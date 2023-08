'Gracias por esa dosis de amor', Andrea Legarreta y la emotiva visita de su papá en el teatro

Las últimas tres semanas, han sido sumamente sensibles para Andrea Legarreta y su familia, pues fue justo el pasado 30 de julio cuando la presentadora del programa Hoy compartía con su público la lamentable noticia del fallecimiento de su madre, la señora Isabel Martínez, a quien cariñosamente solía llamar Chabelita. Desde ese entonces, la también se había refugiado en el amor de sus hijas y en su trabajo, en donde ha encontrado el consuelo necesario en estas horas de duelo. Es por eso que Andrea ha retomado su trabajo al frente del matutino de Televisa, pero también en la obra musical Vaselina Timbiriche, donde cada fin de semana da lo mejor de sí para su público, a través del simpático personaje de Frenchie, el cual le queda de maravilla. De hecho, este fin de semana de teatro fue doblemente especial para la intérprete, quien además de llenarse del cariño del público, recibió la visita de su padre, el señor Juan Legarreta, quien, a pesar de estar pasando por un momento de dolor, ha querido mostrarle su solidaridad y total apoyo a su hija.

Así lo compartió la misma Andrea en su perfil de Instagram, donde publicó una fotografía en la que se le puede ver caracterizada como su personaje y posando de lo más feliz al lado de don Juan, una postal que se ha vuelto muy significativa para la actriz, pues la última vez que recibió a sus padres en el teatro, fue también una de las últimas veces que Andrea vería a su mamá con vida. Es por eso que la visita de su papá la ha conmovido tanto. Al pie de la imagen, la intérprete ha escrito un emotivo mensaje en el que ha hablado de lo que significó haber tenido a su papá en la función. “¡Hoy me vino a visitar el más guapo del mundo! ¡Mi precioso ‘ojitos de cielo’ y pelito de nube! ¡Mi corazón estalla de alegría y mi alma está muy feliz amorcito lindo! ¡Gracias por venir, papito precioso! ¡Gracias por esa dosis de amor y felicidad que me das! Eres mi ejemplo de fortaleza y amor a la vida”, compartió emocionada la artista.

En su mensaje, Andrea se mostró conmovida por la forma en la que ambos, de la mano, han caminado por el duelo desde una perspectiva un tanto optimista, siempre llevando en el corazón el recuerdo de doña Chabelita. “Que día más lindo tuvimos. Lleno de amor infinito, y mi mami estuvo presente y siempre lo estará. Qué bonito celebrar y honrar la vida de nuestra Chabelita, siguiendo adelante de la manera más positiva, a pesar del dolor de extrañarla con toda el alma. Qué lindo seguir adelante así, justo como ella quiere. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS por cada instante. Gracias por lo que sembraron en mí, ¡mis amores eternos! ¡Te amo, papito lindo! ¡Más allá de nuestra propia existencia! ¡Infinito! ¡Juntos hasta la eternidad!”, finalizó la intérprete conmovida.

La última vez que vio a su mamá

Hace unos días, Andrea Legarreta accedió a hablar con la prensa respecto a la última vez que tuvo la oportunidad de ver a su mamá con vida, algo que se dio unos días antes de su cumpleaños, cuando los padres de la presentadora decidieron viajar desde Acapulco, donde ellos vivían, hasta la Ciudad de México para sorprender a Andrea y aprovechar ese viaje para verla en el musical Vaselina Timbiriche. “Vino a verme en mi cumpleaños, a la obra de teatro, y mi papá la tuvo que convencer diciéndole: ‘Amor, yo sé que estás cansada, yo sé que ahorita no quieres viajar, pero el regalo para Andrea va a ser que vayamos a verla’, entonces llegó muy dispuesta, vio la obra, conoció a Frenchie y a mi Frenchie de Vaselina, y estaba feliz, muy feliz de haber podido ir al teatro”, compartió Andrea.

Sin embargo, las cosas cambiaron días antes de que Andrea celebrara su cumpleaños, pues su mamá comenzó a sentirse mal. “Dos días antes (de mi cumpleaños), tenía mucho malestar, tuvo una oclusión intestinal, entonces mi papá la llevó al hospital, mientras yo estaba en el programa, me salí lo alcancé, el doctor le hizo muchos estudios y todo estaba dentro de los parámetros normales, entonces se fue a su casa a descansar, al día siguiente era mi cumpleaños, íbamos a comer todos juntos, y mi mamá me dijo que no se sentía como para ir a un restaurante y le dije: ‘Bueno, comemos y te voy a ver’, después de la comida estuvimos mis hijas y yo (con ella)”, compartió.

