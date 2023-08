'Te agradecemos por llegar, por ser tú y por hacernos ser mejores', Jerónimo Rodríguez a Marimar Vega

Sin duda alguna, Marimar Vega atraviesa por un momento muy especial en su vida, en el que pareciera que todo a su alrededor juega a su favor, pues de la mano del éxito y la plenitud profesional, la actriz no podría estar más feliz con todas las cosas que están sucediendo a nivel personal y especialmente en el lado sentimental, pues no podría estar más enamorada de su esposo, Jerónimo Rodríguez, con quien ha construido una sólida relación en la que ha encontrado la estabilidad y un amor como el que tanto anhelaba. Algo que quedó en claro durante la celebración del cumpleaños número 40 de la intérprete, pues el reconocido cineasta le dedicó un mensaje sumamente especial a su compañera de vida en el que no solo enalteció la profunda conexión que tiene con ella, también cada una de sus virtudes.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

El romántico mensaje de Jerónimo para Marimar

A través de su perfil de Instagram, Jerónimo compartió un álbum de fotografías en el que resaltó la belleza de Marimar, mostrándola en distintas facetas de su vida, desde la más personal, hasta la profesional. Al pie de las imágenes, Rodríguez escribió un emotivo mensaje en el que sin duda dejó en claro lo enamorado que está de su esposa, así como lo importante que es para él el poder transitar por la vida de su mano. “Que se enciendan todas las velas del universo sobre este pastel que te traemos todos los que te queremos. Que esa luz ilumine tu camino como iluminas el nuestro, que sea igual de cálido y protector como tus manos, como tu amor”, comenzó el fotógrafo conmovido. “Celebramos no sólo tu cumpleaños, sino tu vida: completa e imperfecta, llena de pasión y entrega, de belleza absoluta. Te agradecemos por llegar, por ser tú y por hacernos ser mejores. Porque eres guía y ejemplo. Porque eres una mujer completa y completándose. Porque te admiro y te respeto y por llegar a mis días sin saber cuánto te necesitaba y darme la oportunidad de acompañarte”, compartió.

Jerónimo continuó con sus palabras, deseando lo mejor para la vida de Marimar, mostrándose emocionado por esta fecha tan especial. “Ven y sopla todas estas velas en tu nombre y pide todos los deseos que se te ocurran, pero cuidado con lo que pides porque eres de esas que lo cumple. Vuela, sueña, vive, así como tú sabes y lo compartes: más libre, menos perfecta, más feliz”, compartió Rodríguez. “Felices 40 María del Mar, de siempre, de ti. Que luz sea, amor mío”, finalizó el director, quien recibió la efusiva respuesta de la cumpleañera: “¡Es que te amo! Tú eres el mejor regalo de mi vida”, comentó Vega emocionada.

VER GALERÍA

La plenitud de Marimar al llegar a los 40

Sin duda, para la actriz, llegar al cuarto piso ha sido todo un acontecimiento a nivel emocional y personal, pues ha recibido esta nueva década en un instante muy especial de su vida, en el que la cosas parecen haberse acomodado en todos los sentidos. Algo de lo que habló en un reciente publicación de Instagram, en la que con total sinceridad habló de cómo ha recibido esta nueva etapa de su vida. “¡A unos días de cumplir los 40 años! Y debo aceptar que me siento conmovida, hoy veo mi vida personal y laboral y puedo decir que estoy en uno de los momentos más plenos, hoy me amo y me acepto como soy y por consecuencia tengo un compañero maravilloso que me ama y me acepta como soy”, señaló.

Pero Vega no solo se refirió a sí misma o a su pareja, pues también habló de las amistades que la cobijan y del trabajo que la complementa con pasión y dedicación. “Tengo un grupo de contención de familia y amigos excepcionales, tengo un espacio como ‘el rincón’ que llena mi vida de sentido, como actriz estoy haciendo un proyecto que me encanta (…) Así que abrazo esta etapa y estos 40 años con gratitud”, concluyó en su mensaje.

VER GALERÍA