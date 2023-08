Sofía Rivera Torres revela cómo reaccionó la hija de Eduardo Videgaray a su relación: 'Con mucho miedo de compartir a su papá'

A pesar de los obstáculos que enfrentaron al comienzo de su noviazgo, Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray han construido una sólida historia de amor en la que sus respectivas familias han cumplido un rol sumamente importante, ya que, desde que hicieron público que eran pareja, no sólo les dieron un cálido recibimiento también les brindaron su incondicional apoyo. Además de la fuerte conexión que estableció con los hermanos y los padres del conductor, la exparticipante de La Casa de los Famosos ha conseguido formar profundos lazos con Andrea, la hija de Eduardo, pese a que en un principio su unión no se dio de manera inmediata, algo de lo que la conductora se sinceró en la más reciente emisión de Netas Divinas, en donde recordó la reacción que tuvo la joven cuando supo de la relación amorosa de su papá con Sofía, así como la diferencia de edad que hay entre ellos.

Luego de apoyar la opinión de Paola Rojas señalando que en la vida hay más de un gran amor, Sofía se refirió a la extraordinaria historia que escribió Eduardo a lado de su fallecida esposa Mónica Abín, mamá de su única hija. “Yo sí creo que pueden haber varios (amores de vida). Siento que lo vi de alguna forma, y en mi caso, más que varios amores de mi vida, siento que también de pronto he llevado como distintas vidas. Lo veo muy marcado en la vida de mi esposo, que se casó, se divorció, enviudó, yo sí creo que la mamá de su hija Andrea fue un gran amor de su vida. Lo que ellos tuvieron fue bellísimo, fue real”, mencionó haciendo hincapié en que fueron una gran pareja.

Consciente del panorama en el que su camino se unió al de Eduardo, la conductora relató cómo fue su primer acercamiento con la primogénita del conductor: “Cuando yo conocí a ‘Skwinkle’ -como suele referirse a la joven de cariño-, Andrea, ella tenía 11 añitos y estaba con mucho miedo de compartir a su papá, que era todo lo que tenía en el mundo, todo lo que le quedaba, y al mismo tiempo con unas ganas cañonas de sentirse como sus amiguitas, de poder ir a la escuela y que no sea el papá el único en la sala con todas las mamás, decir: ‘Aquí tengo a mi mujer, que está aquí, que forma parte de mi vida’”.

Si bien hoy es muy unida a la hija de su esposo, la presentadora confesó que establecer esa cercanía no fue sencillo: “Entonces cuando yo llego me empiezo a topar primero con el celo, el rechazo”, confesó indicando que la joven se mostró atónita ante el hecho de que Sofía era mucho más joven que Eduardo, “Le decía: ‘Papá, no puedes estar con ella, está muy chavita, tienes que estar con una señora menopáusica, que ya no tenga hijos’, histérica. Te juro que se la hacía cansada así al principio”. Sin embargo, con el tiempo ambas construyeron una relación entrañable basada en el cariño mutuo y la confianza, tal como ha dejado saber la conductora al hablar del emotivo discurso que Andrea dio en su boda con Eduardo: “Y ahorita, el speech que dio en nuestra boda, tenía a todos llorando, la forma en la que ella dice: ‘Que llegara Sofía a nuestras vidas me ha ayudado a mí con mi duelo y verte feliz también a ti me da una paz’.

Asimismo, Sofía aplaudió los impecables papás que Eduardo y su esposa han sido para Andrea. “Yo se lo tengo que reconocer a Edu y Mónica, que lo hicieron increíble”, añadió antes de hablar de la amistad que mantiene con la familia de la mamá de la joven: “Estuvieron en nuestra boda, o sea, con las hermanas de Mónica, con la abuela de Andre, me llevo increíble, quiero muchísimo a la familia Abín, son grandes personas. Nunca tuve el gusto de conocer a Moni, pero quien la conoció me dice: ‘Es que fue una gran mujer, una mujer impecable’, y eso es muy bonito”. Agradecida por haber unido su vida a la del conductor y su hija, Sofía agregó: “Yo estoy segura que Diosito me los mandó, así como nos manda el amor”.

