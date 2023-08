Natalia Esperón se sincera sobre su matrimonio con Pepe Bastón: 'No hubo manera de poder salvarlo'

Natalia Esperón está atravesando por una emocionante etapa tras convertirse en abuela, un papel en el que debutó hace unos días cuando su hija mayor, Natalia Bastón, le dio la bienvenida, junto a su esposo José María Eugui, a su primogénito, al que decidieron llamar José María. Mientras disfruta al máximo del nuevo integrante de su familia, la actriz ha abierto su corazón sobre uno de los episodios más significativos de su vida: la historia de amor que escribió a lado de Pepe Bastón, padre de sus tres hijos, de quien se divorció un año y medio después del nacimiento de sus mellizos, Mariana y José, que hoy tienen 19 años de edad. Además de recordar el inicio de su relación con el empresario, la estrella de telenovelas abrió su corazón sobre las complicadas circunstancias bajo las que tuvo lugar su separación dejando en claro que con el paso del tiempo construyeron una amistad que les ha permitido establecer una crianza compartida en un ambiente de armonía y cariño.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Más sincera que nunca, Natalia Esperón aclara: ‘La gente piensa que Pepe me dejó por Eva’

Emocionada, Natalia Esperón celebra el cumpleaños 19 de sus mellizos

Natalia Esperon recuerda cómo comenzó su relación con Pepe Bastón

Durante una sincera entrevista para el canal de YouTube de Anette Cuburu, Natalia contó que conoció a Pepe durante el concurso Chica TV: “Me lo presentó Arturo Velasco, ya después cuando hice Agujetas de color de rosa, ya no me dejó”, comentó recordando con simpatía cómo comenzó su relación con el empresario, “Tuvimos un noviazgo la verdad bonito. Yo siento que no nos pudimos conocer por la carga de trabajo. Fue un noviazgo de que yo trabajaba de lunes a viernes, sábado estaba muerta (de cansancio), ya ves como a estos señores les encantaban las bodas, fiestas, el domingo ya estaba out, mal y el lunes me tenía que ir a trabajar. No hubo la convivencia de un noviazgo para podernos conocer, para construir una relación, ahora sí ya me queda claro”.

Natalia recordó que en una ocasión Pepe le puso fin a su noviazgo: “Nos veíamos a ratito, sí nos peleábamos porque hasta terminamos, o sea, me terminó porque decía que era demasiado buena”, confesó señalando que cuando se reconciliaron también decidieron dar el siguiente paso: “El 10 de mayo cumplíamos 1 año y me entregó anillo de compromiso para casarnos… Lo más bonito de esto es que yo siento que esa celebración fue la llegada de Tali -como suele referirse a su primogénita de cariño-, o sea, porque me embaracé. Fue anillo y bebé”.

Su matrimonio con el empresario

Sincera, la actriz habló de las dificultades por las que atravesaron ella y Pepe durante su matrimonio: “Él nunca me engañó, él siempre me lo dijo: ‘No me gustan las actrices’, y yo hacía oídos sordos, pero seguíamos juntos, entonces creo que sí fue algo en lo que ambos nos equivocamos”. Tras hacer una retrospectiva de lo sucedido, Natalia reflexionó sobre cómo se desarrolló su historia con su exesposo: “Ahora lo que ya entiendo es asumir mi responsabilidad y decir: ‘¿Qué hacía yo ahí?’ Si no me quieren como actriz es que no me quieren a mí como soy (...) De esto ya me doy cuenta y asumo mi responsabilidad, okay él no quería, pero, ¿qué hacía yo ahí? ¿Por qué aceptaba eso entonces? Sí fue un estira y afloja donde yo me impuse y seguí trabajando”.

VER GALERÍA

Con todo y reacción de Eva Longoria, Natalia Esperón felicita a su primogénita por su cumpleaños

Natalia Esperón habla de su separación de Pepe Bastón

La actriz relató el duro momento que vivió en su segundo embarazo -del que nacieron sus mellizos- luego de perder a uno de los tres bebés que esperaba: “Cuando decidimos tener a este chiquito, que finalmente no fue uno, sino que eran al principio cuatro y después me quedé con tres, nuestra vida nos cambió cuando fallece (uno de los pequeños)”. Con el corazón en la mano, Natalia mencionó lo complicado que le fue lidiar con la partida de su hijo Sebastián: “En ese momento sí era el dolor más grande, por mucho tiempo lo tuve hasta que pude ir a terapia”.

Tras las declaraciones de la actriz, Anette le preguntó si consideraba que el duelo por la partida de su bebé “los llevó al divorcio”, a lo que Natalia respondió: “Sí porque cada quien lo vivió separado”. Si bien, su separación tuvo lugar bajo un momento sumamente difícil para ambos, la intérprete aclaró que hoy en día tiene una excelente relación con Pepe: “Mi matrimonio sí se vino para abajo, no hubo manera de poder salvarlo, si ahorita nos llevamos bien es porque nos cayó el 20 a los dos que somos papás de Mariana, José y Tali, y que nuestras malas y buenas decisiones son de nosotros, que nuestros hijos tienen que ver una buena relación de respeto entre nosotros”.

VER GALERÍA