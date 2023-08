Así ha sido la historia de amor de Tish Cyrus, mamá de Miley, y el protagonista de Prision Break Dominic Purcell

El fin de semana pasado, Miley Cyrus vivió un momento familiar de lo más especial, al convertirse en la dama de honor en la boda de su mamá, Tish Cyrus, quien finalmente le ha dado el 'Sí, acepto' a su novio, el reconocido actor Dominic Purcell, famoso por ser el protagonista de la serie Prision Break. Sin duda alguna, esta ha sido una ocasión de lo más especial para Tish, quien tras haber estado casada por más de 30 años con Billy Ray Cyrus, finalmente ha decidido iniciar una nueva etapa en su vida de la mano del guapo intérprete, con quien día a día ha ido escrito nuevas páginas de su historia de amor, siendo el capítulo de su boda una de las más especiales.

Una nueva oportunidad al amor

Aunque son pocos los detalles que se conocen sobre la relación de Tish y Dominic, se sabe que su romance habría iniciado tan solo unos meses después de la madre de Miley finiquitara su divorcio con Billy Ray, de quien se separó en 2020. De hecho, el 27 de noviembre de 2022 fue la primera vez que Tish dio una señal de lo que estaba ocurriendo en su vida a nivel sentimental, pues sin un posicionamiento de por medio, se dejó ver de lo más enamorada de Dominic en sus historias de Instagram, en donde aparecía por primera vez en público de lo más cariñosa en compañía de su ahora esposo, dejando abierta la interpretación de dichas imágenes, pues en ese momento prefirió que las fotografías hablaran por sí solas.

Sin embargo, a raíz de dichas publicaciones, que no pasaron desapercibidas para nadie, Tish y Dominic comenzaron a gritar su amor a los cuatro vientos, por lo que las fotografías y videos de sus escapadas románticas comenzaron a ser una constante. Para la celebración de Año Nuevo de 2023, la pareja decidió posar por primera vez para el feed de Tish, dejándose ver felices y disfrutando de su amor, abrazados y enviando sus mejores deseos para el Año Nuevo. De hecho, protagonizaron su primera alfombra roja en enero pasado, cuando asistieron a la grabación del especial de Miley para Año Nuevo de la NBC, una ocasión en la que no dudaron en mostrar su amor en todo momento.

Tras el lanzamiento de Flowers de Miley Cyrus, su mamá no dudó en hacerle promoción a la exitosa canción de su hija de una forma un tanto peculiar, pies aprovechó la ocasión para hacer referencia a la linda relación que ha formado con Dominic. “Puedo comprarme mis propias flores, pero él también me compra muchas…”, expresó la intérprete al pie de una fotografía en la que aparecía junto al guapo protagonista de series como The Flash.

Su compromiso

Fue en abril de este año, cuando Tish y Dominic finalmente anunciaron por todo lo alto su compromiso. En aquella ocasión, la actriz y cantante compartió una serie de fotografías en las que se le podía ver de lo más feliz al lado de su novio, presumiendo con mucha insistencia su enorme anillo de compromiso, haciendo oficial el inicio de una nueva etapa en su relación a través de la frase: “Un millón de veces sí”, comenzando así su camino hacia el altar, el cual finalmente culminó con una emotiva ceremonia y una divertida recepción en Malibú.

Los detalles de la boda

De acuerdo con el Daily Mail, la ceremonia y la recepción se llevaron a cabo en la nueva casa que la cantante tiene en Malibú, en un ambiente muy relajado y festivo, algo que se logró percibir en las enormes sonrisas de Tish y Mailey, quienes se mostraron de lo más unidas. Cabe destacar, que la intérprete dedicó a su madre y a su abuela el tema Wonder Woman, el cual viene incluido en su más reciente álbum, un momento que sin duda se convirtió en uno de los más memorables de la velada, especialmente por lo que significa que madre e hija se mantengan juntas en estos momentos en los que su familia no atraviesa por un buen momento.

