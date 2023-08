¿Kanye West le ha cedido un poder notarial a Bianca Censori?

Desde hace algunos años, Kanye West se ha encontrado en el ojo del huracán, sobre todo después de su comentado divorcio con Kim Kardashian, y el inicio de su relación con Bianca Censori. Lo que parecía sería otra de las breves relaciones del músico, como las que tuvo con Julia Fox y con Irina Shayk -con quien se le vio en apenas un par de ocasiones-, ha ido evolucionando con el paso de los meses. A la par de que su relación se ha ido estableciendo, con avistamientos de la pareja conviviendo con los hijos que Kanye tuvo con Kim, e incluso asegurando que participaron en una especie de ceremonia para unirlos en matrimonio (aunque no hay un lazo legal entre ellos), Bianca ha ido transformando su imagen. En lo que parece ser el modus operandi de Kanye, la experta en arquitectura se despidió del look que lucía antes de comenzar su relación con el músico para cortar casi por completo su larga melena oscura, decolorándola y cambiando sus prendas por unas de diseño minimalista que acentúan su figura hasta el grado de parecer que no lleva nada puesto. Con los comentarios que sus looks a su paso por Italia han provocado, ahora se suma un nuevo reporte que ha llamado fuertemente la atención. Y es que, mientras la pareja disfruta de su verano, se ha reportado que Kanye ha otorgado un poder notarial para que Bianca pueda tomar control sobre los asuntos personales y financieros del cantante.

¿Kanye ha otorgado un poder notarial a Bianca?

Ha sido el tabloide The Sun, en su edición estadounidense, el que ha reportado que Bianca ha recibido un poder notarial con el que puede hacerse cargo de algunos de los aspectos personales y financieros de Kanye West. Ha de recordarse que, a pesar de que Bianca es a menudo mencionada como la esposa del rapero, la realidad es que se reportó que la pareja participó en una ceremonia no oficial para unir sus vidas, por lo que no están ligados de forma tradicional legalmente.

De acuerdo con la publicación, fue en marzo pasado, solamente tres meses después de que TMZ reportara aquella ceremonia en la unieron sus vidas, que Bianca fue asignada en papeles oficiales con un poder legal sobre una de las propiedades del cantante. Aparentemente, Bianca tendría este poder notarial registrado en el Condado de Los Ángeles para el traspaso de la propiedad de Hidden Hills, que se vendió en junio pasado. Ésta era la residencia que Kanye compró justamente frente a la casa de Kim en el 2021, aunque desde entonces, nunca la habitó y, según el registro, Bianca fue la encargada de hacer el proceso de venta este año.

La publicación es cuidadosa en especificar que este tipo de poderes notariales están limitados a cuestiones específicas y bajo ciertas circunstancias y no otorga el poder de tomar decisiones más amplias sobre la otra persona. No se tiene clara la razón por la que Bianca se encargó de hacer el trámite, aunque se especula que esta situación podría repetirse en otras circunstancias en el futuro.

La relación entre Kanye y Bianca

Alejado de los reflectores en medida de lo posible ante la polémica, la relación entre Kanye y Bianca es probablemente una de las más discretas que ha habido en el historial del cantante. Como es sabido, Censori comenzó a trabajar para Yeezy en el 2020. En diciembre del 2022 -un mes después de que se oficializó su divorcio de Kim Kardashian-, Kanye dio a conocer la canción Censori Overload, aparentemente inspirada en su nueva pareja (aunque esto nunca ha sido confirmado), y un mes después se reportó que la pareja se había casado, aunque nunca se encontró una licencia de matrimonio, por lo que se sospechó que simplemente se había tratado de una ceremonia simbólica y que no ha habido un lazo legal entre ellos.

La pareja ha llevado con gran discreción su relación, por lo que ha sido hasta ahora que, The Sun ha tenido acceso a estos documentos legales que se ha sabido que están viviendo en un departamento de lujo en West Hollywood, muy cerca de los headquarters de Yeezy en Melrose Avenue. Poco se sabe de la originaria de Australia, más allá de que su carrera ha estado basada en la arquitectura y cuenta también con un interés por el mundo de la moda. Manteniendo el misterio alrededor de ella, Bianca eliminó su perfil de Instagram en el momento en el que se dio el reporte de su boda simbólica con West. Desde entonces, su imagen también ha sufrido una gran transformación, lo que no ha sorprendido, al tomar en cuenta lo que sucedió con Kim, que cambió por completo su look al iniciar una relación con el intérprete.

