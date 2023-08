Se respetará la última voluntad de Talina Fernández sobre su herencia: 'Dejó una carta'

Con el paso de los días, la familia de Talina Fernández se encarga de cumplir puntualmente con las últimas voluntades expresadas por la comunicadora. Así como sus cenizas fueron arrojadas al mar de Acapulco, tal cual pidió se hiciera, ahora sus seres queridos respetan las decisiones plasmadas en su testamento, en el cual especifica la manera en que se habrá de disponer de sus bienes. Aunque los cercanos a la también llamada Dama del Buen Decir han sido muy discretos sobre los detalles en el documento, su hijo Patricio Levy ha confirmado que será respetado todo lo que su madre estipuló en vida, pues incluso, asegura, ella dejó una carta en la que explica su manera de proceder frente a esa circunstancia.

¿Qué pasará con la herencia de Talina Fernández?

Luego del fallecimiento de Talina, las preguntas en relación con la herencia de la comunicadora comenzaron a surgir entre quienes siguen de cerca la historia de la mediática familia. Sin embargo, Patricio ha echado por tierra los rumores de posibles diferencias entre los suyos a raíz de este tema, dejando claro que el respeto y la armonía prevalecen al interior de su círculo. “Absolutamente, de lo que yo vi, nadie está buscando pelea. Si alguien dice: ‘A mí me gusta ese cuadro, ¿me lo puedo llevar?’, sí llévatelo. Nadie está en ninguna lid de pelearse, ellos dicen: ‘Si Babi lo quiso así, o si Babi lo dejó así, todos contentos, todos felices’. Hasta ahorita no hay ningún problema y no creo que lo vaya a haber…”, contó en entrevista con el programa matutino de Telemundo, Hoy Día.

La carta que dejó Talina a sus seres queridos

Si algo distinguió a Talina fue el hecho de procurar las buenas relaciones entre su familia. Por ello, tomó la decisión de manera oportuna de dejar todo en orden para el momento en que aconteciera su partida. Tal fue su deseo de trascender en total calma, que escribió una carta a sus hijos y nietos para hablar a fondo de la disposición de su herencia, un texto tan entrañable para los suyos en el que además deja testimonio del sentido del humor que por siempre la caracterizó, dentro y fuera de las pantallas. “Dejó una carta escrita con su puño y letra diciendo: ‘Chaparros… si están leyendo esto es porque yo ya estoy en las nubes tocando el arpa, y seguramente los querubines están hartos de escucharme tocar el arpa’… nos dejó una cartita diciéndonos a todos el porqué del testamento…”, reveló Pato, como también es conocido, visiblemente conmovido al evocar el recuerdo de su madre, quien falleció a finales de junio.

En días pasados, el hijo de Talina también despejó otra de las grandes dudas, al explicar qué ocurrirá con la casa que habitó la Dama del Buen Decir por muchos años, un espacio tan especial en el que acumuló tesoros familiares, recuerdos de sus viajes por el mundo y memorias de las gratas reuniones con amigos cercanos. “La estamos poniendo en venta. Mi mami tenía otra casa, la cual vendió para poder comprar este terreno y con la chamba poquito a poquito fue construyendo, y ella solita construyó la casa. Ninguno de sus tres maridos nunca le dijo: ‘Talina te voy a comprar tu casa… La luz, el agua, el predio, de verdad es carísimo, es irreal”, dijo en entrevista con Ventaneando.

La relación entre los hijos de Mariana Levy

En medio de los constantes acontecimientos familiares, mucho se ha comentado sobre la relación que mantienen María, Paula y José Emilio, hijos de la fallecida Mariana Levy. Por tal motivo, Patricio quiso poner de frente el cariño que prevalece entre los hermanos, más allá de cualquier versión que pudiera poner eso en entredicho. “María llegó puntual, se saludaron todos cortésmente, lindamente, se quieren todos…”, explicó durante su charla con Hoy Día, para luego reiterar que esa convivencia es la habitual entre todos los integrantes de su familia. “Nos queremos todos, no hay bronca de nadie con nadie. En ningún momento se ve que se hablen feo o que se lleven feo, que yo me lleve mal con uno, que se lleve mal otro con otro, nos queremos todos mucho…”, aseguró.

