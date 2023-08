La razón por la que uno de los hijos de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina se muda a Londres

Lejos de haberse separado hace ya un tiempo, Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina trabajan en equipo para brindar estabilidad y armonía a los hijos que tienen en común, los gemelos Eduardo y Roberto, quienes recientemente cumplieron 23 años. Entrados ya en la mayoría de edad, los jóvenes han tomado la decisión e iniciativa de emprender sus sueños, y para ello cuentan con el apoyo incondicional de sus padres. Recodemos que en julio de 2022, Roberto se mudó a Estados Unidos para iniciar sus estudios universitarios, por lo que ahora es Eduardo quien volará del nido familiar con la finalidad de hacer realidad uno de sus más grandes anhelos; convertirse en un actor profesional, situación que lo ha llevado a elegir Londres como su nuevo destino, ciudad en la que residirá para asistir a uno de los colegios más prestigiados, la London Academy of Music and Dramatic Art.

¿Qué ha dicho el hijo de Itatí?

Emocionado, Eduardo conversó recientemente para las cámaras del programa televisivo Hoy al asistir a la presentación de la telenovela titulada Nadie Como Tú, de Televisa, la cual protagoniza su papá. Desinhibido y con total naturalidad, el joven reveló que ha decidido seguir los pasos profesionales de sus padres, dando detalles de la nueva aventura con la que buscará conquistar el sueño de formarse como un gran intérprete. "Yo estoy de hecho incursando la carrera de actuación ahorita en Londres. Me voy a ir justamente septiembre a un conservatorio muy prestigioso…”, contó durante la charla, en la que por cierto también estuvieron presentes Mayrín Villanueva y Julia, la hija que la actriz tiene en común con Santamarina y que también confesó su deseo por convertirse en actriz cuando llegue el momento.

Ha sido tan enriquecedor para Eduardo el hecho de buscar formarse en lo que más le apasiona, que puso todo su empeño durante el proceso de selección que lleva a cabo la escuela en la que próximamente ingresará, algo que no habría sido posible sin el apoyo y el respaldo de sus seres queridos. “Estoy muy feliz, muy orgulloso de haber podido pasar las audiciones porque fue un proceso arduo de tres castings, callbacks y pues el prepararme y demostrarle a mi familia, mi apoyo, que me han impulsado siempre hacer una mejor versión de mí, me emociona mucho”, explicó el joven, dispuesto a vivir esa próxima etapa con todo el ímpetu necesario, según hizo evidente al hablar sobre sus planes.

Itatí celebra el logro de sus hijos

A mediados de julio, Itatí Cantoral celebró por todo lo alto que su hijo Eduardo fuera aceptado en la London Academy of Music and Dramatic Art o LAMDA, por sus siglas en inglés. La actriz reaccionó con varios emojis de corazón a una publicación en la cuenta de Instagram del joven, quien presumió este logro posando sonriente desde la ciudad de Londres, portando una sudadera con el logotipo de la institución educativa. “Me siento agradecido de anunciar finalmente que he sido aceptado para participar en la LAMDA’s MFA in Classical Acting…”, escribió en las primeras líneas de su post, en el que también hizo una mención especial a los suyos, quienes han creído en él a lo largo de este tiempo. “Agradezco el apoyo de mi familia por siempre impulsarme a ser la mejor versión de mí mismo. #lamda2024”. Romina Poza, hija de Mayrín, también lo felicitó por este nuevo comienzo. “Vas a llegar lejísimos”.

El sentimiento de Itatí al ver volar a sus hijos

Con la llegada de la vida adulta, la partida de los hijos del hogar familiar es inevitable, eso lo tiene muy claro Itatí, quien en ocasiones anteriores se ha sincerado sobre el sentimiento que le provoca vivir esta etapa, la cual llegó en abril de 2022 cuando, precisamente, Eduardo se mudó primero a la ciudad de Nueva York para llevar a cabo sus estudios universitarios. “Te juro que fui una mamá de las que, ya ves que se utiliza que cuando son adolescentes los llevas a un camping para que estudien inglés, francés, militar, ¡nunca los dejé ir! Han vivido al lado mío y para mí es una crisis…”, contó la actriz a corazón abierto durante una entrevista concedida al programa televisivo Sale el Sol.