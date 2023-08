De vuelta de vacaciones, Eiza González se deja ver espectacular en Los Ángeles

Colmada de inspiración, Eiza González celebra este instante en el que todo marcha de manera favorable para ella. A la par de su éxito profesional y sus constantes oportunidades de trabajo en Hollywood, la actriz se ha tomado un tiempo para hacer de este verano uno de los más inolvidables. Recientemente se dejó ver guapísima por Europa, atendiendo algunos compromisos de trabajo y disfrutando de unas vacaciones por Cerdeña, Italia, escapada de la que quedó registro gracias a la lente de los paparazzi, quienes no pierden de vista el rumbo de la intérprete. Tras unos días de sol, arena y playa, la actriz está de vuelta en la ciudad de Los Ángeles, en donde reside desde hace ya algún tiempo para enfocarse de lleno en su carrera. Radiante, la estrella de cine acaparó miradas en California luciendo espectacular con uno de sus casuales looks, algo que causó sensación entre quienes lograron reconocerla.

El fascinante look de Eiza en LA

Con el porte que la caracteriza, Eiza disfrutó de un día de paseo en Los Ángeles. La protagonista de cintas como Godzilla o Bloodshot cautivó a su paso con un look en tonos neutros. Esta vez, eligió algunas prendas con las que conformó un outfit revelador y muy adecuado para el estío; un body sin mangas en color café nude, una tendencia de estilo entre varias de las celebridades y que la mexicana ha podido adaptar a sus propias normas. El toque especial de esta elección lo potenció al combinar con una minifalda a la altura de la cadera, una prenda con un patrón de entramado romboide que la hizo lucir bellísima en su totalidad. Siguiendo al pie de la letra le regla de que menos es más, la intérprete llevó un peinado de melena suelta, gafas de sol y maquillaje nude, así como un par de discretos pendientes.

Otro de los detalles que llamó la atención fue su bolso. Por todos es conocido que Eiza cuida hasta lo más mínimo en la elección de sus accesorios, por lo que esta vez se decantó por un diseño First Midi, de Fendi, en color blanco, de asa larga y cierre en forma de F. Sin prestar atención a la lente de los fotógrafos, la estrella continuó su marcha, aunque revelando a toda luz otro de los fascinantes aciertos en su atuendo; los zapatos con los que en esta ocasión quiso dar realce a su look. Se trata de un par de mocasines de plataforma y suela track, uno de los modelos de la firma Prada predilectos entre las famosas, quienes disfrutan reinventarse en cada época del año, como lo ha hecho Eiza desde siempre, amante de dar lecciones de estilo en cada una de sus apariciones públicas, ya sea en las pasarelas, las alfombras rojas o en alguna de sus usuales escapadas por las calles de California.

Eiza, a la conquista de Europa

Han sido meses de mucho trabajo para Eiza González. Recordemos que semanas atrás la estancia de la mexicana por Europa también tuvo como propósito su asistencia a la Fendi Couture Autumn/Winter 2023, en la ciudad de París, enteramente agradecida por esta invitación que fue de todo espectacular para ella. Su aparición en este evento acaparó miradas, pues para esa importante cita ella eligió un look monocromático en blanco, el cual la hizo lucir elegante. “Adoré cada segundo del evento”, escribió en redes sociales, feliz de ser parte de estos acontecimientos de la moda, en los cuales ha encontrado la absoluta inspiración a la hora de dar forma a la imagen que la ha logrado posicionar como una de las estrellas que imponen tendencia.

Un año de grandes retos para Eiza

Estos han sido meses de notable crecimiento profesional para Eiza. Actualmente, la actriz permanece enfocada en el rodaje de la cinta The Ministry of Ungentlemanly Warfare, dirigida por Guy Ritchie y en la que comparte créditos con Henry Cavill. Debido a ese proyecto la actriz ha tenido que pasar algún tiempo en Londres, mientras que ha reorganizado su agenda para poder volar a Croacia y a Nueva Zelanda, en donde ha tenido el plan de grabar dos películas. Tampoco podemos dejar de mencionar su trabajo en series televisivas, recientemente, La Máquina y Three Body Problem, sucesos que han catapultado su fama a nivel internacional. A raíz de eso, también ha reflexionado sobre el hecho de ser una figura pública de gran exposición, pensamiento que ha querido expresar recientemente en una entrevista. “Necesitamos terminar con esta idea de que tenemos que mostrarnos al mundo y demostrar que somos un modelo a seguir. No importa. El mundo es desordenado y todo el mundo lo está descubriendo a medida que avanza…”, dijo en una charla para el medio L’Officiel USA.

