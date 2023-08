Wendy Guevara y Nicola Porcella, ¿juntos en una telenovela tras La Casa de los Famosos?

El arrasador triunfo de Wendy Guevara en La Casa de los Famosos ha marcado el inicio de una nueva era para el desarrollo de los realities en México. Aún antes de que se diera a conocer su victoria, la influencer era tendencia cada noche en redes sociales, donde circulan decenas de videos que dan testimonio de su indudable carisma, su franqueza y sus divertidas ocurrencias, lo que la hicieron merecedora del cariño y el apoyo del público desde la semana de estreno. Wendy no estuvo sola a su paso por el programa, pues junto al Team Infierno formó una de las mancuernas más simpáticas, en especial con Nicola Porcella, junto al que protagonizó momentos memorables dejando ver cierta química que sus seguidores no tardaron en detectar bautizando a la dupla bajo el nombre de ‘Wencola’, pero, ¿será que veremos más de la complicidad de estas dos personalidades en la pantalla chica? Todo apunta a que sí, y es que el productor Juan Osorio ha adelantado que tanto Nicola como Wendy estarán apareciendo en su próxima telenovela, la cual ya tiene hasta título.

La futura participación de Wendy Guevara y Nicola Porcella en una telenovela

Las especulaciones sobre el debut de Wendy en los melodramas detonaron luego de que se hizo viral en TikTok una conversación a mitad de la noche en el reality entre la influencer y Emilio Osorio, en la que ella le comenta en broma: “Dile a tu papá que me meta a una novela y no te nomino”, a lo que el joven cantante le siguió el juego. Aunque todo inició siendo un mero intercambio de risas, la charla llegó a oídos de Juan Osorio, quien apenas llegó el final del reality anunció a través de un live en redes sociales que está preparando un nuevo proyecto televisivo en el que bien podrían tener una participación no sólo Wendy sino también Nicola.

“Son los primeros en enterarse, Nicola y Wendy van a estar en mi novela, Wencola exactamente”, aseguró el productor recalcando que una de sus prioridades es responder a las peticiones de la audiencia, “Para que vean que yo siempre hago caso al público, a ustedes que son los seguidores, Team Infierno están cañón con todo”. Asimismo, Juan Osorio reveló que la telenovela se llamará Un amor sin receta. Si bien, dichas declaraciones han hecho eco entre los fans, aún no se ha confirmado la fecha en la que verá la luz ni se han revelado detalles del reparto oficial.

¿Todo listo para el debut de Wendy Guevara?

Previamente, el productor ya había hablado del tema en una entrevista para el canal de la reportera Inés Moreno, en donde explicó el acercamiento que tuvo con el equipo antes del final de La Casa de los Famosos. “Wendy va a trabajar conmigo, no puede trabajar en otra novela (...) Yo confirmé y tengo cerrado, no me esperé a que saliera, busqué a su manager, tenemos los dos comunicación con el teléfono directo”, dijo antes de señalar que en estos momentos la influencer tiene múltiples compromisos laborales, “Esto que les voy a confesar es increíble, lo único que me pidió no grabar en fines de semana porque aunque ustedes no lo crean Wendy tiene cubierta la agenda hasta el mes de mayo del año próximo”.

Asimismo, Juan Osorio explicó que el personaje que interpretará la influencer está hecho a la medida para ella: “Wendy va a dar un gran paso en esta oportunidad, nos va a enseñar que tiene esa gran luz y que tiene esa gran estrella de poder actual, pero siempre y cuando le hagas el traje a su medida, que no quieras que haga una escena dramática, no. Tiene que ser Wendy, el brazo derecho de uno de los personajes, que de repente cuando esté llorando le diga: ‘Ay, mana, tú no llores’, y va a entrar y le va a gustar a la gente”.

¿Qué ha dicho Wendy Guevara sobre su incursión en las telenovelas?

Si bien, la originaria de León, Guanajuato ha dejado claro que es una fiel aficionada de los melodramas mexicanos -incluso le vimos recreando alguna escena en el reality-, durante una reciente conferencia de prensa indicó que es consciente del desarrollo profesional que debe seguir para incursionar en el mundo de la actuación: “Necesito prepararme, yo creo que no puedo nada más lanzarme así, Sergio Mayer me enseñó y me dijo que obviamente tengo que desarrollarme más en todo eso de la comunicación y otras cosas que quiero aprender más. Todavía no hay fechas”.

