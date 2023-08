Claudia Álvarez y Billy Rovzar siguen su viaje familiar, ahora en Japón

Aunque faltan solo un par de semanas para que el verano llegue a su fin de manera oficial, los amantes del esparcimiento y la relajación aprovechan al máximo cada minuto de las vacaciones para descansar y dejar de lado —momentáneamente— la agobiante rutina diaria. Se trata de una temporada en la que año tras año nuestras celebridades favoritas nos hacen partícipes de sus travesías por los mejores destinos nacionales e internacionales. El 2023 no podía ser la excepción, por lo que la actriz Claudia Álvarez comparte a sus seguidores una suerte de crónica a base de fotografías de su aventura por Asia, pues al momento ha recorrido Singapur, Hong Kong y actualmente viaja por Japón.

A través de su cuenta de Instagram Claudia Álvarez ha compartido algunos vistazos de su viaje familiar por Japón; se trata de cuatro carretes fotográficos en los que a manera de resumen muestra detalles de su más reciente parada vacacional. El primer álbum —conformado por 10 postales— inicia con una instantánea en la que se ve a la actriz acompañada de su esposo Billy Rovzar, fusionados en un enternecedor abrazo. Las imágenes ilustran el paso del matrimonio por las ciudades de Kobe y Osaka, urbes que cautivaron a la intérprete, entre otras cosas, por su gastronomía. “Fuimos a Kobe y a Osaka, y qué barbaridad la comida en Japón, me vuelvo loca de amor (…) tienen una calidad brutal, el sushi, todo lo amamos”, escribió en redes. Y es que Claudia quedó maravillada con Dōtonbori, una de las principales vialidades de Osaka, la cual se caracteriza por ser el principal corredor turístico y comercial de la región, destacando por sus tradicionales carteles neón, discotecas, bares y la variedad de restaurantes que alberga. Incluso la actriz se permitió recomendar algunas de los platillos que para ella son imperdibles cuando se visita el ‘país del sol naciente’, incluyendo en el listado de esenciales el pork gyoza, takoyaki, kobe beef, taiyaki y turkish ice cream.

Al tratarse de un viaje en familia, Álvarez no podía dejar de lado el tiempo de calidad con su primogénita Kira, por lo que aprovechó su visita al santuario de Fujisan Hongu Sengen Taisha para realizar el milenario ‘temizu’, término que se refiere a la ceremonia de lavado de manos y boca previo al acceso a los templos para despojar todo tipo de maldad y contaminación. En la fotografía compartida por la actriz se observa a madre e hija purificándose al igual que los locales. También, el núcleo visitó el Mt. Fuji World Heritage Center, museo dedicado al emblemático monte Fuji que abrió sus puertas en 2017 con motivo del reconocimiento de la montaña como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este espacio fue concebido con una arquitectura única, que simula a la inversa la silueta del monte, misma que puede reflejarse en el gran cuerpo de agua que se encuentra en el acceso principal; también cuenta con un mirador hacia el cuerpo rocoso, no obstante, la naturaleza es determinante en la calidad de la experiencia. “No vimos nadita por las nubes, tapaban toda la montaña, pero comimos postres delis y la pasamos muy bien”, fue el texto con el que acompañó la publicación.

Luego de su paso por las metrópolis costeras, Claudia se dirigió en tren bala a la ciudad de Kyoto donde visitó el templo de Sanjusangendo, famoso por albergar mil y una estatuas de Kannon, la deidad de la piedad budista. Todas las esculturas están talladas en madera de ciprés japonés hinoki y láminas de oro con un nivel de detalle altísimo. Claudia aprovechó para profundizar aún más su papel de catadora, ahora sugiriendo a los futuros turistas un sitio para cenar. “Si tienen la oportunidad vayan a cenar al restaurante Kinobu, está espectacular, espectacular, jajaja, yo de guía de turistas”, escribió. Finalmente, feliz de compartir con sus seres queridos, Claudia publicó un carrete de su paso por el santuario de Fushimi Inari, dedicado a la deidad de las buenas cosechas y famoso por su vibrante color naranja, así como de su visita al Bamboo Forest; en las imágenes aparece su hija Kira, su esposo Billy, y sus hermanos Poncho y Victoria.

La parada en Hong Kong

Claudia también compartió fotografías en las que mostró parte de su visita en familia a Hong Kong. Visitó Tian Tan, la escultura de un buda sentado más grande del mundo; mide 38 metros de altura y tiene un peso aproximado de 250 toneladas. El “Buda del Templo del Cielo” (como se le conoce en español) se encuentra ubicado en la isla de Lantau, específicamente al interior del Monasterio de Po Lin, el mayor centro budista de la región y uno de los más emblemáticos de China. La actriz detalló brevemente en texto cómo fue llegar hasta la representación religiosa: “Para llegar fue en el teleférico Ngong Ping 360, las vistas son impactantes durante los 25 minutos que dura el recorrido para llegar al Buda. El calorón está de terror, estoy impactada como Kira ha aguantado perfecto el viaje con la mejor acritud”.

La actriz presumió también otras partes emblemáticas del monasterio, como el conjunto de estatuas de bronce denominadas “La ofrenda de las seis devas”, las espectaculares vistas cuesta arriba en el teleférico con destino a Ngong Ping, y en general los momentos de calidez entre padres, hija, tíos y abuelos.

Su aventura por Singapur y la fugaz escala en Vietnam

Pero su paso por Hong Kong no ha sido su única parada en Asia, ya que la travesía arrancó en Singapur. La actriz vivió un día de diversión en el parque Universal Studios, donde disfrutó de las atracciones en compañía de su familia, tal como lo dejó ver en la descripción del álbum fotográfico que publicó. “Family Trip. Han sido días hermosos, de acoplarnos al horario, de comer deli y mucho, viendo otras culturas. Amo viajar y más en familia porque nos une y nos crea recuerdos para toda la vida”. A lo largo de su estadía, la actriz y su familia se adentraron en algunos de los principales barrios de la metrópoli, tales como Chinatown y Little India, dos distritos de gran relevancia histórica que capturan la cultura y las tradiciones de las naciones asiáticas por las que reciben su nombre. Además de probar deliciosos platillos típicos, acudieron a un recinto religioso, en el que Claudia siguió uno de los rituales del templo al depositar una barra de incienso en una enorme vasija a la entrada.

Durante otro día de aventuras Claudia, Billy y Kira se deleitaron con lo mejor de la modernidad mezclada con naturaleza: los Gardens by the Bay. Se trata de un complejo de jardines que integra la tecnología para dar ‘vida’ a un conjunto de superárboles, a los que se puede subir por medio de ascensores y que están conectados por puentes colgantes. Tanto Claudia como Billy quedaron encantados con este “Edén mecanizado”, en donde posaron ante la cámara teniendo de telón de fondo los vibrantes colores de la arboleda que se alzaba a su alrededor.

Finalmente la familia hizo una breve pero intensa escala en la ciudad vietnamita de Nha Trang. Ahí se hospedaron en el resort Six Senses Ninh Van Bay. Éste se caracteriza por sus impresionantes formaciones rocosas, una playa de arena blanca y un telón de fondo de imponentes montañas que suman a la fantasía. “Una parte de mi vida ama viajar, la otra también”, publicó.

