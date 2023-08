Rihanna y A$AP Rocky han dado la bienvenida a su segundo bebé

La alegría de Rihanna y A$AP Rocky ante la llegada de su segundo bebé era evidente. Desde que la cantante anunció su embarazo de la manera más original posible, pues lo hizo desde las alturas, durante su presentación en el medio tiempo del Super Bowl 2023, la sonrisa nunca se borró del rostro de la cantante y su pareja, pues sin duda la ilusión de ver crecer a su familia, la cual han formado de la mano de su primogénito, el pequeño RZA Athelston Mayers, de apenas un año de edad, era grande. Un anhelo que finalmente han hecho realidad, luego de una larga espera, pues se ha reportado que el segundo bebé de la pareja ya se encuentra en brazos de sus papás y desde hace algunas semanas atrás.

Así lo han reportado varios medios estadounidenses como TMZ, quienes han detallado que el segundo bebé de Rihanna y A$AP Rocky nació el pasado 3 de agosto, en Los Ángeles, y que fue un niño. Además, el mismo medio ha hecho énfasis en que los padres del menor ya han elegido el nombre que le pondrán a su pequeño, aunque hasta ahora solo se sabe que empieza con R, tal y como el nombre de su hermanito mayor y el de su famosa mamá. Y aunque todo el mundo se muere por conocer al nuevo hijo de la cantante pop, todo parece indicar que tendremos que esperar un poco antes de poder conocerlo, tal y como sucedió con su primer hijo, a quien la cantante presentó hasta el día de su primer cumpleaños. “Rihanna y ASAP pasarán los primeros días de maternidad fuera del ojo público y no harán planes inmediatos para presentar al nuevo bebé”, dijo una fuente cercana a la pareja a Entertainment Tonight.

Sin duda alguna, Rihanna se permitió disfrutar al máximo de este segundo embarazo, pues a pesar de lo discreta que se ha vuelto con su vida privada, sus aparciones públicas no se vieron afectadas por su estado. De hecho, la originaria de Barbados dio muestra de que el estilo no estaba peleado con sus curvas premamá, por lo que se dio a la tarea de adaptar hasta el estilismo más vanguardista a su cuerpo de embarazo, logrando resultados sumamente inspiradores para otras mamás. Algo que quedó demostrado a inicios de año, cuando la intérprete acudió a la entrega del Oscar con un conjunto de falda a la cadera y chal en tonos verde menta, con el que no perdió la oportunidad de presumir por todo lo alto su pancita, comenzando así una larga lista de increíbles looks de embarazo que no fueron nada convencionales.

Hace unos meses, Rihanna habló con la revista Vogue sobre cómo logró adaptar su estilo a su nueva realidad. "Cuando me enteré que estaba embarazada pensé: 'No hay manera que vaya de compras a una sección de maternidad. "Perdón; es muy divertido vestirse. No voy a dejar que esa parte desaparezca porque mi cuerpo está cambiando", dijo la intérprete. En ese mismo sentido, la cantante reveló que su estilista, Jahleel Weaver, en ocasiones se veía en aprietos, debido a que tenía que adaptar sus estilismos a su nuevo cuerpo. "Porque las medidas literalmente pueden cambiar de una hora a otra. De hecho, ¡pienso que va a pedir un aumento después de esto!", agregó.

En esa misma charla con Vogue, Rihanna habló de cómo fue que se enfrentó a esta nueva etapa de su vida y de las reflexiones a las que llegó tras la llegada de su primer bebé. “Básicamente de una persona me convertí en dos”, dijo la empresaria a la publicación. “Entras al hospital como pareja y te vas como una familia de tres. Es una locura”, agregó. “Llegamos a casa de golpe, no teníamos a nadie. Solo éramos nosotros como padres y nuestro bebé. Eres un zombie la mayor parte del tiempo”, compartió Riri, quien admitió que la maternidad ha sido una gran experiencia.

