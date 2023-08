El nuevo paso profesional de Nicola Porcella tras su exitoso paso por La Casa de los Famosos

Han sido días de muchas emociones y de golpes de realidad inesperados para Nicola Porcella, quien tras su salida de La Casa de los Famosos se convirtió en uno de los personajes más queridos por el público, no en vano quedó en segundo lugar, siendo superado solamente por Wendy Guevara, la indiscutible ganadora del reality. Y es que a pesar de que él actor recién comenzaba a hacerse de un nombre en la industria del entretenimiento en México, su paso por este show catapultó su fama a niveles que ni él mismo imagino, pues gracias a su talento, simpatía y a su desbordante carisma, logró ganarse el corazón de millones de personas. Es por eso que, tras su salida de la casa, Nicola se topó con una realidad completamente diferente a la que vivía antes de entrar al reality, pues además de que ahora es conocido masivamente, las ofertas de trabajo y los proyectos le han llovido, por lo que su agenda seguramente se ha ido llenando, al tiempo que el guapo peruano va viendo como sus sueños se hacen realidad.

Debutará como youtuber

Así lo compartió el intérprete a través de Instagram Stories, donde se mostró sumamente emocionado por iniciar este proyecto, a través del cual busca adentrar a sus fans a su mundo, compartiendo sus vivencias día a día, así como algunos detalles de su vida privada y profesional. “Mi Perú lindo, te voy a extrañar... Quería contarles que ya tenemos canal de YouTube. Lo que estoy viendo ahora es cómo voy a comenzar. Creo que me han pedido como un blog diario. Escríbanme, díganme qué les gustaría, tengo muchas ideas, pero esto es también para ustedes. Yo estaba pensando en un blog diario, hacer en vivos, videos de cuando voy a entrenar. Ahora, última comida con mi familia; México, allá voy”, expresó.

Emocionado ante la segunda oportunidad que la vida le ha dado

Sin duda alguna, para Nicola Porcella La Casa de los Famosos ha significado un nuevo comienzo y una nueva oportunidad en su carrera, pues debido a distintas polémicas que enfrentó en su natal Perú, algunas puertas se le cerraron, por lo que incluso llegó a ser vetado de algunos medios de comunicación peruanos. Es por eso que ahora que México se ha rendido a su encanto y que el trabajo no deja de llegarle, el intérprete se ha permitido reflexionar sobre lo más valioso que tiene en estos momentos. “Gente que yo tenía ni idea que me pudieran volver a hablar. Gente que ya había desaparecido de mi radar y ahora felicitándome, me llaman de donde me cerraron las puertas y dicen ‘Él siempre tuvo las puertas abiertas acá’ y yo dije, pero sí me botaron. Te lo juro”, comentó Nicola en entrevista con Mara Patricia Castañeda. “La verdad te quedas con la familia, con la mamá de mi hijo. Estoy muy contento por mi familia y mis amigos de verdad…”, agregó.

Sorpendido ante el cariño del público

Hace unos días, durante una charla que sostuvo con HOLA.com México, el guapo peruano habló de cómo se sentía tras su salida de La Casa de los Famosos y ante el desbordante cariño del público. “Saliendo a la realidad. La verdad es que ha sido algo muy bonito, no me imaginé lo que estaba pasando. Todo mundo me saluda, me escriben: ‘Nicola, por favor conecta tu celular 24 horas’, y esto es por la gente. No me imaginé lo que estaba pasando y estoy muy agradecido”, comentó. “Nunca lo imaginé. Estaba muy contento porque recibía juego de drones, recibía helicópteros, recibía muchas cosas, pero yo en algún momento dije, ‘Qué buenos son mis amigos, la verdad es que están gastando bastante’. No me imaginé, la verdad, y cuando salí…al comienzo ¿sabes qué fue? Yo creo que fue el domingo ya, que yo escuchaba gritar y era una locura”, agregó.

La amistad de Wendy y Nicola

Sin duda alguna, la relación que formaron Wendy Guevara y Nicola Porcella al interior de la casa dejó a todo el público enamorado. Y es que de forma muy graciosa, la pareja de famosos logró crear una historia de amor platónica en la que los fans fueron sus cómplices, pues en redes sociales, los videos de sus interacciones dentro de la casa eran musicalizados con música romántica, lo que sin duda alimentaba aún más la ilusión de los seguidores del show, quienes soñaban con verlos enamorarse de verdad. Sin embargo, a su salida del reality, ambos dejaron en claro que su relación siempre fue amistosa, a pesar de la evidente conexión que existe entre ellos. Pero los fans no pierden las esperanzas, sobre todo porque hace unos días, Wendy reveló en un en vivo que hizo en sus redes sociales algo que emocionó a todos. “También voy a estar grabando con Nicola cuando ya regrese a México y vamos a buscar a Apio y a Emi, porque ahorita va a estar viniendo mucho a México (Nicola)”, comentó la estrella de las redes sociales, dejando en claro que ‘Wencola’ -el sobrenombre que los fans le pusieron a la pareja-, tiene mucho por mostrar aún.

