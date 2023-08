Ni Galilea Montijo, que no tenía gala, se ha querido perder a Manuel Turizo en La Casa de los Famosos

A tan solo unas horas de la gran final de La Casa de los Famosos, los habitantes que han llegado hasta este punto no dejan de recibir sorpresas y regalos de todo tipo. Y es que tras una última semana en la que famosos como RBD, Los Ángeles Azules y María Becerra se hicieron presentes en la casa para mostrarles su apoyo a los cinco finalistas, la cereza del pastel de este sábado ha sido la presencia del cantante Manuel Turizo, una de las grandes estrellas de la música urbana, quien ha puesto a bailar a todos los habitantes de la casa con sus éxitos, emocionando especialmente a Wendy Guevara, quien en más de una ocasión ha demostrado ser muy fan del artista y que además celebraba su cumpleaños este sábado. Sin embargo, no la única emocionada por la presencia del guapo colombiano, pues Galilea Montijo, presentadora del show, no perdió la oportunidad de conocer en persona al intérprete de temas como Una Lady Como Tú, por lo que a pesar de que hoy no hubo gala en vivo, entró a la famosa casa para convivir con el cantante y tomarse algunas fotos con él.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

El encuentro de Galilea con Manuel

A través de su perfil de Instagram, Galilea compartió emocionada todo un álbum de fotografías en las que documentó su encuentro con el famoso intérprete, en el que la pudimos ver de lo más relajada, platicando con Manuel, bailando mientras se hacía la prueba de sonido e incluso intercambiando algunos consejos y puntos de vista respecto a sus looks, dejando en claro que es una gran de la música de Turizo y admiradora de todo su trabajo.

A lo largo de la última semana, comenzaron a circular los primeros rumores de que Manuel Turizo entraría a La Casa de los Famosos como parte de las celebraciones por la final, mismos que Cecilia Galliano, presentadora de las postgalas de este show, confirmó en un live que realizó hace unos días en TikTok. A partir de ese momento, la emoción de los fans del reality se elevó al máximo, pues además de que Turizo es uno de los grandes exponentes de la música urbana actual, su visita sería doblemente especial, pues Wendy Guevara, una de las finalistas del programa, ha dejado en claro en más de una ocasión su amor por el colombiano, por lo que sin duda todos esperaban ver su reacción, pues además, el ingreso de Manuel a la casa coincidía con el cumpleaños de la influencer, por lo que la emoción fue aún mayor.

VER GALERÍA

La estancia de Turizo en la casa más famosa de México

Durante su estancia en la casa, Manuel tuvo la oportunidad de convivir con los habitantes, a quienes les regaló un mini concierto acústico en el que interpretó algunos de sus grandes éxitos, tomándose el tiempo para bromear con los habitantes sobre los dichos de Wendy en el pasado, los cuales llegaron a sus oídos gracias a las redes sociales, por lo que incluso la invitó a subir al escenario para bailar con ella y felicitarla personalmente por su cumpleaños, un instante que fue celebrado por todos los habitantes que emocionados veían como el sueño de su compañera se hacía realidad.

La experiencia de Galilea Montijo en La Casa de los Famosos

Emocionada por el rotundo éxito que ha tenido La Casa de los Famosos, Galilea Montijo habló hace unas semanas de su experiencia en el proyecto y compartió cómo lidia con los comentarios que circulan en redes sociales. “Ha sido un bombazo, creo que ni nosotros nos esperábamos tal rating y agradecidos con el público porque al final los de adentro hacen la historia, los que terminan la historia es el público, son los que votan. Yo creo que es parte de la vida, incluso de la misma casa, tres habitantes van a tener una historia diferente a como ellos la perciben, entonces así lo entendemos. Yo trato de no ver, no leer. Solamente estoy trabajando y amo mi trabajo”, dijo en un reciente encuentro con la prensa.

VER GALERÍA