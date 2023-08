Andrea Legarreta y el emotivo mensaje a su mamá: 'Me faltas a cada instante' A unos días del fallecimiento de su mamá, Andrea Legarreta recordó cómo fue el último día en que convivió con ella

A unos días del fallecimiento de su madre, Andrea Legarreta se ha sincerado sobre lo difícil que es hacer frente a la ausencia de una de las mujeres más importantes en su vida. La repentina partida de la señora Isabel Martínez, conocida de cariño entre los suyos como Chabelita, marcó para siempre a la conductora del programa Hoy, quien ahora tomó la decisión de compartir cómo fue ese instante de la última vez en que ambas logaron reunirse. Con el corazón en la mano, la también actriz de la puesta en escena Vaselina expresó su profundo sentir, reiterando que más allá de la trascendencia de su mamá, el amor que tiene por ella es infinito. Sus abrazos, consejos y compañía, son tan solo parte de los valiosos recuerdos que hoy atesora, enteramente agradecida por las lecciones que en vida, asegura, Chabelita le dio, como el hecho de hacerla sentir capaz de lograr todo lo que se propusiera.

La última vez que Andrea Legarreta vio a su mamá

Conmovida, Andrea publicó un video de tan solo unos segundos en sus redes sociales. En el mismo aparecen ella y su mamá compartiendo un abrazo y algunos besos, momento en el que la señora Isabel aprovecha para dar la bendición a su hija. “Y ese día, el día de mi cumpleaños, fue la última vez que te vi con vida. La última vez que me diste tu bendición. Te llené de besos y tú a mí. Me llenaste de amor, y en esa última mirada antes de cerrar la puerta, sentí que nuestras almas sabían que se estaban despidiendo. Nuestros ojos se vieron por última vez…”, escribió la presentadora en Instagram, quien dijo sentirse desconcertada ante el doloroso giro que dio todo de un momento a otro. “No sé cómo explicarlo. Hay cosas que no se explican, se sienten. Mamita, y tan sólo unos días después fue tu partida de este plano…”, confesó en su texto.

El fallecimiento de su mamá llevó a Andrea a evocar ese día en que, con motivo de su cumpleaños, ambas pudieron estar de frente. Sincera, habló sobre lo doloroso que resulta concebir su vida sin ella y de lo que habría deseado si dar marcha atrás a ese día fuera una posibilidad. “Si pudiera regresar el tiempo, hubiera regresado a abrazarte más y besarte más y hablar más y decirte más veces: ‘Te amo’, viéndote a los ojos. Si pudiera detener el tiempo, lo hubiera detenido ahí, entre tus brazos, esos brazos que me hacían sentir que todo estaba bien. Te siento, vives en mí. Mi corazón está muy triste, mi alma también…”, escribió Legarreta, que desde el fallecimiento de su mamá ha sido muy transparente al hablar de cómo lleva su duelo, contando con el apoyo de sus seres queridos; sus hijas, Mía y Nina así como Erik Rubín.

La dura ausencia de su madre

A pesar de que Andrea Legarreta se ha refugiado en su familia y en sus proyectos profesionales, la conductora de televisión admite lo difícil que es hacerse a la idea de que su madre ha partido. A raíz de este sentimiento, es que hace un recuento de todas aquellas circunstancias que fueron parte de la convivencia con su mamá. “Me faltas a cada instante. Me falta mi copiloto. Nuestras llamadas de todos los días. Nuestras risas. Tus consejos. Me falta todo lo que me daba mi Má…”, confesó en otra parte de su dedicatoria. “Me siento tan afortunada y agradecida de haber compartido tanta vida juntas, de ser tu hija, de tener una madre como tú. Honrada estoy por ser tu hija. Gracias, amor precioso. Mi reina hermosa, mi amada Chabelita…”.

Más allá de lo que implica la partida de un ser querido, Andrea está orgullosa de lo que en vida su madre pudo dejarle e inculcarle; la valentía y la seguridad para conquistar cada una de sus metas. “Tú me enseñaste a creer que puedo con todo y aquí estoy, viviendo un día a la vez, en agradecimiento, luchando por mi felicidad y la de mis amores. Nos reuniremos algún día amorcito. Aquí te cuidamos y llenamos de amor a mi papi que es otro hermoso regalo de Dios y un gran guerrero. Besos hasta el cielo”, escribió. Finalmente, Legarreta dio un consejo a sus seguidores, quienes le enviaron sus mejores deseos. “Amen mucho a sus padres, llénenlos de besos, amor y agradecimiento. No los abandonen, agradezcan cada instante a su lado, celebren su vida y háganlos sentir amados, valorados y respetados. Y apapáchenlos mucho. El tiempo vuela, no se queden con ganas de nada”.

