'Vamos a envejecer juntos', Mijares sobre su relación con Lucero

Aunque Lucero y Mijares terminaron su relación se pareja hace más 10 años, la cercanía, la complicidad y el cariño que los unió como matrimonio en el pasado permanecen intactos. Algo de los que sus fans han podido ser testigos en más de una ocasión, pues los cantantes siempre han dejado en claro que, a pesar de las circunstancias, continúan siendo amigos y muy cercanos, pues además son conscientes de que sus hijos son el lazo que los unirá para siempre. Es por eso que ahora que la cantante confirmó su rompimiento con Michel Kuri, las teorías sobre una posible reconciliación no han dejado de rodearlos. Un tema del que Mijares habló recientemente en un encuentro con la prensa, en donde además de revelar que no habla con Lucero sobre el tema de su reciente ruptura, también fijó una tajante postura ante los rumores y especulaciones sobre su relación con la madre de sus dos hijos.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

¿Volvería con Lucero?

Con la sinceridad que suele caracterizarlo, Mijares atendió a la prensa a su salida de un evento en la Ciudad de México, una ocasión en la que aprovechó para aclarar las cosas respecto a su relación con su ex, dejando en claro que planea pasar el resto de sus días al lado de Lucero, pero siempre como buenos amigos. “Estamos envejeciendo juntos, porque aparte somos vecinos”, expresó el artista en declaraciones retomadas en el canal de YouTube de Edén Dorantes, luego de que fuera cuestionado sobre si se veía compartiendo su vida con Lucero nuevamente. “De que vamos a envejecer juntos, sí, pero por la locación de nuestras casas”, agregó el intérprete, dejando en claro que su relación con la cantante siempre será de amistad y por sus dos hijos.

Por otro lado, Mijares fue cuestionado sobre si ha tenido la posibilidad de hablar con Lucero sobre su reciente ruptura con Miche Kuri, una oportunidad que el intérprete aprovechó para dejar en claro que, en temas del corazón, prefiere mantenerse al margen, pues respeta completamente la privacidad de su exesposa. “No, fíjate que es un tema que no, y mira que hemos salido a cantar juntos, pero es una situación (su separación de Kuri) que no le toco”, compartió el artista. “Ahora sí que es sumamente personal eso. Nunca se lo toqué, ni al principio ni a mediados de la relación”, agregó.

En ese mismo sentido y tras haber aclarado que no tiene ninguna intención de retomar su relación de pareja con Lucero, el cantante fue cuestionado por su situación sentimental, sobre todo después de que trascendió la noticia de su noviazgo con Pita de la Vega, el cual no trascendió. “Estoy felizmente tranquilo, sin echarle a nadie a perder su paz”, comentó divertido. “Estamos saliendo a todos lados con los ‘shows’, entonces no (tengo) tiempo para tener (pareja)”, agregó.

La reacción de Lucero al ser cuestionada sobre la supuesta reconciliación con Mijares

En medio de esta ola de cambios, hay quienes han especulado sobre una reconciliación de Lucero con Manuel Mijares, versiones que la cantante ha decidido aclarar, descartando por completa esa posibilidad anhelada por muchos. “No, no gracias, no muchas gracias, ahorita no. Por siempre amigos…”. A propósito de la reacción que han tenido sus seguidores, agregó: “Es lo que yo les digo, obviamente, se emocionan ahí las lucerinas, mijarinas, pero no…”, agregó sonriente la también actriz, feliz de que todo marche de la mejor manera para ella, enfocada de lleno en su familia y en sus proyectos profesionales, los cuales le han permitido mantener vigente su carrera de varias décadas sobre los escenarios.