El emotivo mensaje que Salma Hayek le ha dedicado a su suegro en su cumpleaños

A lo largo de su relación con François-Henri Pinault, Salma Hayek ha procurado construir buenas y solidas relaciones con todo el entorno social de su esposo, desde sus hijos mayores, hasta sus exparejas, además de la familia nuclear del francés, algo que no le ha tomado mucho tiempo a la actriz, quien es conocida por su calidez y su desbordante carisma. Tal y como sucedió durante el reciente cumpleaños de su suegro, François Pinault, a quien la mexicana le dedicó una emotiva felicitación, a través de la cual dejó en claro la admiración que tiene por él, así como el profundo respeto que guarda ante su figura, dejando en claro también la buena relación que mantiene con el padre de su marido.

El gesto de Salma para su suegro

A través de su perfil de Instagram, Salma compartió una fotografía, esas de las que pocas veces se pueden observar en el feed de la actriz, pues en ella se aprecia a la actriz brindando con su suegro, quien con una sonrisa en el rostro mira a su nuera, quien sostiene un vaso en la mano. Al pie de dicha imagen, perteneciente a su álbum más personal, la intérprete escribió unas palabras para François en las que deseó lo mejor para él en esta nueva vuelta a sol que comienza. “Feliz cumpleaños al hombre que crió al amor de mi vida. Tu sabiduría, bondad y calidez han sido una luz guía en nuestras vidas. Salud por la risa, el amor y muchos más momentos apreciados juntos”, compartió la nominada al Oscar conmovida.

Cabe destacar, que además de mantener una buena relación con François Pinault, quien es uno de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna estimada en más de 37 billones de dólares, Salma Hayek también ha logrado construir una cercana relación con su suegra, Maryvonne Pinault, la actual pareja de Pinault, a quien en mayo del año pasado también felicitó por el día de su cumpleaños, compartiendo una fotografía tomada durante una de las cenas de Navidad que la mexicana suele compartir con la familia del magnate. "Feliz cumpleaños a la dama del buen gusto, mi suegra, Maryvonne", escribió en aquella ocasión, dejando en claro que su conexión con los Pinault va más allá de una cercana relación y que el cariño que se tienen mutuamente es grande.

Lo que ha dicho Linda Evangelista, ex de Francois-Henri, sobre Salma

Además de la buena sintonía que mantiene con los Pinault, todo parece indicar que Salma ha logrado construir una cordial relación con Linda Evangelista, madre August, uno de los hijos de François-Henri Pinault, con quien en más de una ocasión ha tenido gestos que han tocado el corazón de la modelo. Fue durante una entrevista que sostuvo con la revista Vogue, que Linda quiso compartir algunos vistazos de su relación con Salma, una ocasión en la que a pesar de no entrar en mayores detalles, reconoció el gran corazón que tiene la mexicana. “Le había dicho que no iba a celebrar el Día de Acción de Gracias, que no me sentía bien. Y ella (Salma) dijo: ‘Oh sí, lo celebrarás. Voy para allá’. Y de repente, ella estaba aquí”, compartió.

La modelo ahondó más en el tema y compartió detalles sobre aquella ocasión en la que Salma la sorprendió con una celebración de lo más familiar en su casa, algo que sin duda hizo que se ganara su corazón. “Estaba enferma en Acción de Gracias... y Salma se subió al avión con su hija, vino aquí e hizo la cena. Me preguntó qué quería, era una lista de deseos muy selecta… Quería su pollo mexicano con papas trufadas. Y pasó el día en la cocina y lo preparó todo ella misma. Sin ayuda. Los niños la ayudaron al final. Hizo un festín, una comida hermosa, muy hermosa”, agregó Evangelista.

