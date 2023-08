¿Qué sigue para Wendy y Nicola tras la final de La Casa de los Famosos?

La noche del domingo 13 de agosto, México se cimbró al celebrar el triunfo de Wendy Guevara como la ganadora total de la primera edición de La Casa de los Famosos México, marcando un hito en la sociedad del país. Después de 71 días encerrados en la casa bajo la mirada de más de 6 decenas de cámaras, Wendy se perfiló desde el inicio como una de las favoritas del público. Sus historias siempre honestas, la franqueza de su personalidad, su compañerismo leal y las ocurrencias con las que animaba a los hogares del país, la hicieron todo un fenómeno viral -aún más de lo que ha sido desde que se popularizó su famoso video de las ‘Pérdidas’- que atravesó fronteras. Basta dar una vuelta por Tiktok para ver el apoyo que ha llegado desde los rincones más insospechados, todo con la esperanza de que Wendy recibiera el espectacular premio de los 4 millones de pesos y fuera la encargada de apagar las luces de la casa. Por supuesto, sería imposible hablar de estas semanas sin mencionar al Team Infierno, y entre ellos a Nicola Porcella, que en dupla con Wendy se volvieron en todo un tema de conversación en redes sociales, llegando a oídos de personalidades como Carín León y Manuel Turizo, quienes visitaron la casa para alegrar las noches con sus temas. Ellos no lo sabían, pero el tema Primera Cita de Carín se había vuelto todo un himno con el que sus fanáticos musicalizaban todos los videos que se volvían virales tanto en Instagram como en Tiktok, bajo el famoso hashtag de Wencola -como se bautizó a la que la audiencia quería que fuera una pareja-. Con el fin de la temporada, ¿llega el fin de esta dupla? ¿Qué viene para la ganadora y el segundo lugar de la casa?

Wendy, un mundo lleno de posibilidades

Desde que se encontraba en la casa, Wendy comenzaba con los planes y aunque sin ella saberlo, afuera corrían rumores de los proyectos que venían, sabía que se le abriría un nuevo panorama. Mientras platicaba con Sergio Mayer analizaba la posibilidad de estudiar antes de dedicarse a la conducción y con Poncho Denigris se hablaba de llevar a la realidad su podcast Ponchendy. Mientras estos dos planes continúan, parece que las cosas avanzan a pasos agigantados. Desde su salida de la Casa, durante la conferencia de prensa que los cinco finalistas otorgaron a los medios, dejó claro que lo de ella es prepararse para hacer cosas nuevas. “Yo creo que también necesito prepararme, yo creo que no puedo nada más lanzarme así”, dijo muy clara en su postura de esperar un poco antes de embarcarse en una nueva aventura, aunque en Resulta y Resalta quedó claro que tiene una facilidad para la conducción.

Ha de recordarse que mientras estaba en la casa, Juan Osorio dejó claro que ya había hablado con su equipo para ofrecerle un papel en una de sus producciones, por lo que las novelas no quedan descartadas en esta historia. Aunque en el futuro inmediato queda claro qué es lo que hará, y es que como ella misma lo ha dicho, en cuando pueda, el plan es viajar a su natal León, Guanajuato. Allá en el Coecillo se le espera para celebrar sus primeras tres décadas. Si en la casa había festejado con un concierto privado de Manuel Turizo, ahora se sabe que sus amigas y familia le han preparado un gran festejo, en el que se han barajado nombres de distintas celebridades entre la lista de invitados.

Nicola, con boleto destino a México

Conforme iba avanzando su paso en el reality, Nicola -de nacionalidad peruana- compartió que su propósito era poder venir a hacer vida a México acompañado de su familia, a quienes gracias al programa el público pudo conocer de forma cercana. Ante su salida con una segunda posición que, tampoco parece haber esperado después de entrar a la casa con prendas para solamente una semana, parece que los planes se van confirmando.

Después de un sinfín de entrevistas, el conductor ha ido dando pistas de lo que viene a través de su cuenta de Instagram. Tomando sus historias para contar que ayer no se sentía muy bien -aparentemente, la razón por la que no apareció en Pinky Promise con el resto del team infierno-, ha dado buenas nuevas sobre su futuro. “Ha sido una locura desde que salimos, muy agradecido con todos ustedes, no me imagino todavía todo lo que estoy pasando, la verdad es que ha sido muy bonito todo esto, el cariño de la gente, estoy muy feliz”, comenzó diciendo en una de sus historias de Instagram en las que aparecía con su hijo Adriano, “Quiero contarles esta noticia de que ya me quedo a vivir acá y ya comienzo a buscar departamento. Estoy muy agradecido”. En otra oportunidad, en entrevista con Televisa Espectáculos, Nicola habló sobre la posibilidad de incursionar en las telenovelas, así como su deseo de neutralizar su acento antes de llegar a la televisión, como comentó en una de las transmisiones en directo de La Casa de los Famosos.

Pero, ¿qué pasa con Wencola? Aunque Wendy y Nicola mantienen la dinámica que tantas horas de diversión dentro de la casa en sus primeras apariciones desde que terminó el reality, parece que se tendrá que esperar a ver más del Team Infierno -que según ellos mismos contaron en una en vivo en Instagram tienen algunos proyectos juntos- para poder ver más de la pareja más deseada por el público. Por el momento, se mantienen los videos en Tiktok con las ediciones de sus seguidores que no paran.

