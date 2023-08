Kendall Jenner y Bad Bunny derrocharon amor en el concierto de Drake

Aunque Kendall Jenner y Bad Bunny han procurado ser extremadamente discretos con lo que sucede al interior de su relación, pues hasta ahora no han confirmado o desmentido los rumores de romance que los han rodeado desde hace varios meses, sus constantes salidas y sus demostraciones públicas de cariño cada vez son más frecuentes, lo que habla de que entre ellos existe una gran complicidad y algo más que una amistad. Algo de lo que pudieron ser testigo los asistentes al concierto del cantante Drake, el cual se llevó a cabo este fin de semana en Los Ángeles, California, al cual asistió la famosa pareja, pues fueron vistos y captados en video en momentos sumamente especiales, dejando en claro que su cercanía cada vez es más grande y que las cosas entre ellos van por buen camino.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

El cariñoso momento de Kendall y Bad Bunny

A través de redes sociales se han viralizado un sinfín de videos tomados por algunos de los fanáticos de Drake que estuvieron presentes en el recital, en los que se puede observar a Kendall y a Benito, nombre real del intérprete de Tití Me Preguntó, de lo más cercanos y cómplices, disfrutando al máximo del concierto de su colega, bailando y cantando a todo pulmón cada uno de sus éxitos. Sin embargo, para nadie fue indiferente el hecho de que por momentos, la modelo y el cantante de música urbana intercambiaron algunos arrumacos, así como algunas miradas cómplices y hasta inocentes besos en las mejillas. Además de que en cierto momento de la velada, Bad Bunny se convirtió en el héroe de la hija de Kris Jenner, pues alcanzó a tomarla entre sus brazos, luego de que sin querer tropezara, recibiendo como recompensa un cariñoso abrazo de Kendall y un aparente beso en el cuello.

Kim Kardashian, la mejor cómplice de la pareja

Y si la cercanía que Kendall y Benito mostraron durante el concierto no fue suficiente para reforzar la idea de que entre ellos existe algo más que una amistad, bastó ver a Kim Kardashian en el mismo lugar siendo testigo del cariñoso momento que protagonizó su hermana menor y el cantante, pues incluso se le vio tomándoles fotos y conviviendo con ellos, dejando en claro la confianza y cercanía que el guapo puertorriqueño tiene con la familia Kardashian-Jenner, lo que hablaría de que las cosas entre ellos están más que avanzadas.

VER GALERÍA

Una relación a discreción

Si bien, ninguno de los dos ha hecho referencia a su supuesto romance, Kendall y Benito se han vuelto inseparables, pues en cada evento público al que asisten siempre se les ve juntos. Tal y como sucedió hace unos meses durante un partido de los Lakers o durante el Festival de Coachella, en donde pudimos ver a Kendall Jenner disfrutando en primera fila de la presentación del puertorriqueño y hasta cantando en español el éxito del ‘Conejo Malo’ Ojitos Lindos a todo pulmón. Además de que en la pasada Gala del MET se les vio en algunas de las fiestas del evento e incluso abandonando el Museo Metropolitano de Nueva York juntos, algo que quedó registrado en fotos.

Las palabras de Bad Bunny en Coachella que resonaron entre sus fans

Durante una interacción que tuvo Benito con los asistentes a su concierto en Coachella, el intérprete de canciones como El Apagón se sinceró respecto a su vida privada, asegurando que más allá de todo lo que se ve en redes sociales o se dice en la prensa, nadie sabe lo que sucede realmente en los corazones de los artistas. “No saben lo que sentimos, no saben lo que pensamos, no saben cómo en realidad vivimos. En las redes sociales, en lugares, en la prensa se dicen mil cosas, pero nunca podrán saber la realidad de lo que siente un corazón. Por eso yo les digo que lo que ustedes vean por ahí que no salió de mi boca no lo crean”, sentenció.

Y aunque en un principio estas palabras fueron interpretadas por algunos de sus fans como una forma de negar un romance con Kendall, lo cierto es que la presencia de la modelo en el show solo avivó los rumores de romance. Eso sí, el astro latino dejó en claro que, para conocerlo a profundidad, tienen que ver más allá del artista, por lo que insistió en que no todo lo que se dice sobre él siempre es cierto. “Ustedes nunca me van a conocer por Instagram, nunca me van a conocer por un video viral en TikTok, ustedes nunca me van a conocer por una entrevista, que se cambia el mensaje”, agregó.

VER GALERÍA