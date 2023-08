Así fue la emotiva despedida de Nicola Porcella de la radio peruana: ‘Será mi casa siempre’

Durante los 71 días que Nicola Porcella permaneció en La Casa de los Famosos México siempre expresó su inquietud por conocer el rumbo que tomaría su vida profesional en Perú tras su participación en el exitoso reality. En varias ocasiones, compartió con sus compañeros su preocupación debido a que, antes de llegar a nuestro país, solicitó permiso de faltar únicamente una semana a La Karibeña, el programa de radio al que ingresó como locutor desde octubre del 2022. Tras el fenómeno mediático que generó su participación en la emisión mexicana, ayer por la tarde, Nicola regresó a la cabina para despedirse de sus compañeros y del público que lo estuvo apoyando desde su natal Perú. Tras la emotiva despedida, Nicola hizo nuevamente sus maletas para regresar a nuestro país donde comenzará a escribir una nueva etapa profesional.

Una despedida muy especial

Después de tres meses de ausencia en el programa de radio, Nicola tomó el micrófono de La Karibeña para dedicar unas palabras a la audiencia que lo estuvo apoyando y sus compañeros que se convirtieron en los voceros del team Nicola en Perú: “¿Cómo no iba a venir? Es el único lugar en el que pedí permiso para que, por favor me dejaran estar, se los juro, no podía ir a ningún sitio, pero pedí por favor, dije: 'Voy un ratito, voy a saludar'. Les quería agradecer a ustedes porque sé que me apoyaron, yo sé que me apoyaron mucho. Así que estoy muy agradecido con ustedes, con la radio, con La Karibeña y con todos los chicos acá, la verdad es que la pasé muy bonito, espero venir a visitarlos seguido, cuando venga aquí a Perú”, prometió Nicola.

Agradecido por sus fans en Perú

Aprovechando la popularidad que ha ganado en redes sociales y en señal de agradecimiento con La Karibeña, Nicola pidió a su ejército de seguidores un especial favor para el programa de radio: “Mi gente que me han seguido este tiempo, a todos los que han hecho posible este sueño, porque esto se lo debo a ustedes, quiero pedirles un último favor, porque uno también tiene que ser agradecido y esta fue la radio que me apoyó en un momento difícil y que también me apoyó cuando estábamos en la casa, con ustedes, pedían votos acá en la radio, así que les pido por favor cumplir una meta al team Porcella, al ejército y a todas las Nicolitas, que lleguemos a los 100 mil seguidores en el Instagram de la radio, es el último favor que les pido, no les pido más, así que muchas gracias desde ya. Ya saben que esta fue mi casa y será mi casa siempre, este es mi regalo para La Karibeña”, dijo.

Tras su despedida del radio, Nicola constató el gran cariño de sus compañeros y de la audiencia del show que estuvo presente en su mente durante toda su estancia en la casa. Fueron varias las ocasiones que el peruano se preguntó por su trabajo: “¿Ya me reemplazaron en la radio?”, cuestionó a su mamá, la señora Fiorella, cuando lo sorprendió dentro de la casa. De hecho, compartió con Wendy y con Apio detalles de su labor en este programa: “Yo trabajo en una radio de cumbia, La Karibeña. Yo les dije que me iba una semana”, confesó el modelo durante una charla en la que, mostrando su característico sentido del humor, Wendy le dijo: “¡Nicola ya te corrieron!”.

Su efusivo recibimiento en México

Tras decirle adiós a su trabajo en Perú, Nicola volvió a hacer las maletas para regresar a nuestro país, donde está listo para comenzar una nueva vida: “La primera vez que viaje a México fue con una maleta casi vacía y una mochila llena de sueños. Hoy, gracias a ustedes, voy con tres maletas llenas a vivir mi sueño. Eternamente agradecido”, escribió en una de sus historias en Instagram donde anunció que estaba por volar a México. Dicha publicación provocó que un grupo de fanáticas se reunieron en el aeropuerto para organizarle una efusiva bienvenida entre globos, obsequios y hasta mariachi: “Gracias México por este lindo recibimiento”, escribió en otra de sus historias tras arribar a nuestro país. Emocionado por ver el cariño de su público en México, Nicola agradeció en un live en Tik Tok, red social en la que se ha mantenido muy activo: “Voy a descansar un ratito, porque fue un vuelo súper largo”, añadió.