Linda Evangelista se sincera sobre su relación con Salma Hayek

Aunque Salma Hayek se ha caracterizado por ser muy abierta a la hora de compartir detalles de su vida familiar y privada, cuando se trata de terceras personas, por muy cercanas que sean, procura ser muy discreta y respetuosa. Es por eso que se conocen muy pocos detalles sobre la relación que la actriz mantiene con las madres de los hijos mayores de su esposo, François-Henri Pinault, a pesar de que en más una ocasión, la hermosa mexicana se ha dejado ver conviviendo con los retoños del magnate francés, dejando en claro que su relación con los jovencitos es muy cercana. Sin embargo, ha sido la misma Linda Evangelista, expareja de Pinault, quien en una reciente entrevista compartió algunos detalles de cómo es su relación con Salma y del lindo gesto que tuvo con ella durante una celebración del Día de Acción de Gracias, una oportunidad en la que no quiso pasar por alto su opinión acerca de la nominada al Oscar, así como el gran cariño que siente por ella.

El lindo recuerdo que tiene Linda sobre Salma

Fue durante una entrevista sostuvo con la revista Vogue, que la supermodelo quiso compartir algunos vistazos de su relación con Salma, una ocasión en la que a pesar de no entrar en mayores detalles, reconoció el gran corazón que tiene la mexicana, algo que pudo comprobar a través de un emotivo gesto que la veracruzana tuvo con ella hace algunos años. “Le había dicho que no iba a celebrar el Día de Acción de Gracias, que no me sentía bien. Y ella (Salma) dijo: ‘Oh sí, lo celebrarás. Voy para allá’. Y de repente, ella estaba aquí”, compartió Linda en dicha charla.

La modelo ahondó más en el tema y compartió detalles sobre aquella ocasión en la que Salma la sorprendió con una celebración de lo más familiar en su casa, algo que sin duda hizo que se ganara su corazón. “Estaba enferma en Acción de Gracias... y Salma se subió al avión con su hija, vino aquí e hizo la cena. Me preguntó qué quería, era una lista de deseos muy selecta… Quería su pollo mexicano con papas trufadas. Y pasó el día en la cocina y lo preparó todo ella misma. Sin ayuda. Los niños la ayudaron al final. Hizo un festín, una comida hermosa, muy hermosa”, agregó Evangelista.

La cercana relación de Salma con el hijo de Linda

En abril de este año, Salma Hayek sorprendió a todos al aparecer en la alfombra roja de una gala organizada por la revista TIME en compañía de su hija, Valentina Paloma, y el hijo de Pinault y Linda Evangelista, August, una situación prácticamente inédita, pues a pesar de que en otras ocasiones la actriz se había dejado ver en compañía de Mathilde Pinault, la hija mayor de su marido, nunca lo había hecho al lado del jovencito. Por esta razón, vimos a Salma muy atenta al joven con quien tiene una gran relación, tan cercana como la que sostiene con los otros dos hijos de su esposo. Desde que la veracruzana y el francés se casaron, comenzaron a escribir sus memorias como familia compuesta, pues ella trata a los hijos de su marido como propios y es muy común verla compartir con los chicos, ya sea algún viaje familiar o en apariciones públicas como estas.

En aquella ocasión y con la experiencia que tienen Salma Hayek en este tipo de eventos, hizo todo lo posible por introducir a sus acompañantes a este mundo y aprovechando su simpatía, presentó a Valentina y August con varios de los asistentes, como Drew Barrymore, con quien no sólo posaron para la foto del recuerdo, sino también fueron captados platicando muy divertidos. Otra celebridad con la que los vimos pasar un buen rato fue Kim Kardashian quien arribó a esta gala luciendo un sexy vestido blanco con el que delineó su escultural figura. En todo momento, vimos a Salma acompañando a los chicos, quienes disfrutaron al máximo de este evento.

