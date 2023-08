Jennifer Lopez celebra su primer aniversario de bodas con Ben Affleck

Si alguien nos hubiera dicho hace 20 años que Jennifer Lopez y Ben Affleck retomarían su romance años más tarde, luego de su estrepitosa ruptura en 2004, seguro no lo hubiéramos creído. Sin embargo, la vida se encargó de acomodar las cosas para ambos, al punto de que en 2021, 'Beniffer' -como sus fans suele llamar a la pareja-, se volvió real, tomando por sorpresa a todos sus seguidores, quienes no esperaban dicho movimiento en la vida de los famosos, especialmente porque al momento de reencontrarse, ambos venían saliendo de largas y sonadas relaciones, pues incluso ella se había comprometido con su anterior novio, Alex Rodríguez, por lo que sin duda la confirmación de la segunda parte de su romance fue un tanto inesperado. Y aunque de principio la pareja tenía todas las apuestas en su contra, las cosas fueron tomando seriedad, por lo que no tardó en venir el compromiso y la posterior boda. De hecho, este fin de semana JLo y Ben estuvieron de celebración por su primer aniversario de bodas, una fecha que se ha vuelto sumamente significativa para ambos y que la cantante ha querido festejar en redes sociales, donde ha compartido un emotivo mensaje dedicado a Ben.

El romántico gesto de JLo para Ben

A través de su perfil de Instagram, Jennifer compartió un par de imágenes inéditas del día de su boda, a través de las cuales dio nuevos vistazos a aquel idílico día en el que finalmente se prometieron amor eterno y unieron sus vidas en matrimonio, luego de que años antes cancelaran su compromiso y sus planes de boda. Al pie de la imagen, la intérprete escribió unas lindas palabras dedicadas a Ben, a través de las cuales expresó los sentimientos que envuelven su corazón al recordar aquel día. "Hoy hace un año… Querido Ben, sentada aquí sola, mirando mi anillo, sintiéndome abrumada, me dan ganas de cantar. Cómo terminamos aquí, sin un rebobinado. Oh, esta es mi vida...", expresó la actriz de lo más enamorada, dejando en claro que a lo largo del último año, su amor por Ben solo ha ido creciendo más y más.

Por otro lado, en las fotografías compartidas por ‘La Diva de El Bronx’ quedaron plasmados dos instantes muy especiales que como pareja vivieron durante aquella velada, pues en la primera se puede ver a Ben vistiendo de lo más elegante su ajuar nupcial, mientras lleva en brazos a su amada, que para ese momento lucía el elegante vestido de Ralph Lauren que llevó para la ceremonia, el cual se caracterizó por la sobriedad de su diseño, pero por la sofisticación de los detalles, como los holanes en las mangas o el cuello alto.

En la siguiente fotografía, se podía ver a la pareja en medio de un romántico y apasionado beso, el cual se dio durante el instante en el que disfrutaban el espectáculo de fuegos artificiales que hubo en honor a su boda. En esa imagen, Jennifer ya lucía otro de sus vestidos de novia, también creados por Ralph Lauren, el cual hacía honor a la sexy personalidad de la también actriz, pues era corto, con algunas transparencias, encaje y perlas, el cual usó durante la última parte de su boda, pues le permitió sentirse más libra y cómoda sin sacrificar la elegancia y el glamour.

Siempre fuertes a pesar de los rumores

Desde que Jennifer Lopez y Ben Affleck se dieron una nueva oportunidad a su historia de amor, los rumores de crisis no han de rondar su relación. Y es que en las últimas apariciones públicas, la pareja ha protagonizado incómodos momentos, especialmente por parte de Ben, a quien en repetidas ocasiones se la ha visto poco entusiasta de ser partícipe de algunas entregas de premios y alfombras rojas. Sin embargo, la pareja se ha encargado de dejar en claro que su amor está más fuerte que nunca, a pesar de las especulaciones, a través de las muestras de cariño que suelen dedicarse en redes sociales e incluso de forma pública o en su día a día, pues también han sido captados por algunos paparazzi en momentos de lo más familiares, acompañados de sus respectivos hijos, dando muestra de la buena sintonía que existe entre todos los integrantes de este clan.

