Paola Rojas revela que su actual pareja es un ex del pasado

A lo largo de su carrera, Paola Rojas ha optado por mantener los asuntos se su vida sentimental al margen de su vida pública, por lo que solo en los espacios indicados y especiales, suele abrirse para reflexionar sobre todas aquellas experiencias que la han marcado. Tal y como lo ha venido haciendo durante los años que ha sido parte del programa Netas Divinas, donde se ha permitido compartir con su público algunas de los pasajes de su vida, desde los más duros hasta los más felices. Tal y como sucedió en la más reciente emisión, en la que además de compartir nuevos detalles sobre la relación sentimental en la que se encuentra actualmente, reveló que en realidad, su misterioso galán es un ex del pasado, con el que ha decidido darse una segunda oportunidad.

Lo que ha dicho sobre su nuevo novio

Así lo compartió la periodista, luego de que Ángela, la voz que funge como hilo conductor de este programa, cuestionara a Sofía Rivera Torres, quien estuvo como invitada especial en el show en aquella ocasión, sobre si es que alguna vez se había permitido una segunda oportunidad con alguno de sus ex, algo a lo que la presentadora respondió tajantemente: “La verdad no, nunca me he quedado con ganas, soy de la idea de que lo que se tira ya no se recoge, atrás ni para agarrar vuelo, así que nunca me han demostrado de algo que me perdí”. Al escuchar a su compañera, Paola no dudo en intervenir para revelar: “Yo sí he reciclado (novio) y con éxito”, dejando a todas las panelistas del show sorprendidas y con ganas de saber más al respecto.

Fue entonces que nuevamente Ángela interrumpió la charla para pedirle a Paola que ahondara en el tema, algo a lo que la periodista accedió con total sinceridad, aunque sin entrar en mayores detalles, dejando nuevamente a todos con ganas de saber más sobre la identidad de su misterioso galán. “Digamos que se había terminado y nos reencontramos, y digamos que la segunda parte vale la pena”, dejando en claro así que aquel con el que se reencontró se trata de su actual pareja.

¿Cómo conoció a su novio?

Hace unas semanas, Paola Rojas reveló al público del programa Netas Divinas que tras algunos años en la soltería, había decidido darse una segunda oportunidad en el amor al lado de un misterioso galán, quien no pertenece al mundo del espectáculo ni a la vida pública, por lo que ha preferido mantener bajo completa discreción su identidad. Eso sí, Paola fue muy sincera al reconocer que se trataba de alguien a quien había conocido en el pasado. “Lo había conocido antes, hace muchos años en una fiesta en la que yo estaba un poco indispuesta a la mexicana”, dijo entre risas. “Digamos que no había tomado solo agua de jamaica, entonces estaba risa y risa, por lo tanto no me acuerdo, lo cual es un poco frustrante, pero nos conocimos en aquel entonces, él se tenía que ir, y se fue. Pasaron los años y yo me casé, me multipliqué, él también, y nos encontramos años después”, relató.

Haciendo memoria, Paola contó el romántico panorama bajo el que se dio aquel segundo encuentro con su ahora novio, en el que estuvo presente Daniela Magun. “Yo estaba comiendo con Daniela, y de pronto ella se para y cuando regresa me dice: ‘Ese tipo que está ahí’, y yo (le respondí): ‘¿Cuál? El guapo que me fascina y no puedo dejar de mirar’, me dijo: ‘Ese, dice que te conoció en una fiesta hace años y no se olvida de tu mirada’”. Fue entonces que Magun se unió al relato recordando las palabras exactas con las que el empresario se presentó: “Yo me paro al baño y de repente me detiene y me dice: ‘Yo soy…, nada más quiero que por favor pases un mensaje, dile a Paola que yo la conocí en una fiesta hace muchos años y que desde entonces yo supe que íbamos a estar juntos’”.

Paola tomó la palabra para aclarar que el productor de Netas Divinas también jugó un papel importante para que surgiera su historia de amor: “Marcelo estaba comiendo con Miguel Ángel Fox. Termino rápido de comer porque me tenía que ir al noticiero de radio y estaba ahí Fox. Me acerco a despedirme de Fox y estaba a lado el señor... Me despido muy rápido y me voy muy rápido a informar a la nación y entonces ese señor le pidió insistentemente mi teléfono al productor… ¡Y qué bueno que se lo diste Fox porque estoy muy contenta!”, afirmó la periodista con una enorme sonrisa dando muestra de lo enamorada que está.