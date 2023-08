Cobijado por el amor de su familia, Eduardo Capetillo Jr celebra su cumpleaños 29

Cobijado por el amor de sus seres queridos, Eduardo Capetillo Jr da pasos firmes en este momento de su vida en el que cumple cada uno de sus sueños. El hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, ha tenido la fortuna de incursionar en el espectáculo motivado por algunos proyectos, como ahora ocurre con su participación en el reality de cocina, MasterChef Celebrity. Así, es como el joven da la bienvenida a un año más de vida, feliz de celebrar su cumpleaños número 29 colmado de felicitaciones y buenos deseos, la oportunidad que han tenido los integrantes de su familia para reiterar el inmenso cariño que le tienen. Sus hermanas, Ana Pau y Ale Capetillo, le han dedicado sentidos mensajes, orgullosas de él y de la complicidad que han consolidado desde que eran niños.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Emocionado por la llegada de este día, Eduardo Jr replicó en sus historias de Instagram varios de los mensajes que recibió por su festejo, entre ellos los de sus hermanas. Ana Pau, quien recientemente debutó en teatro musical, fue de las primeras en escribirle, rescatando algunas postales del álbum familiar en el que aparecen los dos cuando eran pequeños. “Feliz cumpleaños al mejor hermano. Te amo”, escribió la joven en sus publicaciones. Del mismo modo, Ale, se inspiró con un par postales en las que aparecen disfrutando al aire libre; en la primera foto los dos aparecen montando a caballo y en la segunda dando un paseo en moto. “Cumpleaños del mejor amigo y hermano. Por más aventuras”, se puede leer en los post, los cuales llamaron la atención de los seguidores de la famosa familia.

VER GALERÍA

Eduardo Capetillo, orgulloso de seguir los pasos de sus padres

Si algo ha inspirado a Eduardo Capetillo Jr es el ejemplo de sus padres. Al igual que su hermana Ana Pau, el joven tomó la decisión de debutar como actor un año atrás, y lo hizo en uno de los proyectos más especiales; la telenovela producida por Netflix titulada Donde Hubo Fuego. Esta oportunidad será sin duda inolvidable, pues le tocó interpretar el papel de Ricardo en su juventud, mismo personaje que hace su padre, Eduardo Capetillo. De hecho, uno de los detalles que más recuerda es que la producción se estrenó el día de su cumpleaños. “Fue un regalo de la vida, porque se juntaron muchas cosas que eran muy poco probables que se juntaran: Mi debut, el regreso de mi papá, una historia escrita por el Chascas, Argos, Netflix, todo el equipo que había detrás, todos los actores con los que me tocó trabajar y a eso súmale que el día que se estrena fue el día de mi cumpleaños. Por eso te digo que fue un regalo, algo muy bonito”, contó en noviembre de 2022 en entrevista exclusiva para la portada digital de Hola.com México.

VER GALERÍA

A la par de esa oportunidad que lo entusiasmó del todo, Eduardo Jr también busca abrirse camino en la música, aunque la actuación le abrió las puertas en un instante clave de su vida. “Empecé con el tema de la música, es lo que más me gusta, es mi pasión y la vida me fue poniendo esto por delante, la verdad sin realmente buscarlo”, según compartió el joven galán durante esa entrevista en la que además expuso parte del pensamiento con el que rige su vida. “La constancia, la disciplina, la responsabilidad y yo creo que todo eso va en función de a dónde realmente quieres llegar. Siempre hay que estarse preparando, seguir aprendiendo y ser disciplinado en esto y en todo”, reveló el intérprete, que ahora ha hecho crecer su popularidad gracias a su participación en MasterChef Celebrity.

Cómo asume ser hijo de papás famosos

Anteriormente, Eduardo Capetillo Jr habló de lo que ha implicado ser hijo de dos de las figuras más conocidas del espectáculo en México; Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, y la manera en que asume el reto de forjar su propio camino como intérprete. “Llevo los apellidos de mis papás, al final no los voy a cambiar. Pero no quiero ayuda, no quiero que me ayuden, quiero que lo que yo haga sea mío. Si fracaso que sea por mí, si tengo éxito que sea por mí. Y yo no creo en los atajos, siempre lo he dicho, los atajos no existen y si tomas atajos al final del día se vuelve insostenible…”, contó.

VER GALERÍA