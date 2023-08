Sofía Rivera Torres: 'Me da mucha risa que utilicen la palabra polémica para describirme' Directa, Sofía Rivera Torres habló de las polémicas que la persiguieron en La Casa de los Famosos, el reality de Televisa que tuvo como ganadora a Wendy Guevara

Tras el final del exitoso show televisivo La Casa de los Famosos, que tuvo como ganadora de los cuatro millones de pesos a Wendy Guevara, algunos de los exintegrantes han hablado de su experiencia al formar parte de este programa. Sofía Rivera Torres es una de las celebridades que ha sido muy abierta al compartir cómo fue su paso por la producción, haciendo frente a las polémicas que en su momento la persiguieron por su desempeño dentro la casa. Segura de las decisiones que tomó, la esposa de Eduardo Videgaray también recuerda con exactitud cuál fue el instante que afectó su posición en el concurso, aunque por encima de cualquier cosa pone de frente el hecho de haber aplicado sus mejores estrategias. Del mismo modo, ha dejado claro si se considera una celebridad polémica, luego de los comentarios que circularon sobre su persona mientras era parte del reality.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

¿Qué le ocurrió a Sofía en La Casa de los Famosos?

Con toda claridad, Sofía recordó cómo se dio su llegada al programa, una oportunidad que aceptó apoyada de manera incondicional por su marido Eduardo, quien le brindó una serie consejos durante el proceso. Posteriormente, tuvo que ser aislada durante algunos días en un hotel previo a su ingreso a la casa. “Te hacen muchas pruebas precisamente para saber que no te vas a volver loco allá adentro y vas a hacer una tontería o lastimar a alguien…”, comentó durante una entrevista concedida al medio Revista Influencer. En ese espacio, hizo mención del incidente que la colocó en el ojo del huracán y cambió el rumbo de su paso por el programa. “Eduardo fue muy claro conmigo, me dijo: ‘La mejor estrategia que puedes tener es nadar de muertito las primeras semanas’. De verdad te lo juro que lo intenté… Fue muy claro para mí lo que cambió mi destino dentro de esa casa, que fue una grabación que llegó, que aceleró todo el proceso. Lo que quizá hubiera tardado una semana en suceder de otra forma, en un día me pasó a mí…”, explicó.

Directa, Sofía lamentó lo sucedido, aunque teniendo presente que todo es un juego y que cada quien debe aplicar sus estrategias. “Mucho se ha hablado de esa grabación y muchísimas personas han dicho: ‘Qué injusto que permitieron que algo de afuera cambiara tanto y afectara el juego adentro’. Eso es justo lo que no se puede hacer. Me llama la atención que esas grabaciones llegaron a acusarme a mí, llegaron a acusar al Apio, llegaron a acusar y a sembrar una dudita así de Paul…”, agregó la también conductora de televisión, quien fue la segunda eliminada de esta edición a cargo de la producción de Televisa.

VER GALERÍA

Así mismo, Sofía se siente orgullosa de haber logrado lo que se propuso, según explicó en otro instante de la plática en la que habló de la manera de proceder de los concursantes. “Hablando de esta edición de La Casa de los Famosos, cada quien entró por motivos distintos y a cada quien lo mueve, tiene un motor distinto… Mi misión era muy clara y mi misión yo la cumplí, yo dije: ‘Yo quiero hacer esto y lo quiero hacer de cierta manera, si me tengo que morir de pie moriré de pie pero neceando con lo que yo voy a hacer’…”, reveló.

¿Se considera una celebridad polémica?

Para Sofía Rivera Torres, el haber participado en La Casa de los Famosos implicó que de un instante a otro la atención mediática sobre ella creciera. A raíz de los acontecimientos en el programa muchos comentarios se hicieron sobre su persona, por lo que ha respondido con firmeza sobre lo que opina de aquellos que la consideran polémica. “Me da mucha risa que las personas siempre utilicen la palabra polémica para describirme, porque en realidad tengo una carrera libre de escándalos, nunca he tenido un solo escándalo en mi carrera… Polémica, sin duda, pero hay que acordarnos que cuando estás adentro de esta casa… dejas de enterarte de lo que está pasando en el mundo afuera… Tu mundo completo se vuelven esas 14 personas que están adentro de la casa… Que a mí las personas en realidad se me hayan ido encima porque (dicen): ‘Fuiste a contar’… no tienen idea de lo que están hablando las personas…”.

VER GALERÍA