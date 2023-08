La polémica alrededor de Blind Side, la cinta que dio a Sandra Bullock su Oscar

Estos no son momentos fáciles para Sandra Bullock, quien se encuentra sufriendo la irreparable pérdida del hombre a quien ella misma describía como ‘el amor de su vida’, Bryan Randall, quien los últimos años luchó una dura batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica en silencio. Desgraciadamente, en este doloroso proceso, el nombre de la actriz se ha visto involucrado en los titulares debido a que una de sus cintas más exitosas, aquella que le consiguió su Oscar, se encuentra en medio de la polémica. Blind Side es una película que llevó a la pantalla la historia de Michael Oher, un joven al que una familia adoptaba y lo apoyaban para alcanzar su potencial y convertirse en un jugador de futbol americano. La inspiradora historia que también se plasmó en un libro llegó a los cines en el 2009, por lo que ha sorprendido que ha sido hasta ahora que Michael ha decidido llevar a la familia en la que se basó esta producción a la corte, esto parece haber sucedido porque no fue sino hasta hace unos meses que se enteró de unos malos manejos alrededor de su relación con los Tuohy. Aparentemente, Michael -quien se ha retirado ya de la NFL-ya había mostrado su descontento con las modificaciones que se hicieron a la historia de su vida para ahora llevar el caso a un nivel legal, levantando una petición en contra de la familia que supuestamente lo había adoptado, pues según denuncia no solamente no lo hicieron, sino que habrían pedido firmar un documento de conservaduría con el fin de quedarse con todas las ganancias de la explotación de la narrativa sobre lo que sucedió.

La denuncia de Michael Oher

Según se explica en la denuncia, Michael habría sido engañado por la familia Tuohy para que a sus 18 años firmara un poder de conservaduría, que según se le habría dicho, no era diferente a una adopción. Su equipo legal ha explicado que sería hasta febrero de este año que el ex jugador se enteraría que los papeles que él firmó no eran de adopción o una figura equivalente ante la ley, sino una conservaduría. Según los documentos de la corte a los que ha tenido acceso People, en efecto, Michael firmó un documento de conservaduría en el 2004, a pesar de tener 18 años y no tener ningún tipo de limitación conocida que le hiciera necesitar que alguien más se hiciera responsable de él -en estos momentos, los casos de conservaduría se conocen más a nivel público por situaciones como la que sucedió con Britney Spears, aunque no son tan comunes, por lo que no todo mundo tiene conocimiento de cómo funcionan-.

El asunto va más allá, pues los documentos de hace casi dos décadas quitan todo poder notarial al muchacho, en lo que se incluye la firma de cualquier contrato sin la aprobación de la pareja que, hasta este febrero, él creía lo había adoptado. Esto habría permitido que fueran los Tuohy los que vendieran la historia de su vida -con todo y modificaciones- y recibieran las ganancias de la famosa cinta que estuvo basada en el libro que la familia comercializó años antes.

La petición el joven

En estos momentos, Oher está pidiendo a la corte que se retire la conservaduría que, explica, firmó bajo engaños. En la petición, apunta a que la que consideraba su familia adoptiva se enriqueció tanto de la cinta como del libro que se basaba en su historia. Según declaró su abogado a ESPN, el joven se enteró recientemente que fue el único miembro de la familia que no estaba recibiendo una ganancia de la producción de la cinta y sus respectivas regalías, lo que lo hizo investigar un poco más a fondo y se enteró del documento que ahora está en la mira. Más allá de eso, apuntó a que Michael se sintió devastado cuando se enteró de que realmente nunca fue adoptado por la familia, por el contrario, se explotó su historia.

La respuesta de la familia

Veinticuatro horas después de que se diera a conocer la petición de Michael en la corte, los Tuohy han dado respuesta a la situación. “Estamos devastados. Es perturbador pensar que haríamos dinero de cualquiera de nuestros hijos. Pero vamos a querer a Michael a los 37 (años) como lo amamos a los 16”, dijo Sean Tuohy al Daily Memphian. Sobre las ganancias de la película que, según Oher fueron $250,000 dólares por cada integrante de la familia Tuohy -menos Michael- así como 2.5% en regalías, el hombre respondió: “Nunca se nos ofreció dinero, nunca pedimos dinero. Mi dinero está bien documentado, pueden buscar por cuánto vendí mi compañía. Lo último que necesitaba eran 40,000 dólares por una película. Voy a decir que es perturbador que la gente piense que quisiera hacer dinero de mis hijos”.

Sobre el documento que hicieron firmar a Michael, explica que fue un requisito de NCAA para dejarlo asistir a la Universidad de Mississippi, pues explica que como ya tenía más de 18 años era imposible adoptarlo y esto era una solución que su abogado encontró. “Es difícil porque te tienes que defender, pero lo que sea que él quiera hacer, lo haremos. No estamos en esto por nada más que lo que sea que él quiera. Si él hubiera dicho, ‘Ya no quiero ser parte de la familia’, nos habría dolido, pero absolutamente lo habríamos hecho”, dijo, además de señalar que el distanciamiento con Michael comenzó hace alrededor de año y medio.