Las tranquilas y discretas vacaciones de Khloé Kardashian en Italia

El verano resulta la temporada perfecta para los amantes de la relajación, el esparcimiento, la aventura o quienes simplemente tienen deseos de dejar parcialmente de lado la agobiante rutina diaria. Como ya es costumbre, año tras año nuestras celebridades favoritas nos comparten vistazos de sus vacaciones a través de los mejores destinos nacionales e internacionales. En una suerte de bitácora o crónica nos hacen partícipes de sus viajes, pues la mayoría muestra vía redes sociales detalles íntimos de sus travesías por el mundo, desde la comida hasta las propias actividades que desarrollan. Si bien la época se asocia innegablemente con el sol, la playa y el mar, también hay famosos que optan por experiencias más tradicionales o cosmopolitas. Este 2023 pareciera que los lugares de moda se ubicaron en los continentes asiático y europeo. Por un lado tenemos el caso de Alejandro Fernández y su novia Karla Laveaga que durante un mes recorrieron el sudeste asiático, incluyendo paradas en Indonesia, Singapur, Tailandia y Vietnam; también se suma la actriz Claudia Álvarez que junto a su familia disfrutó de Singapur, Hong Kong, Taipéi y ciudades de Japón, así como Atala Sarmiento en Bali. Del otro lado tenemos a Camila Sodi con amigos en Capri, Michelle Salas junto a su prometido en Ibiza o Diego Boneta y su novia en playas griegas. Sin embargo, aunque gran parte de los viajes son en pareja con fines románticos, esto no impide que sirvan de pretexto ideal para reforzar los lazos madre e hija, tal como el caso de Khloé Kardashian y su primogénita True, quienes gozaron de una muy discreta estancia en Italia.

A través de su cuenta de Instagram la creadora de ‘Good America’ publicó un par de fotografías en las que muestra parte de su estadía en la región Toscana, al norte de Italia. La zona se caracteriza por estar repleta de pequeños poblados que resultan la cuna del humanismo y renacimiento, donde se ofrece un gran patrimonio artístico que mezcla lo mejor de su paisaje, la cultura, la historia y las formas expresivas de la arquitectura; parte de ello quedó incluso plasmado en las instantáneas de la modelo. En un álbum conformado por cuatro imágenes se ve a Khloé sentada de cuerpo completo sobre una barda, recargada de espalda a una pared; ambas construcciones de piedra. Se encuentra enfundada en un vestido largo azul marino en corte princesa con escote en forma de corazón y tirantes al hombro. Acompaña su atuendo con sandalias color beige y accesorios en dorado y plata, destacando un pequeño collar de cadena delgada con colguije de corazón que va a tono con la paleta general; no obstante, lo que más resalta de las postales fue su nuevo y espectacular rubio brillante.

Para su nueva imagen fue necesaria la intervención de tres expertos en cabellera: Tracey Cunningham, consultora creativa con más de 20 años de experiencia al frente de los salones más prestigiosos de Los Ángeles; Priscilla Valles, especialista por excelencia en extensiones de cabello; y su estilista Jay Birmingham. También complementó su look con un maquillaje a cargo de Nikki Wolff. En un segundo carrete fotográfico de ocho imágenes la modelo y empresaria se mostró plena en medio de un campo de cultivo de girasoles, y haciendo honor al nombre de las flores extendió uno de sus brazos hacia el cielo junto con su rostro en dirección al sol para alimentarse del calor y energía que irradia la estrella. Presumió su cabello con movimientos que cambian junto con las poses, remarcando aún más su tono rubio desde la raíz con la luz natural y rodeada del brillante amarillo de las flores. Finalmente compartió este momento con True, que se sigue recuperando de la fractura de brazo izquierdo que sufrió después de una tarde de juegos junto a su primo Pslam West, hijo de Kim y Kanye. Igualmente compartió un video en el que desde la ventana de un transporte en movimiento graba el campo de girasoles que utilizó de escenario.

Tiempo madre e hija

Pero el campo no fue el único tiempo de calidad que vivió en compañía de su primogénita, pues madre e hija tuvieron una divertida sesión fotográfica llena de amor cerca de un cuerpo de agua italiano, robándose el corazón de sus más de 311 millones de seguidores con sus atuendos idénticos: se trata de piezas pertenecientes a la firma Dolce & Gabanna. En la primera de las imágenes podemos ver a Khloé (que se reclinó para estar a la altura de su hija) y True tomadas de las manos una frente a la otra, enviando un beso al aire, paradas sobre un muelle que lleva a una laguna. Las fotos continúan con más poses donde ambas miran a la cámara y llevan sus brazos a la cintura. Lo mismo se muestran de frente que de lado, incluso intercambian posiciones. En otras instantáneas las vemos ya a orilla del muelle, mientras True se sienta sobre el regazo de su madre con una gran sonrisa. Finalmente, las dos suben a un pequeño bote donde fueron alternando la tarea de remar.

En cuanto a los vestidos, son textiles en color blanco con estampados florales de amapolas con mínimas diferencias entre los diseños. En el caso de True lleva un vestido midi de popelina, mientras que Khloé se inclinó por uno estilo corsé en la parte superior; ambas complementaron el outfit con gafas de sol de carcasa negra y roja.

Khloé comparte feliz la evolución en su relación con Tatum

Luego del estreno de la más reciente temporada de ‘The Kardashians’, la integrante del clan que se ha robado los reflectores dada sus actuales vivencias es Khloé. Entre lo que nos comparte destacan las primeras declaraciones sobre su nueva maternidad y la sinceridad respecto a los retos que implica la gestación subrogada, método por el cual procreó a su segundo hijo junto a su ex pareja Tristan Thompson. Pero los obstáculos no son para siempre, pues en los últimos meses hemos visto una mejoría constante en el vínculo con su bebé Tatum.

En uno de los episodios del programa de realidad afirmó que “vincularse con su bebé definitivamente se ha vuelto más fácil”. Además, reconoció que parte de la mejora en la relación con Tatum es gracias al cariño y aceptación que la pequeña True —de apenas cinco años— tiene con su hermano. “Me encanta la relación de True con él”. Recordemos que esta época de bonanza familiar llega después de los comentarios vertidos en el episodio ‘Everything is my fault’ (Todo es mi culpa), en el que Khloé se sinceró sobre su sentir los primeros meses de vida de Tatum. Ahí le expresó a Kris lo complicada y diferente que fue la conexión entre ella y su segundo hijo en comparación con True. Además, en una conversación con Kim y Scott Disick reconoció que debido a los problemas personales que atravesaba cuando Tatum nació le costó trabajo conectarse con el bebé. Admitió que durante el embarazo ella se mantuvo distante del proceso, sobre todo tras la demanda de paternidad que recibió su ex pareja Tristan en diciembre de 2021. “Creo que cuando fui al hospital, fue la primera vez que se registró en mi cabeza (la idea de ser madre por segunda ocasión)”. Y vaya que la relación mejoró, pues apenas hace unos días Khloé compartió gustosa fotografías de la primera fiesta de cumpleaños de Tatum, donde se ve a a toda la familia divertirse y pasar un agradable momento. Como ya es costumbre en el clan se echó la casa por la ventana; el tema elegido para la celebración fue el espacio, con un astronauta como eje decorativo.

