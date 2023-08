'Ser yo dentro de La Casa de los Famosos fue algo difícil', Sofía Rivera Torres

A lo largo de las últimas semanas, Sofía Rivera Torres ha acaparado un sinfín de titulares debido a su participación en La Casa de los Famosos México, el exitoso reality de Televisa. Y es que a pesar de haber sido la segunda eliminada de dicho programa, su paso por el show sin duda dejó huella, al convertirse en uno de los personajes que más dio de hablar dentro y fuera de la casa, gracias a sus estrategias, comentarios y análisis que hizo como parte del panel de expertos, durante las galas que se realizaban todos los días. Algo de lo que la actriz habló en una reciente entrevista, en la que con total honestidad se refirió a lo difícil que fue mantenerse fiel a ella misma al interior de la casa, pues sin duda la convivencia con sus demás compañeros por momentos fue tensa, mientras intentaba mantenerse firme a sus convicciones.

La experiencia de Sofía dentro de la casa

Así lo compartió la hermosa presentadora durante una charla que sostuvo con Jorge ‘El Burro’ Van Rankin para su programa en YouTube N Estado Burresco, en donde con total apertura habló de su experiencia en La Casa de los Famosos y la forma en la que vivió su participación dentro y fuera del reality. “Para mí, al menos, ser yo dentro de la casa fue algo difícil”, señaló Sofía. “No tuve el tiempo suficiente, porque los hábitos se empiezan a crear a partir de 15 días, entonces no tuve ni siquiera el tiempo suficiente como para realmente sentirme cómoda y decir: ‘Ok, esta es mi nueva realidad, aquí me puedo desenvolver y ser yo’, apenas estaba comenzando a acomodarme”, agregó.

Cuando el presentador la cuestionó respecto a si la Sofía que el público vio dentro de La Casa de los Famosos y la Sofía fuera de la casa era la misma, la esposa de Eduardo Videgaray fue muy clara: “Ambas soy yo, tanto como fui yo adentro de la casa como a quien tienen aquí de frente”, expresó la también conductora, dejando en claro que al reality entró con posturas muy claras, las cuales actualmente la siguen definiendo: “Y la verdad es que yo tenía muy claras las banderas en las que yo me quería envolver cuando yo entré, y algo muy importante para mí era ser in ejemplo de sororidad”, señaló. “Y yo desde que entre dije: ‘Yo no voy a nominar mujeres’, y nunca nominé a ninguna mujer. ‘Yo quiero que las mujeres que entremos a la casa sintamos en realidad ese apoyo entre nosotras’”, agregó.

La forma en la que defendió sus convicciones

En ese mismo sentido, Sofía habló de las veces en las que sintió que algunos de sus compañeros intentaron ponerla en contra de Ferka Quiroz, otra de las habitantes, un instante en el que decidió arriesgar su permanencia en la casa, antes que poner en duda sus propias convicciones. “Yo quiero decidir cómo vivir este juego, yo Sofía voy a tomar mis decisiones de cómo va a ser mi paso por La Casa de los Famosos, y si para vivir este juego como yo quiero tengo que volverme avión Kamikaze e irme en contra de los dos más fuertes, porque yo estuve nominada contra Poncho (de Nigris) y Sergio (Mayer), yo sé que la historia hubiera sido otra si yo hubiera estado nominada en ese momento, contra casi cualquier otra persona de la casa, menos Wendy (Guevara), hubiera sido otra historia”, agregó. “Por eso fue la decisión que yo tomé, yo duermo muy tranquila con esa decisión, y estoy muy agradecida, porque así como se siente el hate en redes, en la vida real, que es lo único que importa, lo que es tangible, lo que la gente te enseña, te demuestra”, sentenció.

Lo que La Casa de los Famosos le dejó

Para Sofía Rivera Torres el haber entrado a este reality ha sido toda una experiencia de autodescubrimiento y muy aleccionadora. “Ahorita que ya no soy un peón y ya no estoy sobre el tablero, que ya regresé a mi realidad, que ya soy una persona y un ser humano nuevamente, esto ha sido una experiencia de aprendizaje que ha sido revelador conocer acerca de la sociedad, de nuestro ambiente sociopolítico, de la temperatura que estamos viviendo como mexicanos ahorita, que se permiten o qué no se permite, y cómo van pasando las cosas, y eso para mí es una experiencia que claro que le agradezco a la vida y que ha sido muy positivo para mi carrera”, finalizó.