Hijo de Talina Fernández revela qué sucederá con la mítica casa de la conductora

A casi dos meses del sensible fallecimiento de Talina Fernández, su hijo Pato Levy ha puesto sobre la mesa el tema de la herencia de la legendaria conductora aclarando que, contrario a las especulaciones de algunas publicaciones, no existe ningún desacuerdo entre él y su hermano Coco e, incluso, recalcó que se encuentran más unidos que nunca. De acuerdo con las declaraciones que hizo Pato días atrás, La Dama del Buen Decir dejó estipulado legalmente poco antes de su partida cómo se repartirán sus bienes entre sus hijos y sus tres nietos, María, Paula y José Emilio, por lo que no ha quedado ningún detalle sobre este asunto en el aire. Mientras el proceso de sucesión testamentaria sigue en marcha, se ha dado a conocer el destino que tendrá su mítica residencia, en la que la presentadora vivió incontables anécdotas junto a su familia y resguardaba emblemáticas piezas de arte, recuerdos de viajes y significativos objetos que cosechó a lo largo de su prolífica carrera.

Qué pasará con la emblemática casa de Talina Fernández

Durante una entrevista con el programa Ventaneando, Pato reveló qué pasará con el inmueble que por décadas fungió como el hogar de Talina. “La estamos poniendo en venta”, confirmó antes de recordar cómo fue que la conductora se hizo de su casa ubicada al sur de la Ciudad de México, “Mi mami tenía otra casa, la cual vendió para poder comprar este terreno y con la chamba poquito a poquito fue construyendo, y ella solita construyó la casa. Ninguno de sus tres maridos nunca le dijo: ‘Talina te voy a comprar tu casa”.

Asimismo, Pato explicó los motivos por los que decidieron poner a la venta la residencia señalando que debido las dimensiones de la propiedad y la zona en la que se ubica, las retribuciones y los gastos de mantenimiento son muy altos, por lo que les es sumamente complicado cubrirlos por completo: “La luz, el agua, el predio, de verdad es carísimo, es irreal”, dijo.

Conmovido, Pato Levy recuerda a la icónica conductora

Con lágrimas en los ojos, el hijo de Talina contó algunos de los momentos que compartieron en aquella casa con su mamá: “Aquí hemos estado agarrando la fiesta en ese bar y en esa chimenea”. Y recordó que varios grupos mexicanos famosos pisaron el lugar con motivo de alguna fiesta: “Todos los chavos, desde el principio, los Timbiriches, los Fresas con Crema”, añadió haciendo eco del gran sentido del humor que siempre demostró la presentadora, “Era una casa muy ruidosa, y desde que mi mami no está se siente ese hoyo nefasto, una soledad”.

Pato precisó que la única propiedad que conservarán será la que se encuentra en el Puerto de Acapulco, Guerrero, la cual ya pusieron en renta a través de una aplicación digital. “Tuvimos una respuesta increíble… No dice casa de Talina Fernández, pero yo le pusé Quinta-lina. Esa no queremos venderla, o sea, esa era la niña de sus ojos de mi mami, su rincón en donde se paraba a ver toda la bahía y pintaba”, afirmó.

El recuerdo de Talina Fernández

Sus hijos y nietos se han encargado de rendirle sentidos homenajes recordando no sólo el invaluable legado que dejó en la televisión y la radio sino también las enseñanzas que sembró en aquellas personalidades con las que coincidió a lo largo de su trayectoria. Fue el pasado 2 de agosto, el día que habría sido el cumpleaños número 79 de Talina, que Paula y José Emilio le enviaron amorosas felicitaciones a su abuela hasta el cielo. “Feliz cumpleaños, babi. Besos hasta donde estés…”, escribió el joven para luego dedicarle unas palabra su mamá Mariana Levy -quien falleció en 2005-, “Abraza a mi mami por mí”.

