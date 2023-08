Así se vivió la gran final de La Casa de los Famosos México

A lo largo de las últimas 10 semanas, Galilea Montijo se convirtió en el hilo conductor de La Casa de los Famosos, al ser la presentadora titular de dicho reality, el cual se convirtió en todo un fenómeno mediático, pues su repercusión traspasó la televisión abierta y se trasladó a las redes sociales e incluso a las calles. Sin embargo, este domingo 13 de agosto, luego de 71 días y más de 130 millones votos recibidos del público que buscaba salvar a su habitante favorito para evitar su expulsión, la primera temporada del reality ha llegado a su fin. En uno de los momentos más conmovedores que se han vivido hace mucho tiempo en la televisión mexicana, los cuatro integrantes del Team Infierno se reunieron para ir saliendo uno por uno hasta dejar a la gran ganadora de la noche sola para apagar la luz de la casa que se volvió el epicentro de nuestro país en las últimas semanas. Uno a uno, Sergio Mayer y Poncho Denigris, abandonaron la casa en el 4° y 5° lugar respectivamente, en ese momento, Wendy Guevara y Nicola Porcella se quedaron unidos, como lo hicieron a lo largo de todo el programa, de las manos y orgullosos de su papel en este show. Fue así como en medio de una emoción desbordada, Galilea dio en nombre de la gran ganadora de la noche, Wendy, que encantó al público con sus ocurrencias y simpatía, se coronó como la ganadora de los 4 millones de pesos, en un momento que causó una enorme emoción y celebración en el país. Mientras Nicola ganó su 2° lugar y pudo reunirse con su hijo, antes de salir le dijo a Wendy: "Te lo mereces", probando una vez más la amistad que los ha unido en el show. Esperando su turno de abandonar la casa, Wendy vivió una ola de emociones, hasta que pudo reunirse con todos sus compañeros, así como sus padres y su hermana, al coronarse como la gran ganadora de La Casa de los Famosos México.

El increíble look de Galilea para la final

Y como era de esperarse, Galilea volvió a lucir espectacular con el increíble look que eligió para esta última gala de La Casa de los Famosos, una ocasión en la que la conductora dio muestra de su lado más elegante, pero también el más sexy, pues optó por un modelo de inspiración lencera que sin duda le quedó a la perfección.

Para esta ocasión tan especial, Galilea optó por un vestido asimétrico negro confeccionado en encaje negro, el cual combinó con un body de lencería al mismo tono, con el que acentuó el toque sexy y ultrafemenino del diseño que eligió, el cual cubría solo uno de los hombros de la conductora y que recorría sus brazos con delicadas mangas semitransparentes hechas con encaje. Uno de los detalles más llamativos del vestido era la cola que caía por un costado del vestido de la también actriz, y caía delicadamente por sus piernas, otorgándole un toque de elegancia a todo su atuendo.

La intérprete, complementó su look con zapatillas altas cerradas en color negro y accesorios de lo mas llamativos, pues la hermosa tapatía, pues llevó pendientes largos de brillantes, así como un juego de collares de perlas, cadenas y una gargantilla de brillantes con una rosa negra al centro. En cuanto a su beauty look, Galilea optó por un maquillaje basado en tonos rosas y nude, los cuales llevó principalmente en mejillas y labios, dejando los tonos metálicos para las sombras, con las que remarcó su mirada. Finalmente, la presentadora selló su look llevando el pelo suelto, peinado de lado y con ondas marcadas, cerrando con broche de oro una temporada de espectaculares looks.

¿Quién ganó La Casa de los Famosos?

Luego de 71 días y 10 semanas, La Casa de los Famosos finalmente coronó a su ganadora, que fue la influencer Wendy Guevara, quien gracias a su genuina personalidad y la simpatía que desbordó en cada uno de los momentos que vivió en la casa logró vencer a su adversario más cercano -y compañero de muchas de sus aventuras virales-, Nicola Porcella, con más de 18 millones de votos. Previamente, Galilea Montijo ya había anunciado al cuarto y tercer finalistas, que fueron Sergio Mayer y Poncho de Nigris, respectivamente. Como era de esperarse, los momentos emotivos no han faltado durante esta última gala, pues a lo largo del programa se ha hecho el recuento de los momentos más especiales que han vivido todos los habitantes durante el reality, y especialmente los finalistas, quienes además se han podido reencontrar con sus respectivas familias.

A lo largo de las últimas semanas, el Team Infierno fue cumpliendo su cometido, que en la final estuvieran todos sus integrantes, lo lograron casi al completo, a excepción de la expulsión de Apio Quijano, quien fue el primero del grupo en abandonar la casa. Cuando parecía que los cinco integrantes restantes llegarían a este domingo, La Jefa dio un giro inesperado, el quinto finalista dejaría la casa el viernes pasado. Fue así como Emilio Osorio se despidió de sus amigos, antes de poder celebrar el sábado los 30 años de Wendy. Lo que nadie esperaba es que ese día sería uno por demás especial, pues contarían con la presencia de Manuel Turizio, la primera de las sorpresas que Wendy viviría en estos días, las cuales parece que simplemente irán creciendo día a día. Como se sabe, los famosos permanecieron aislados durante más de 70 días, por lo que los cuatro integrantes que han abandonado hoy la casa, no saben lo que les espera y el fenómeno mediático que se han convertido. Wendy se coronó este domingo como la primera ganadora de La Casa de los Famosos México, marcando un hito en la televisión mexicana, lo cual ha sido enormemente valorado por millones de personas que han celebrado su triunfo.

La experiencia de Galilea Montijo en La Casa de los Famosos

Emocionada por el rotundo éxito que ha tenido La Casa de los Famosos, Galilea Montijo habló hace unas semanas de su experiencia en el proyecto y compartió cómo lidia con los comentarios que circulan en redes sociales. “Ha sido un bombazo, creo que ni nosotros nos esperábamos tal rating y agradecidos con el público porque al final los de adentro hacen la historia, los que terminan la historia es el público, son los que votan. Yo creo que es parte de la vida, incluso de la misma casa, tres habitantes van a tener una historia diferente a como ellos la perciben, entonces así lo entendemos. Yo trato de no ver, no leer. Solamente estoy trabajando y amo mi trabajo”, dijo en un reciente encuentro con la prensa.

