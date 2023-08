Conmovido, Eduardo Videgaray habla de cómo ha logrado sacar adelante a su hija tras la partida de su esposa

Hace seis años, Eduardo Videgaray enfrentó uno de los capítulos más difíciles de su vida, al tener que darle el último adiós a su esposa y madre de su hija Andrea, Mónica Abin. Una circunstancia que sin duda lo puso en una posición muy vulnerable, pues en medio del dolor que le ocasionaba la partida de su compañera de vida, tuvo que sacar fuerzas de lo más profundo de su corazón para poder transitar por esta etapa de la mejor manera, siempre pensando en el bienestar de Andrea, quien entonces tenia 10 años. Y es que para el presentador, era muy importante que su hija viviera su duelo, a pesar de su corta edad, pero que también tuviera muy claro que debía salir adelante, siempre llevando el recuerdo de Mónica en su corazón. Algo de lo que habló en una reciente entrevista, en la que con total sinceridad se refirió a la forma en la que él y su hija hicieron frente a al fallecimiento de Mónica y cómo es que han logrado seguir adelante.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

La dolorosa partida de Mónica

Fue durante una charla que sostuvo con el programa El Minuto que Cambió mi Destino, que Videgaray abrió su corazón para hablar de esta dura etapa de su vida. “(Mónica muere) de cáncer. Un cáncer durísimo, le apareció en una parte del organismo que se llama el mediastino, que es entre el pulmón, el corazón y la columna, entonces muy difícil de encontrar, estuvo oculto ahí, ya para cuando se le encontró ya estaba algo avanzado, después tuvo metástasis cerebrales, y ahí sí ya no hubo nada que hacer”, compartió Eduardo al recordar el doloroso proceso al que se enfrentaron como familia antes del fallecimiento de la productora y guionista.

El reto de sacar adelante a su hija a pesar de su dolor

En ese mismo sentido, el presentador habló acerca de la forma en la que logró hacer mas llevadero el duelo de su pequeña a través de su propia experiencia, pues según reveló, el perdió a su papá cuando tenía la misma edad que su hija, por lo que pudo tomarla de la mano para ayudarla a transitar por este proceso de una forma diferente. “Algo pasa con las niñas en la adolescencia. Ella era una niña cariñosa, cercana. Sigue siendo muy cercana a mí, pero ahora ya es de: ‘Bueno, papá, ya hazte para allá’…’, pero me encanta verla feliz, porque ella tuvo el mismo destino que yo tuve, trágico: ella perdió a su mamá a los 10 años de edad, igual que yo a mi papá a los 10 años de edad”, compartió el comunicador.

VER GALERÍA

Por otro lado, Eduardo se mostró satisfecho del avance que han tenido ambos, pues a pesar de que la ausencia de Mónica siempre será dolorosa, han logrado rehacer su vida y actualmente comparte una linda y cercana relación con Andrea, quien está por cumplir los 16 años. “El oncólogo puede hacer lo que quiere, pero el destino es quien decide, y el destino decidió de esta manera, y fue una cosa muy dura”, señaló. “Yo estaba muy preocupado, además de que (Mónica) tuvo un declive terrible, los últimos dos años fueron muy difíciles, yo estaba muy preocupado por Andrea, por muchas razones; pero, curiosamente, el hecho de que yo haya vivido lo mismo que ella, a la misma edad, pues me dio ciertas herramientas y ciertas armas para apoyarla a lo largo de estos seis años que ya llevamos sin su mamá, y creo que es una niña que lo ha sabido sacar adelante muy bien, y tengo todavía una muy bonita relación con ella”, comentó agradecido. “Yo le decía, cuando estaba ella muy triste, en los momentos más difíciles: ‘Mira, yo sé que ahorita estamos viviendo un momento muy triste, pero yo te aseguro, porque ya lo viví, que vamos a volver a ser felices, tú vas a volver a ser muy feliz’, y creo que eso lo hemos ido logrando poco a poco”, agregó.

La familia, el mejor soporte de Eduardo en sus momentos más oscuros

Al hacer un balance de todas las experiencias que le dejó la muerte de su esposa, Eduardo se mostró agradecido por el apoyo que recibió de parte de su familia y muy en especial de su hermana Elena, quienes fueron su principal apoyo en sus horas más complicadas. “Afortunadamente yo he tenido mucho soporte familiar de mi mamá, de mi hermana, que es un ángel, que no sé qué haría en esta vida sin ella, en los momentos más difíciles ella me cachó, me ha apoyado, es mi mejor amiga, mi gran consejera, no sé qué haría sin ella”, compartió. “Yo considero que es como mi red de seguridad, en donde puedo yo caer y sé que me van a cachar y me van a echar la mano. Y la verdad ella (su hermana) toda mi vida ha sido fundamental, pero en esos momentos difíciles, no sé cómo hubiera sobrevivido… Aparte es tanatóloga, fue la mejor aliada, entonces no sólo tenía todo el cariño, la voluntad, el corazón, sino el conocimiento, técnico y práctico de ayudar a una persona en la circunstancia en la que estábamos”, finalizó.

VER GALERÍA