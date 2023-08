Lucerito Mijares se confiesa sobre la relación que llevan sus papás

Entre tantos motivos que tiene Lucerito Mijares para estar feliz, celebra el hecho de ser testigo del gran cariño que une a sus padres, Lucero y Mijares, quienes mantienen un inquebrantable lazo de amistad a pesar de su separación hace poco más de una década. Dada la gran química de los dos sobre el escenario, los fans no han parado de preguntarse si existe la posibilidad de una reconciliación entre la expareja, una pregunta a la que ha respondido la joven de 18 años, al ser cuestionada por los besos que suelen compartir los cantantes durante sus shows. Con total sinceridad, la protagonista de la obra de teatro musical El Mago se refirió a la situación, dejando claro cómo están las cosas en su familia en ese sentido.

¿Qué dice Lucerito Mijares de sus papás?

Amable como suele ser con la prensa, Lucerito habló de la dinámica de sus papás durante los conciertos que ofrecen juntos, descartando que las muestras de cariño que comparten frente al público sean el indicio de una reconciliación. “La verdad es que se llevan súper bien, son súper amigos y creo que justamente pues han tenido esta dinámica que tienen los shows que a la gente le encanta, como si entre comillas, un poco, siguieran juntos…”, explicó en una charla concedida a medios como Venga La Alegría, de Televisión Azteca. Para no dejar lugar a las dudas, la joven reiteró: “Pero son nada más que amigos, siempre amigos y obviamente en las giras siempre harán lo que le llame la atención a la gente…”.

A pregunta expresa sobre si a ella le gustaría que sus padres reanudaran su romance, Lucerito fue muy clara, respetando ante todo la decisión de los cantantes, quienes han manifestado lo bien que marcha todo para ellos llevando una relación de amistad. Después de todo, lo que más les importa ha sido brindar un entorno de estabilidad y armonía a sus hijos, ¿pero qué piensa la jovencita? “Estaría medio raro porque se separaron ya hace diez años, yo era bien chiquita entonces no me acuerdo mucho de verlos juntos, sería bastante raro para mí pero ahora sí que su decisión…”, explicó ante las cámaras, feliz de que todo en este instante guarde estabilidad dentro de su círculo familiar, mientras cada uno de sus integrantes se enfoca en sus proyectos profesionales.

¿Cómo fue la infancia de Lucerito junto a sus papás?

Si de algo se siente muy orgullosa Lucerito es que durante su infancia sus padres, Mijares y Lucero, siempre apostaron por brindar un entorno de armonía y calma a sus hijos. Según recuerda la joven, tanto ella como su hermano guardan muy buenas memorias de esa época, algo que con el paso de los años favoreció la actual relación que mantienen los intérpretes. “Obviamente tiene que ver muchísimo con los papás, porque en nuestro caso, en el de mi hermano y yo, nunca vimos discusiones o cosas raras entre nuestros papás. Que obviamente las hay porque en todas las parejas las hay pero afortunadamente no nos tocó y creo que ayuda muchísimo que ellos se lleven tan bien y ver esa relación que llevan…”, explicó ante las cámaras.

La respuesta de Mijares sobre los rumores de reconciliación

Ante las versiones que aseguran podría darse una reconciliación entre la famosa expareja, Mijares ha sido muy claro con su postura, echando por tierra todo lo que se dice y dando detalle de cómo es la convivencia que mantiene con Lucero. “Así estamos muy bien, nos queremos mucho… Ya llevamos muchos años con una relación de mucho cariño, nos queremos mucho de estar con los niños y así estamos muy bien. Como saben, vivimos ahí juntito…”, explicó el intérprete sobre la amistad que lleva con su exesposa, declaraciones retomadas por el programa televisivo Sale El Sol. Así mismo, fijó su postura al ser cuestionado en torno a la reciente separación de Lucero y Michel Kuri. “Fíjate que yo no me meto en lo que no tengo que meterme. Ni siquiera hablamos del tema…”, dijo en tono simpático, haciendo evidente el respeto a la privacidad de Lucero, quien ha sido un tanto hermética al ser cuestionada públicamente por ese cambio en su vida.

