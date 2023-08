¿Eres tú Mateo? Galilea Montijo mostró lo grande que está su hijo durante la final de La Casa de los Famosos

A lo largo de las últimas 10 semanas, Galilea Montijo se convirtió en una de las protagonistas de La Casa de los Famosos, pues a pesar de no ser una de sus habitantes, logró ganarse el corazón de los fans del show gracias a su talento, carisma y simpatía, por lo que sin duda su participación como la presentadora principal del reality fue crucial para el rotundo éxito que tuvo la emisión. Algo que se ha visto reflejado en las muestras de cariño de parte del público y el reconocimiento de sus colegas, quienes no han dejado de felicitar a la conductora por el excelente trabajo que realizó a lo largo de estos dos meses y medio que duró el programa. Sin embargo, para la hermosa tapatía no hubo mejor premio que tener junto a ella a su pequeño Mateo, el hijo que tuvo durante su relación con Fernando Iglesias, durante la celebración de la final de La Casa de los Famosos -en la que se coronó Wendy Guevara como la absoluta ganadora-, pues sin duda fue un gran aliciente para ella saber que detrás de bambalinas su pequeño estaba esperándola. Algo de lo que hizo eco en sus redes sociales, donde la también actriz ha mostrado algunos vistazos de todo lo que se ha vivido tras el fin del reality, sorprendiendo a propios y extraños al mostrar lo mucho que ha crecido el pequeño Mateo, de 11 años, quien se encuentra a tan solo un paso de convertirse en todo un jovencito.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Galilea presume a su amor del bueno

A través de su perfil de Instagram, Galilea Montijo ha documentado a detalle todo lo sucedido durante la final de La Casa de los Famosos, así como todo lo sucedido los días siguientes, dejándose ver de lo más orgullosa del trabajo realizado y más que satisfecha con lo logrado. Algo que pudo celebrar por todo lo alto en compañía de su familia y en especial de su pequeño Mateo, quien en todo momento se hizo presente para mostrarle su apoyo y su total reconocimiento. Tal y como la conductora lo compartió en redes, donde publicó una serie de fotografías en las que se dejó ver de lo más feliz en compañía de su retoño, quien sorprendió a todos por lo grande y diferente que luce, pues Mateo ha cambiado radicalmente de look, pues ahora trae el pelo largo, además de que luce mucho más alto y guapo, tal y como sus famosos papás. “Mi amor del bueno, ¡me haces tan feliz! Amo tus caras y tus ocurrencias, todo es por ti y para ti”, expresó Montijo al pie de su publicación.

En otro post, Galilea también ha mostrado que Paola Carus, exesposa de Fernando Reina Iglesias, así como su hijo menor, Claudio, a quien la presentadora del programa Hoy quiere como si fueran suyo, estuvieron presentes durante la última gala de La Casa de los Famosos, mostrándole su total apoyo a la conductora en todo momento, refrendado una vez el gran cariño que tiene por ella, pues recordemos que, en más de una ocasión, Gali ha dejado en claro que tanto Paola como sus hijos son parte primordial de su familia. “¡Los amo! Gracias por estar siempre”, expresó al pie de su álbum de fotografías.

VER GALERÍA

La fiesta continua… hasta el amanecer

Luego de haber cerrado el ciclo de la primer temporada de La Casa de los Famosos México, luego de la última gala realizada la noche del pasado lunes 14 de agosto, Galilea Montijo invitó a los finalistas y a los demás participantes de la casa a reunirse en su casa, donde tenía ya preparada una increíble fiesta para celebrar el éxito obtenido durante la emisión del reality, el cual logró romper todo tipo de récords de audiencia y de participación del público, pues a lo largo del tiempo que duró el reality, lograron reunir más de 130 millones de votos de la gente que buscaba salvar de la eliminación, semana tras semana, a su habitante favorito.

Además, tan solo en la final obtuvieron más de 40 millones de votos, de los cuales 18 fueron para Wendy Guevara, la indiscutible ganadora. En dicho festejo pudimos ver a algunos de los personajes del show divertirse de lo lindo, entre ellos Sofía Rivera Torres y por supuesto, la misma Wendy y Nicola Porcella, quienes fueron los más divertidos de la noche, junto a Galilea. Y aunque la fiesta inició el lunes por la noche, el amanecer los sorprendió festejando, según se pudo observar en las historias que algunos de los asistentes han compartido en redes sociales.

VER GALERÍA