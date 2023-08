Humberto Zurita se deshace en halagos por Stephanie Salas: 'Es una gran mamá'

Desde que hizo público su noviazgo con Stephanie Salas, Humberto Zurita ha hecho cómplices a sus seguidores de los memorables momentos y románticos viajes que ha disfrutado a lado de la actriz, quien también se ha mostrado de lo más emocionada por este nuevo capítulo de vida que han comenzado a escribir en conjunto. Luego de dejar en claro que su relación marcha viento en popa echando por tierra los infundados rumores de ruptura que circularon previo a su regreso de Argentina, el histrión asumió el papel de padrino de lujo del podcast que acaba de estrenar Anette Cuburu tras su inesperada salida del programa Venga la Alegría. Siempre dispuesto a abrir su corazón ante el público, el guapo actor ha aprovechado su charla con la conductora para confesar qué fue lo que más le enamoró de Stephanie, de quien destacó su talento artístico y su dedicación absoluta a su faceta como madre.

Tras recordar las experiencias profesionales que sentaron los pilares de su carrera, Humberto habló de cómo percibía a Stephanie cuando trabajaron por primera vez juntos hace más de 20 años: “¿Sabes qué me llamó mucho la atención de Stephanie? Yo la conozco desde que era muy chiquita, desde que tenía a Mich de tres años. Hicimos El Protagonista, ella la hizo conmigo, ella era la amante del personaje mío, ahí la conocí, pero te juro, y ella lo sabe, que yo no la volteaba a ver como mujer. No es que no fuera mujer, era muy chiquita”, señaló refiriéndose a su diferencia de edades, “Le llevo 18, pero además no sólo eso, creo que cuando avanzan las edades como que se pueden nivelar, pero hay una etapa de tu vida en la que no, en que son muy distantes”.

El actor, que el próximo mes celebrará su cumpleaños 69, hizo hincapié en la cercana amistad que su esposa Christian Bach -quien falleció en 2019- mantuvo con Stephanie y mencionó que ambas solían asistir a los cumpleaños de sus respectivos hijos: “Era muy linda, siempre me llevé bien con ella, pero ella terminó llevándose muy bien con Christian, fueron muy amigas, ahora lo sé por ella, que intercambiaban las piñatas de Mich con las de Sebastián”.

El reencuentro de Humberto Zurita y Stephanie Salas

Si bien, los intérpretes volvieron a coincidir en otros proyectos, uno de ellos fue la telenovela Alguna vez tendremos alas, no fue hasta bastante tiempo después que sus caminos se volvieron a cruzar, fue entonces que Humberto quedó encantado no sólo por el profesionalismo de Stephanie sino también por la excelente mamá que es, así lo expresó el actor durante la entrevista: “Cuando me la reencontré porque le perdí la pista muchos muchos años, lo que más me gustó de ella y lo que hizo que estemos juntos es saber que tenía otra hija, que es Camila (...) Lo que me sorprendió y me dio mucho gusto fue platicar con ella de sus hijas y ver a esta mujer sola que ha criado a dos hijas lindísimas, maravillosas, muy emprendedoras, una es actriz, la otra es influencer".

Su admiración por Stephanie Salas

Asimismo, el intérprete mexicano aplaudió el hecho de que Stephanie haya labrado su propio camino en la industria sin valerse de la influencia de la dinastía de la que forma parte: "Yo había dejado a una niña, que era una madre soltera y se estaba encargando de su hija, que además siempre se mantenía un poco al margen de la familia esa poderosa, Pinal, que no se apoyó en ese apellido, no es que ella huyera de ellos porque los ama profundamente y convive con ellos, pero no artísticamente, ella siempre fue Salas, o sea, el apellido de su papá, no adoptó el Pinal, ya eso a mí también me hacía valorarla”.

Además de expresar su total admiración por Stephanie, Humberto se mostró agradecido por la felicidad que ha encontrado a su lado: “La valoro muchísimo como mujer y eso para mí es muy importante (...) El descubrir a una mujer en esta etapa de mi vida y en la suya, y en esta época en la que estamos viviendo, que tiene dos hijas y que están muy bien educadas, que hablan idiomas, que se mueven muy bien en el mundo, o sea, dices: ‘Woah’. Es una gran mamá y eso lo valoro, dije: ‘Esto sí como que se acerca un poquito a lo que yo quiero para mí’. Es a lo que estoy acostumbrado, quizá, pero además ella me fue ganando”. Entre sonrisas, el actor se deshizo en halagos para la también cantante: “Es una chava preciosa, es una rockstar (...) Le encanta el rock, se lo conoce de todas a todas. Conoce de música muchísimo, es muy culta, eso me encanta de ella”, señaló.

