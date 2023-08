Miley Cyrus, la dama de honor en la boda de su mamá con el protagonista de Prison Break

En más de una ocasión, Miley Cyrus ha dejado en claro lo importante que es para ella contar con el apoyo de su familia en todo momento y sin importar las circunstancias. Es por eso que ella procura también estar disponible para los suyos en medida de lo posible, especialmente cuando se trata de fechas importantes o muy significativas. Tal y como ha sucedido este fin de semana, cuando la intérprete asistió a la boda de su mamá, Tish Cyrus con el actor Dominic Purcell, una ocasión que sin duda ha sido de suma relevancia en la vida de la artista y de la que ha sido fundamental, pues fue parte de la corte de honor de su madre, por lo que ha fungido como dama de honor, lo que ha hecho que este instante sea doblemente especial.

La mejor dama de honor

Así lo han reportado diversos medios como el Daily Mail, que han compartido los primeros detalles de la emotiva ceremonia en la que la exestrella de la serie Hannah Montana vio caminar a su mamá hacia el altar en primera fila, un instante que vivió de lo más emocionada y con mucha ilusión. Para esta ocasión, la cantante lució muy linda en un look completamente relajado y acorde a la ocasión, pues optó por un vestido midi asimétrico color azul baby, el cual usaron también el resto de las damas, el cual complemento con un ramo de flores blancas, llevando el pelo suelo, peinado de raya en medio y con ondas muy naturales. Eso sí, la también actriz prescindió de los tacones, pues se le vio en todo momento descalza.

De acuerdo con el mismo medio, la ceremonia y la recepción se llevaron a cabo en la nueva casa que la cantante tiene en Malibú, en un ambiente muy relajado y festivo, algo que se logró percibir en las enormes sonrisas de Tish y Mailey, quienes se mostraron de lo más unidas. Cabe destacar, que la intérprete dedicó a su madre y a su abuela el tema Wonder Woman, el cual viene incluido en su más reciente álbum, un momento que sin duda se convirtió en uno de los más memorables de la velada, especialmente por lo que significa que madre e hija se mantengan juntas en estos momentos en los que su familia no atraviesa por un buen momento.

Algo que se vio reflejado en la marcada ausencia de sus hijos, pues además de Miley, solo Brandi Cyrus acompañó a su mamá en este día tan especial, pues actualmente la familia Cyrus vive un marcado distanciamiento, el cual se habría dado a raíz de la separación de Tish y Billy Ray Cyrus en 2020, luego de 30 años de haber formado un sólido matrimonio y una gran familia.

Miley lanza nueva canción en una fecha significativa

Luego del éxito que ha tenido con su más reciente disco, el cual le ha dejado un sinfín de satisfacciones gracias a trabajos como Flowers y River, la cantante ha sorprendido a todos sus fans al confirmar el lanzamiento de su nuevo sencillo el cual llevará por nombre Used to be Young, el cual estará disponible para todos los fans en plataformas de streaming a partir del próximo viernes 25. “Esta canción está dedicada a mis fieles seguidores. Los amo por amar cada versión mía”, anunciaba hace unos días la intérprete en su perfil de Instagram.

Cabe resaltar, que Miley ha elegido una fecha muy especial para el lanzamiento de su nueva canción, pues coincide con el cumpleaños de su papá, Billy Ray Cyrus, a quien siempre ha sido muy unida, por lo que no sorprende el hecho de que la cantante haya elegido justo esta fecha para estrenar su nueva canción, a través de la cual reflexiona sobre su pasado y la forma en la que fue juzgada por su desinhibida personalidad.

