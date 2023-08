Irina Baeva tras la romántica sorpresa de Gabriel Soto: 'Tengo al mejor hombre a mi lado'

Es un gran momento para Irina Baeva, quien ahora se encuentra muy entusiasmada por el nuevo proyecto televisivo del que forma parte, la telenovela titulada Nadie Como Tú, de Televisa. Esta emoción la comparte con su novio, Gabriel Soto, quien le hizo llegar a su prometida una romántica sorpresa por este nuevo logro en su carrera. La actriz de origen ruso presumió el detalle, enteramente orgullosa de su galán, su mejor cómplice de sueños y con el que ya traza sus planes a futuro, como el de celebrar su anhelada boda en el momento que las circunstancias lo permitan. Con el corazón en la mano, la intérprete además habló de lo mucho que la alegra poder consolidar el equilibrio en su relación, feliz de que ambos puedan disfrutar de su tiempo juntos y de su desarrollo en sus respectivas ocupaciones.

La sorpresa de Gabriel Soto a Irina

Fue a través de su cuenta de Instagram que Irina reveló la sorpresa que recibió de Gabriel; un ramo de rosas rojas que puso muy feliz a la guapa intérprete. Ilusionada, respondió a este gesto de cariño con un breve mensaje, reiterando el fuerte sentimiento que tiene por su novio, quien ha sido su principal apoyo a lo largo de este tiempo en el que ambos han estado muy enfocados en el trabajo. “Tengo al mejor hombre a mi lado. Te amo @gabrielsoto”, escribió Baeva sobre la foto. De esta manera, hace evidente el fuerte lazo que mantienen ella y Soto, motivados por el tiempo en que han compartido su vida juntos. Así, Irina se prepara para este nuevo reto televisivo, en el que da vida a una villana, según ha dejado saber.

Felices de tener equilibrio en su romance

Si algo caracteriza a Gabriel y a Irina es su pasión por los escenarios. Ambos reparten su tiempo entre varios proyectos, por lo que han sabido compaginar sus vidas personales para pasar tiempo en pareja, según lo ha revelado la actriz. “Yo creo que siempre es tratar de encontrar el tiempo para todo. No precisamente en cantidad sino en calidad, tratar de también darle tiempo a mi pareja, a mi familia. Tratar de darle tiempo a mi trabajo… tratamos de cuadrar otras cositas de trabajo y todo…”, explicó durante una entrevista concedida al programa televisivo Hoy, en el que dio algunos detalles de su dinámica de convivencia. “Aunque podamos cenar juntos en la noche, viendo su novela, mi novela, platicando un poco de: ‘¿Cómo te fue en tu día?’, nos tratamos de encontrar aquí en algunos ratitos. Hace ratito lo fui a ver a su foro, que está grabando. De pronto él viene a visitarme y llega al foro de sorpresa…”, dijo.

Para Gabriel e Irina no existe ningún obstáculo si se trata de disfrutar de su noviazgo más allá de sus complicadas agendas laborales. Después de todo, han encontrado la manera de organizarse para aprovechar al máximo esos momentos en los que pueden estar juntos, algo que valoran demasiado. “El secreto está en eso, en las ganas de: ‘Yo quiero estar contigo’, y busco ese tiempo para poder acompañarte…”, contó la estrella de telenovelas a las cámaras del matutino Hoy. Así, Irina comienza una nueva etapa profesional, contando también con el apoyo de sus fieles seguidores, quienes le han enviado buenos deseos.

¿Cuándo será su boda con Gabriel Soto?

Antes de despedirse, Irina se sinceró sobre los planes de boda con su prometido Gabriel Soto, luego de que por razones muy específicas hayan tenido que aplazar la celebración del enlace, una de ellas sus contantes proyectos de trabajo. A pregunta expresa del por qué no han tomado la decisión de casarse, dijo: “Por cosas que están completamente fuera de nuestro alcance, de nuestras manos, no se ha podido realizar. Loque sí te puedo decir es que las ganas, hay, ahorita no hay tiempo. Esperemos que más adelante, serán los primeros en saberlo, no lo dudes…”, comentó simpática ante las cámaras. Recordemos que en ocasiones anteriores la pareja se ha pronunciado al respecto, asegurando que si bien su compromiso sigue en pie, buscarán el momento idóneo para poderse casar, una celebración en la que desean reunir a sus familias.

