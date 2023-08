Gabriel Soto sobre su estado de salud: 'Si tengo que someterme a una cirugía, lo haré'

Dispuesto a seguir adelante, Gabriel Soto está preparado para dar un giro a su rutina diaria, pues próximamente enfocará todo su tiempo en atender los problemas de salud que lo han aquejado a lo largo de estos meses; la presencia de dos hernias cervicales que incluso podrían llevarlo al quirófano. Luego de que en días pasados comunicara su situación, hubo quienes especularon sobre un posible retiro definitivo del actor de las telenovelas, versiones que el intérprete ha aclarado de una vez por todas con la finalidad de despejar las dudas entre su público. Así mismo, el galán de la pantalla chica ha revelado cómo se encuentra y los planes que tiene a partir de ahora hasta concluir el año, manteniendo firme su deseo de compartir cada instante junto a sus seres queridos, sus hijas, así como con su novia, la actriz Irina Baeva.

¿Se retira Gabriel de las telenovelas?

Amable como suele ser con los medios de comunicación, Gabriel reveló cómo marcha todo para él en este momento, echando por tierra los rumores que dan por hecho su retiro de las pantallas a raíz de su padecimiento. “Quiero aclarar… no me retiro de las telenovelas para nada, llevo mucho tiempo construyendo una carrera importante dentro de este medio y gracias también a toda la gente que me he mantenido aquí 25 años…”, explicó durante una entrevista concedida a las cámaras de Televisa Espectáculos. En ese mismo espacio, fue enfático al hablar de su circunstancia. “Sí, voy a tomar una pausa porque sí tengo un tema de salud de las cervicales. Sí tengo dos hernias en las cervicales, sí me tengo que atender…”, aseguró.

Por ahora, Gabriel se mantiene muy atento sobre su estado de salud, tratando de seguir al pie de la letra las indicaciones médicas, aunque plenamente consciente de cualquiera de las posibilidades que llegaran a plantearse para él en ese sentido, incluida la de una intervención quirúrgica. “Si tengo que someterme a una cirugía lo haré, y la recuperación es de un mes y medio, dos meses…”, confesó el actor en otro momento de la plática, visiblemente relajado y tomando todo con la actitud más positiva. A la par de estos acontecimientos, Soto reflexiona en torno a su constante actividad y a la necesidad de parar un poco para poder descansar. “Finalmente también está bien porque ya llevo tres años prácticamente, casi cuatro proyectos seguidos, uno tras otro, entonces también el cuerpo te dice ‘basta’, es un momento también de descansar, unos meses nada más…”, aseguró.

¿Qué hará Gabriel mientras permanece en pausa?

Al ahondar en este tema de su vida personal, Gabriel también ha dado detalle de cómo aprovechará su tiempo a lo largo de los próximos meses en que se encuentre descansando, con la finalidad de poder regresar a los foros de grabación en el mes de enero de 2024, fecha para la que estima todo pueda estar en orden para él. “Dedicar este tiempo a mi salud, a mi persona, a mi pareja, a mis hijas, a mi vida en general, porque cuando uno hace novela realmente sacrificamos mucho. Son muchas horas de trabajo, son muchas horas de estar aquí en el set…”, explicó el intérprete, que tanto él como su novia Irina no han parado de trabajar a lo largo de este periodo, lo que incluso ha sido uno de los factores por los cuales no han podido llevar a cabo su soñada boda, un evento en el que desean contar con la presencia de sus seres queridos.

Para que no existan dudas sobre su estado de salud, Gabriel fue puntual al hablar de cómo se encuentra en este instante en el que toma todo con calma. “No estoy gravísimo, no estoy mal pero finalmente son cosas que van pasando con la edad…”, explicó entre risas. En otro momento, en entrevista con el programa televisivo El Gordo y la Flaca, Gabriel expresó su optimismo ante esta situación por la cual ha podido reflexionar a profundidad. “Tengo toda la fe de que voy a salir de esta y esperemos que con los medicamentos y el tratamiento que estoy llevando salir a delante y estar de regreso muy pronto…”, contó el galán de telenovelas.

