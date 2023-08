'Mi vida amorosa es un duelo', la viuda de Julián Figueroa sobre la posibilidad de rehacer su vida

A pocos días de que su cumplieran cuatro meses de la partida de Julián Figueroa, su viuda, Imelda Garza Tuñón, ha comenzado a retomar su vida de la mano del hijo que tuvo con Julián, el pequeño José Julián, y de su suegra, Maribel Guardia, quienes han sido su apoyo y su motor en medio de estar horas de duelo. De hecho, la joven recientemente debutó como actriz de teatro musical en la obra Princesas, en donde intérprete a la Sirenita, la cual la ha ayudado a canalizar todos los sentimientos que ha experimentado tras la dolorosa pérdida de su compañero de vida y a transformarlo en algo muy especial. Es por eso que para Imelda, la idea de volver a enamorarse y rehacer su vida al lado de alguien más parece lejana y casi imposible, especialmente en estos momentos en el que aún se encuentra procesando su duelo ante la muerte del también padre de su hijo y ahora que ha comenzado a hacerse de un nombre en el mundo del espectáculo.

Así lo compartió la joven actriz en un reciente encuentro con la prensa, a las afueras del teatro en el que actualmente se presenta con la obra infantil, en el que con total honestidad respondió a los cuestionamientos relacionados con su vida sentimental, una oportunidad en la que se encargó de dejar en claro que por el momento no está en sus planes enamorarse, pues se encuentra enfocada en otros aspectos de su vida personal, además de no sentirse preparada para rehacer su vida al lado de una nueva pareja. “Ahorita mi vida amorosa es un duelo, es como cuando rompes con una relación de hace mucho tiempo, peor es más fuerte todavía, porque no solamente estás rompiendo con alguien”, expresó Imelda con total sinceridad, en declaraciones retomadas por el reportero Edén Dorantes para su canal de YouTube.

En ese mismo sentido, la madre del único hijo de Julián Figueroa fue muy enfática a la hora de hablar de sus planes a futuro, dejando en claro que por ahora su prioridad es seguir creciendo como actriz y como persona. “La verdad es que ahorita estoy bien enfocada en mi carrera, yo lo que tengo en mente ahorita es esto (el teatro), que venga otro proyecto, y que venga otro, y me gustó el teatro musical, quiero echarle más ahí, salió un curso bien padre por ahí, en la escuela de Pati Reyes Espíndola, entonces lo voy a tomar”, compartió.

Agradecida por el apoyo que ha recibido de Maribel

Consciente de que el dolor por el que atraviesa Maribel Guardia ante la irreparable pérdida de su único hijo, Imelda no puede más que agradecer todo el apoyo que ha recibido de parte de la querida actriz a lo largo de su relación con Julián y especialmente tras su partida. “Ha sido un gran apoyo, la verdad es que me trata como si fuera su hija y eso me hace sentir más cómoda, me hace llevar un duelo más tranquilo”, comentó en un reciente encuentro con la prensa, en declaraciones retomadas en el canal de YouTube de la reportera Berenice Ortiz, en la que también Imelda habló del altar que tienen en su hogar dedicado a la memoria de Julián: “Todas las noches le prendemos una velita para que siga buscando la luz, que sabemos que está en la luz, pero igual se nos hace como bonito y le prendemos también un incienso… Mientras estemos vivos, yo creo que se va a quedar ahí (el altar)”.

Más adelante, la cantante abrió su corazón para relatar cómo vivió los días posteriores al fallecimiento del padre de su hijo. “Me ven así fuerte, pero me encerré dos semanas”, comentó señalando que tiene algunas lagunas mentales de lo que sucedió durante el periodo de luto, “No recuerdo todo el novenario, yo recuerdo como tres días, y los tres todos desordenados, ni siquiera así como lunes, martes, miércoles, o sea, recuerdo jueves, luego lunes, así horrible, entonces no sé qué pasó antes y después… (Estaba) viviendo la vida en piloto automático, luego recuerdo que me encerré como dos semanas, y dije: ‘ya no puedo estar así’. Subí cinco kilos… por la depresión”.

