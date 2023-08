El Canelo Álvarez explica por qué no le gustaría que su hija Emily fuera modelo Sincero, El Canelo Álvarez reveló por qué no desea que su hija Emily se dedique al modelaje

Con tan solo 15 años, Emily Álvarez, hija de Saúl El Canelo Álvarez, tiene claro que desea conquistar cada uno de sus sueños. En este momento, además disfruta de sus éxitos entregada a una de sus mayores pasiones, la equitación, feliz de contar con el respaldo de su famoso papá, testigo de sus emprendimientos y principal guía en la toma de cualquier decisión. A la par, la jovencita ha dado muestra de su desenvolvimiento frente a los reflectores, no solo al posar para la portada de la edición de junio de la revista ¡HOLA!, sino también, recientemente, al aprovechar la oportunidad para modelar un vistoso vestido conmemorativo del bicentenario de Jalisco, estado del que es originaria la familia del boxeador. Pero, ¿qué opina El Canelo sobre la posibilidad de que su hija incursione sobre las pasarelas?

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

El Canelo, firme sobre las decisiones de su hija

Sincero, el pugilista se refirió a la reciente participación de su hija Emily en un reconocido evento de moda del que fue madrina, mismo en el que lució un vestido dorado inspirado en la diosa romana Minerva. Fue tal la atención que atrajo esta aparición de la joven, que El Canelo respondió si le gustaría o no ver a su hija incursionar en el modelaje, dejando claro que esta colaboración no significa el inicio de una nueva etapa en la vida de su primogénita. “No debutó como modelo, modeló un vestido para Jalisco. No me gustaría (que fuera modelo)”, dijo durante una entrevista concedida al programa televisivo Al Rojo Vivo, de la cadena Telemundo, postura que mantiene firme, aunque respetando ante todo los deseos de su hija por emprender en los terrenos que más le apasionen.

En otro momento de la plática, el boxeador ahondó en su respuesta, haciendo énfasis en su deseo por ver a su hija lejos del medio del espectáculo, revelando en qué faceta preferiría verla incursionar. “No me gustaría que estuviera mucho envuelta en lo que son los medios, más que nada, no como modelo, no como actriz. Me gustaría más que fuera como deportista, y obviamente va a estar envuelta en medios porque pues deportista…”, explicó. Mientras tanto, Emily se enfoca en la equitación, una de sus mayores pasiones y un terreno en el que ha demostrado ser capaz de conquistar cualquier meta, un interés que nació en ella desde que era pequeña. “Cuando me subí por primera vez a un caballo y salté, dije, aquí me quiero quedar… Tenía como cuatro años cuando me subí al caballo por primera vez. Cuando empecé lo hice en gimnasia arriba del caballo, que eran como terapias y pues de ahí veía de lado las clases de equitación…”, contó la joven durante una entrevista concedida a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), luego de una competencia ecuestre.

VER GALERÍA

El Canelo, el mejor guía de Emily

Ante el deseo de Emily por explorar nuevas facetas, El Canelo está muy pendiente de las decisiones que tome su hija, así lo reveló el pugilista, quien además hizo énfasis en lo importante que es para él apoyar a su primogénita ante cualquier deseo profesional que en un futuro quiera llevar a cabo. Por ahora, el boxeador se encarga de ayudarla a evaluar cada una de las propuestas que recibe teniendo él la última palabra, según confiesa. “Me dice cada una de las cosas (a las que la invitan a colaborar) y obviamente le tengo que dar el visto bueno pero al final de cuentas no es lo que yo quiera, yo puedo decir muchas cosas pero es lo que ella quiera, y la voy a apoyar cien por ciento en lo que ella quiera, dándole mis consejos, mis opiniones…”, dijo durante la charla con Telemundo.

Este sin duda es un gran momento para Emily quien tras cumplir 15 años apenas en octubre pasado, ha podido continuar poniendo en marcha sus sueños. Para ella, llegar a esa edad ha sido muy significativo, sobre todo por el amor que le expresó su familia durante la celebración de su gran día, en el que caminó de la mano de sus papás ante un grupo de invitados que festejaron con ella ese instante tan entrañable. Recordemos que incluso ese día, El Canelo junto con su esposa, Fernanda Gómez, regalaron a la jovencita un lujoso presente; una camioneta GMC Denali, la cual tenía puesto un enorme moño y que le fue entregada durante la fiesta.

VER GALERÍA