El comentado tatuaje de Angelina Jolie que se rodea de misterio

Angelina Jolie tiene una de las imágenes más reconocibles en el mundo del espectáculo. Desde que comenzó su carrera, siendo muy joven, su belleza características y los labios que se han vuelto inspiración para muchos tratamientos estéticos, han sido sus sellos distintivos. En los últimos años, su estilo es otra de las claves que han ido marcando tendencia. Solamente este verano ha demostrado que con unas cuantas prendas y solamente dos colores -el blanco y el negro- puede hacer un sinfín de combinaciones atractivas. Durante esta temporada en la que está enfocada en su trabajo en la producción de la versión para Broadway del musical The Outsiders -en la que cuenta con su hija Vivienne, de solamente 15 años, como su asistente-, así como el lanzamiento de su marca de ropa bajo el sello Atelier Jolie, no es raro ver a Angelina en las calles de la Gran Manzana. Ya sea en solitario o con alguno de sus hijos - los más pequeños, pues un par de ellos se encuentran dedicados a sus estudios universitarios en distintos rincones-, Angelina parece vivir cómodamente en Nueva York, antes de tener que volver a California, en donde comparte la custodia de sus hijos con Brad Pitt. En una de estas salidas por la cosmopolita ciudad, se sabe que Angelina visitó un lugar de tatuajes. Y si bien, Angelina cuenta con todo tipo de arte en su cuerpo, esta última adición ha causado un gran interés entre sus seguidores, a pesar de que nadie ha podido saber exactamente de qué se trata.

A pesar de que hay un seguimiento continuo de Angelina y se puede encontrar una fotografía casi diaria de la vida de la actriz en la Gran Manzana, el nuevo tatuaje fue descubierto gracias a la publicación de un artista de la tinta. El tatuador Mr. K., conocido por su trabajo con líneas ultrafinas en negro compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se veían dos manos, con las palmas hacia arriba, y algunos lujosos anillos. La imagen bien pudo haber pasado desapercibida, si no hubiera sido por la leyenda que la acompañaba: “Todavía no puedo creer que, de hecho, le agarré la mano y se la tatué. ¿Adivinen que se puso en la palma?”, se leía junto al hashtag que revelaba la identidad de Angelina.

Con los varios tatuajes que adornan la piel de Jolie, uno más podría pasar desapercibido, si no fuera por el lugar en el que se lo puso. Esta vez fue a lo largo de los dos dedos medios de sus manos lo que eligió tatuar. Por supuesto, por la posición y al tener la imagen blureada para que no se pudiera descubrir qué puso en su piel, las especulaciones no tardaron. Rápidamente, las teorías llegaron incluso a apuntar a que se trataba de un mensaje nada subliminal a su ex, Brad Pitt.

Ante la ola de noticias y comentarios que surgieron por su publicación, el tatuador no tuvo de otra que poner en sus propios comentarios: “No es nada relacionado con Brad Pitt”. Como los mensajes no se detenían, agregó: “Chicos, está photoshopeado para cubrir el tatuaje. Déjenme publicar la verdadera foto muy pronto”. En esta misma línea, en sus historias subió una captura de pantalla de los muchos artículos que se publicaron con la teoría del mensaje a Brad Pitt, desmintiéndola por completo.

¿Qué se esconde en las manos de Angelina Jolie?

Por supuesto, los fanáticos de la actriz no se iban a quedar con la duda de saber qué es lo que se había tatuado, por lo que un exhaustivo análisis de las imágenes más recientes de Angelina dejó ver lo que parece ser el tatuaje que eligió. Se trata de una especie de espada, que gracias al diseño, parece estar enterrada en el dedo, saliendo en otro extremo de la piel. Fiel al estilo de Mr. K. se trata de un tatuaje milimétrico,de líneas sumamente delgadas. Si a esto se suma que muchas veces no se recomienda tatuarse las palmas de las manos por lo fácil que es que se borren los diseños, parece que Angelina se dio un caprichito que sabe que no durará luciendo igual por mucho tiempo.

Es bien sabido que Angelina cuenta con un sinfín de tatuajes alrededor de todo su cuerpo, todos ellos con un gran significado para ella. Por ejemplo, algunos de los más importantes son las coordenadas de los lugares de nacimiento de cada uno de sus hijos. A estos sumó Oklahoma, en el 2011, por Brad Pitt, aunque dadas las batallas legales entre la expareja no ha sorprendido que ya no lo lleve más en su piel. La mayoría de sus diseños adornan su espalda, aunque tiene algunos más en sus brazos y otras partes del cuerpo.

