Maribel Guardia revela cuáles son los planes que tienen respecto a la herencia de su hijo Julián Figueroa

A unas semanas de que se cumplan cinco meses de la partida de Julián Figueroa, su familia aún se encuentra procesando los sentimientos que surgieron a raíz de este lamentable suceso, mientras empiezan a adaptarse a una nueva realidad en la que la ausencia del joven cantante será algo a lo que se enfrentaran día a día. Algo de lo que Maribel Guardia, madre de Julián, habló en un reciente encuentro con la prensa, en el que con total sinceridad se refirió al momento de duelo por el que atraviesa y respecto a las cosas que han cambiado en su vida tras la partida de su único hijo, específicamente en el tema de las herencias, pues según reveló, ella no sentía la necesidad de dejar un testamento por escrito al considerar que su hijo sería su único heredero, algo que ya no podrá ser así, por lo que la actriz ha tomado la decisión de plasmar sus últimas voluntades en un documento legal.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

¿Qué pasará con la herencia de Julián?

Así lo compartió Maribel durante un reciente encuentro con la prensa a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el que con total apertura respondió a las preguntas de la prensa relacionadas con la herencia que su hijo Julián habría dejado tras su prematura partida, una oportunidad en la que se encargó de dejar en claro que el único heredero de su hijo será José Julián, el hijo que el fallecido intérprete tuvo con Imelda Tuñón. “Se está buscando a ver si hay un testamento, pero de todas maneras, como nadie más de nosotros está peleando eso, sería para el bebé”, compartió la intérprete con total honestidad, en declaraciones retomadas por el programa Ventaneando.

En ese mismo sentido, la actriz reveló que hasta antes de la muerte de su hijo, ella no había pensado en dejar un testamento, pues siempre ha sido muy abierta a la hora de aclarar que todo su legado quedaría en manos de su único hijo, algo que debido a las circunstancias ha tenido que cambiar, por lo que se ha replanteado la idea de dejar por escrito sus voluntades. “Yo no había hecho testamento y ahora pues sí voy a hacer testamento, porque obviamente todo lo mío era de Julián, y ahora ya no va a ser así”, expresó Maribel con cierta nostalgia, insistiendo en que ahora su único heredero será su nieto. “Y es que todo va a quedar a nombre de José Julián, y en todo caso yo me imagino que lo administrará Ime (su nuera), pero todo va a ser para el niño”, sentenció.

VER GALERÍA

La última morada de Julián

Para Maribel Guardia es muy importante seguir sintiéndose cerca de su hijo a pesar de su partida, por lo que ha tomado la decisión de mantener las cenizas de su hijo en su casa. Y aunque en un inicio llegó a contemplar la opción de llevarlas a Juliantla, Guerrero, lugar donde Julián pasó gran parte de su infancia y donde se encuentran los restos de Joan Sebastian, padre de su hijo, finalmente ha tomado una decisión al respecto. “Yo creo que no. Por ahora las cenizas las tengo en la casa y me siento muy plena”, comentó la también cantante al ser cuestionada sobre la última morada de Julián.

En ese mismo sentido, Maribel explicó las razones por las que ha tomado esa decisión, dejando en claro que lo que ella quiere es poder estar cerca de Julián de alguna manera, por lo que cree que lo más conveniente es que sus restos descansen en un lugar cercano a ella y por motivos muy significativo. “Sé que tal vez en un futuro me gustaría ponerlas en una iglesia cerca de la casa y que algún día si yo me muero me pongan junto a él”, comentó conmovida. “Por eso, si lo ponen en Juliantla, a mí no me van a enterrar allá, entonces no. Yo quiero si algún día muero, que me pongan con Julián y creo que lo mejor sería en una iglesia”, añadió.

VER GALERÍA