La reacción de Lucero a la broma que le jugó Lucerito Mijares en un programa de televisión

En más de una ocasión, Lucero ha dejado en claro la buena y cercana relación que tiene con su hija, Lucerito Mijares, la cual está basada en la profunda complicidad que comparten, así como en la confianza que se profesan. Algo de lo que sus fans han podido ser testigos, pues en cualquier entrevista o incluso sobre el escenario, suelen dar muestra de la linda relación que comparten y de la conexión que existe entre ellas. Tal y como sucedió hace algunas semanas durante su participación en el programa Me Caigo de Risa, en el que fueron parte de varias dinámicas en las que pusieron a prueba su sentido del humor y su capacidad para improvisar, pero también su paciencia. Y es que durante una de esas dinámicas, en las que tenían que tomar un trago de agua y mantenerlo en su boca, evitando escupirlo, mientras mutuamente recibían un ligero golpe en las mejillas con una tortilla, las cosas subieron de intensidad hasta que Lucerito lanzó un golpe un tanto más fuerte en contra de su famosa mamá como parte de la dinámica, quien a pesar de la sorpresa, no perdió la compostura, logrando mantener el agua en su boca. Y aunque en ese momento Lucero se rió e incluso bromeó con castigar a su hija sacándola del foro, en una reciente entrevista, la joven heredera del talento de Lucero y Mijares reveló que, una vez en casa, su mamá habló con ella y le confesó sentirse un poco sentida por lo sucedido en el show; sin embargo, las cosas no pasaron a mayores, pues la jovencita no dudó en disculparse de inmediato.

Así lo compartió Lucerito durante una charla que sostuvo con el programa Faisy Nights, conducido por Faisy, también presentador de Me Caigo de Risa, quien no dudó en recordar esta anécdota, aprovechando la estancia de la joven actriz, quien reveló qué fue lo que su famosa mamá le dijo al respecto, así como parte de la charla que tuvo con ella tras este incómodo instante. “Llegamos a la casa, y yo estaba tratando de distraerla, le decía: ‘Má, ¿qué tal el escenario inclinado que casi me muero?’. Yo dije: ‘Ya se le olvidó’; y luego me dice: ‘¿Oye, ¿qué pasó ahí?’, y le dije: ‘Má, plis, por favor perdóname’, y mi mamá fue bastante barco y linda, me dijo: ‘Perfecto, no te preocupes, pero que no vuelva a pasar’”, compartió la intérprete.

Sin embargo, quien no se lo tomó tan a la ligera fue Mijares, quien no solo habló con su hija respecto a lo sucedido, también con su ex, según contó la protagonista de la obra musical El Mago en esta misma charla. “Yo estaba haciéndome la superloca y me dice (mi papá): ‘Pues sí, vi lo que le hiciste a tu mamá’, y yo así de: ‘¿Qué pasó, papi?’”, a lo que el artista contestó: “‘Pues nada, el tortillazo que le diste’, pero él muy serio. Y yo: ‘Sí, papi, qué tal, qué vaciado’”, compartió Lucerito entre risas, revelando que Mijares le dijo que hablaría con su mamá: “Le dije, ‘Si quieres, como tú gustes', si son amiguitos y se llevan bien. Y habló con ella y le dice: ‘Lucerito, ¿qué pasó?’, y ella así de: ‘Ay no, Manuelito, fue sólo un programa, todo está bien’”, agregó la también cantante, haciendo reír a los presentes, pues para contar su historia se valió de su talento para actuar, pues imitó las voces de sus papás a la perfección, para sí darle un mayor realismo a su divertido relato.

El orgullo de Lucero por su hija

Dada la exposición pública de Lucerito, quien ha compartido escenario con sus padres en más de una ocasión, Lucero no podría estar más feliz de ver a su hija desarrollarse como artista, un camino que eligió conscientemente, luego de crecer entre escenarios, giras y foros de televisión. Algo de lo que la cantante habló en un reciente encuentro con la prensa, en el que no pudo evitar mostrarse orgullosa de su retoño. “Está increíble, creo que esta niña ha tenido mucha suerte del cariño que le da la gente y que el público la conozca, la reconozca por sus propios méritos y porque les gusta lo que ella hace…”, explicó la intérprete, en declaraciones para el programa Hoy, quien además dijo estar abierta a dejarse sorprender por lo que pueda pasar en próximos años. “A ver qué le depara el destino, poco a poco pues irá haciendo más cosas. Su mundo es este rollo de la artisteada pero sin dejar de divertirse, entonces yo agradezco profundamente a la gente que la quiera, que la conozca, que la siga…”.

Por su lado, Lucerito se sinceró sobre la manera en que hoy asume el éxito gracias a las colaboraciones que ha tenido con sus papás y lo que implica ser hija de una de las exparejas más famosas del espectáculo en Latinoamérica. “El ser ya hija de Lucero y de Mijares pues no es normal, no es fácil también, pero pues nunca me imaginé que fuera a cantar…”, dijo con total honestidad, en esa misma oportunidad.

