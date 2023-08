Enamorados, Renata Notni y Diego Boneta presumen su visita a París

Al verano aún le quedan algunas semanas por delante, por lo que Renata Notni y Diego Boneta continúan paseando su amor por el mundo. Si hace unas semanas era Tel Aviv el destino elegido por los enamorados, ahora la pareja de actores se ha dejado ver de lo más felices en París, Francia. Un destino que han recorrido de la mano y del que han querido hacer partícipes a sus fans, por lo que a través de sus redes sociales han compartido algunos de los vistazos más especiales de esta travesía por la Ciudad de la Luz, dejando en claro que su amor cada día es más fuerte.

La romántica estancia de Diego y Renata en 'La Ciudad de la Luz'

Ha sido Renata quien ha hecho eco de sus días de romance a la parisina en sus redes sociales, por lo que a través de su perfil de Instagram ha publicado todo un álbum de fotografías en las que han quedado documentados los instantes más especiales de su estancia en París. En las imágenes, se puede observar algunos de los posados más espectaculares de la actriz, quien no ha perdido la oportunidad de tener nuevos retratos teniendo como telón de fondo algunas de las vistas panorámicas de la ciudad, todas tomadas por Diego.

En otras de las imágenes, también pudimos ver a Diego y Renata de lo más enamorados, recorriendo la ciudad y algunos de los museos más importantes del lugar, así como algunas selfies en las que no pudo faltar el romance, pues se dejaron ver en un momento muy especial, posando desde un balcón mientras compartían de un efusivo abrazo, el cual quedó registrado en la fotografía que tomó Renata con su celular. “París”, fue la pequeña frase con la que la hermosa actriz tituló su romántico álbum de fotos, al que por cierto, Diego respondió con un emoji de corazón y un fueguito, dejando en claro lo mucho que ha disfrutado este viaje.

El verano más romántico

Antes de su paso por Israel, Renata Notni y Diego Boneta disfrutaron de unos días en Grecia, desde donde protagonizaron los posados más espectaculares en los que tuvieron como testigos y principales cómplices a los hermosos paisajes de la costa griega. La primera parada de los actores fue Santorini, un destino en el que disfrutaron de algunos paseos en yate en las aguas del Mar Egeo, de sus increíbles atardeceres y de sus únicas vistas panorámicas a la costa, un escenario perfecto para disfrutar de su relación al máximo, especialmente tras la temporada de arduo trabajo a la que se han sometido.

Luego de Santorini siguió Mykonos, donde la pareja tuvo la oportunidad de encontrarse con algunos amigos, con quienes pasaron una velada a la luz de las velas y a la orilla del mar, así como degustar de la comida del lugar. Este destino también ha sido la locación perfecta para los posados más especiales de la actriz, pues la pudimos ver de lo más guapa caminando por la orilla del mar, y en otras imágenes de lo más feliz al lado de Boneta y sus amigos, pasándola muy bien y feliz de estar disfrutando de estos instantes muy bien acompañada.

Un romance que se fortalece

Tanto Diego Boneta como Renata Notni son muy discretos sobre los temas relacionados con su relación sentimental. Sin embargo, el actor no ha dudado en expresar lo mucho que lo ilusiona caminar de la mano de Renata y lo bien que llevan ambos esta etapa alejados de cualquier tipo de presión. “Algo muy padre de nuestra relación es que no hemos forzado nada, no hemos apresurado nada, entonces, pasará lo que tenga que pasar… Siempre que se quiere se encuentran momentos para poder estar juntos y es justo lo que estamos haciendo ahorita, entonces, estamos disfrutando mucho”, contó en septiembre pasado para el programa televisivo Ventaneando.

