se imaginó que ese día sus sueños se harían realidad. Desde entonces, Ximena se ha convertido en toda una celebridad, pues además de ser reconocida como una de las tres Miss Universo mexicanas, logró destacar como actriz, conductora y modelo, logrando ganarse el corazón de miles con su talento, carisma y belleza. Y aunque actualmente se encuentra alejada de los reflectores y enfocada al 100 a su familia, Ximena se mantiene siempre cercana a sus fans a través de sus redes sociales, donde además de compartir los detalles su día a día, también muestra algunos vistazos de su vida como mamá, empresaria e influencer. Tal y como sucedió recientemente, cuando la intérprete celebró el 13 aniversario de su triunfo en Miss Universo, un acontecimiento que permanece vivo en su corazón y su memoria, y que a la fecha le sigue generando muchas emociones al recordar esta linda etapa de su vida.

Recuerda su triunfo en Miss Universo

A través de su perfil de Instagram, Ximena compartió una fotografía del día de su coronación como reina de belleza universal, la cual acompañó de un emotivo mensaje en el que se mostró agradecida con todos aquellos que siguen celebrando ese triunfo como si hubiera ocurrido ayer. “Hoy hace 13 años que mi vida cambió para siempre al ganar @missuniverse. 13 años después recuerdo y celebró el 23 de agosto de 2010 con la misma emoción que viví ese día al representar a México. Gracias a todos los que junto conmigo recuerdan este día tan especial de mi vida. Los quiero”, expresó la intérprete, quien desde las primeras horas comenzó a retomar todas las felicitaciones y mensajes que recibió de parte de sus fans en sus historias de Instagram.

El emotivo mensaje para su pequeña Ximena

Y aunque la primera publicación sobre su aniversario como Miss Universo generó un sinfín de muestras de cariño de parte de sus seguidores, la modelo sorprendería a sus fans al compartir un nuevo video en su feed de Instagram, en el que se dejó ver luciendo un vestido color rojo, tal y como el día de su coronación, y usando las bandas con las que se identificó como la representante de México en el famosos certamen. Sin embargo, esta vez no estaba sola, pues con ella posó su hija Ximena, a quien tiernamente le puso la banda de Miss Universo y la corona que ganó en aquella ocasión, emocionando a todos. “13 años después... Quién me diría que tendría tanta suerte de tener a esta muñeca que parece gustarle mucho la idea de que no tuvo que concursar ni mover un solo dedo para tener su propia banda y corona de Miss Universe”, compartió Ximena conmovida al pie de su reel.

La tapatía continuó con sus palabras dedicando unas tiernas palabras a su hija, a través de las cuales le transmitió el verdadero significado que ahora tiene para ella esa corona y esa banda. “Ojalá que algún día, cuando estés grande, te sientas muy orgullosa de tu mamá, que sepas siempre que la belleza del alma es la que nos acompaña hasta el final y que tú ya eres ¡MI UNIVERSO entero!”, finalizó la intérprete conmovida, cerrando así un día de celebraciones y de muchas emociones.

Ximena, encantada con sus dos hijos

Con el nacimiento del pequeño Juan Carlos, Ximena se encuentra viviendo una de las etapas más especiales en su vida. Uno de los detalles que más la llenan es ver a su primogénita debutar como hermana mayor, un papel que, aunque debido a su edad (un año) todavía no entiende del todo bien, ha comenzado a desempeñar. Así apareció en un clip que compartió hace unos días la tapatía en el que vemos a la niña recibiendo a su hermanito en casa: “Gracias a Dios todo salió bien y hoy llegamos a nuestra casa con baby JC y este par de bebitos me derriten de amor”, escribió Ximena como descripción de un video en el que aparece la bebé acariciando la cabecita de su hermano: “Las caritas de Xime jajaja”, añadió Ximena haciendo referencia a los tiernos gestos de su hija que, por momentos lucía angustiada y por otros muy feliz de tener a su hermanito.

