Así fue el regreso de Nicola Porcella a Perú

Luego de su exitoso paso por La Casa de los Famosos, reality que lo catapultó a la fama en México gracias a su talento, galanura y desbordante carisma, Nicola Porcella volvió a Perú, su país natal convertido en toda una estrella, para reencontrarse con su familia y reconectar con sus raíces, luego de la increíble experiencia que significó ser parte del reality en el que logró un segundo lugar, que a sus fans y seguidores les supo a primero, y de ganarse a pulso el título de 'El Novio de México'. Como era de esperarse, el guapo actor corrió a reencontrarse con su familia, especialmente con su mamá, la señora Fiorella Solimano, quien este fin de semana ha celebrado su cumpleaños, por lo que el actor no ha dudado en adelantar su regreso, pues tenía planes de hacerlo una vez concluidos sus compromisos de promoción de La Casa de los Famosos en México.

La llegada de Nicola a Perú

Así lo compartió el intérprete durante un live que realizó en su perfil de Instagram, en donde con su simpatía de siempre habló de la emoción que le daba volver a su país natal y reencontrarse con su familia. “Home sweet home, ya estoy en mi casa... he venido a Lima. Hoy es cumpleaños de mi mamá, la vine a sorprender, en un ratito le voy a comprar su regalo. Esa es la razón por la que estoy en Lima”, comentó el exparticipante de Guerreros, feliz por estar de vuelta en casa y de poder disfrutar al máximo a su familia y festejar a su mamá. “Estoy contento de estar de nuevo en mi casa por unos días, aunque sea. Me voy a dormir porque no he dormido nada en el vuelo. Quiero agradecer siempre por el apoyo, estoy muy feliz”, agregó emocionado, aunque visiblemente cansado, luego de una semana llena de emociones en donde pudo experimentar todo el cariño de su público mexicano y encontrarse a una realidad completamente distinta.

Posteriormente, en sus historias de Instagram, compartió algunos detalles del reencuentro con su mamá, quien al igual que su hijo, logró ganarse el corazón de los mexicanos el día que por sorpresa, sorprendió a su hijo ingresando a La Casa de los Famosos, cautivando a todos con su personalidad y su buen sentido del humor. Tal y como se lo prometió, el intérprete llegó con todo y regalo en mano, por lo que doña Fiorella se mostró conmovida, no solo por el lujoso obsequio de Louis Vuitton que su hijo eligió para ella y por supuesto, por tenerlo en casa nuevamente, aunque sea por unos días, porque muy pronto tendrá que volver a México, país que se convertirá en su nueva casa.

La vida de Nicola tras su salida de la casa

Sin duda alguna, Nicola Porcella nunca imaginó que su estancia en La Casa de los Famosos le cambiaría la vida para siempre, pues a pesar de que creía que sería uno de los primeros en salir, por ser el menos conocido en México de todos los habitantes, su simpatía, así como la divertida relación que logró formar con Wendy Guevara, la ganadora del reality, lo llevaron a directamente a la final y a ganar el segundo lugar. Es por eso que ahora que ha salido y se ha dado cuenta de toda la euforia que existe en torno a él, ha tomado la decisión de hacer vida en México y comenzar una nueva vida en el país. “La verdad es que, en dos días desde que salí, mi vida cambió, dio un giro tremendo. Ya me quedo acá en México. Ya me quedo a vivir acá en México. Han salido varios proyectos, no puedo hablar mucho de eso, gracias a Dios, pero ahora viene también mi parte, porque tú sabes que esto es un furor”, compartió el intérprete durante una charla que sostuvo con HOLA.com México.

En ese mismo sentido, el guapo peruano se mostró convencido de hacer una carrera en México y ganarse el reconocimiento del público más allá de su estancia de la casa. “La fama no dura toda la vida, entonces yo quiero hacer una carrera larga aquí en México. Ahorita viene mi parte, la de mi equipo también acá, la de mi agencia, de comenzar a prepararme en lo que me falta a mí, que es el acento neutro para la conducción, para la actuación. Entonces son cosas que ya vienen por mí. Yo creo que la gente ha hecho que yo pueda llegar a donde no pensé llegar, en algún momento, pero ahora me toca a mí darles lo mejor de mí, creo que toca prepararme para eso”, finalizó.

