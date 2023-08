Irina Baeva responde contundente a los cuestionamientos: 'Nunca basaría mi carrera en mi vida personal'

Irina Baeva está de regreso en la pantalla chica con el melodrama Nadie como tú, en la que interpretará a la antagonista de la historia a lado de un gran elenco conformado por Eduardo Santamarina, Elizabeth Álvarez, Karla Esquivel y Brandon Peniche. Emocionada por la nueva etapa que recorre en el terreno laboral, la actriz también disfruta de la estabilidad que ha conseguido a lado de Gabriel Soto, con quien ha escrito una sólida historia de amor desde hace varios años. Ha sido durante la presentación a prensa de la telenovela que la guapa actriz ha hablado de lo que significa este papel señalando que desde su incursión en el medio artístico ha sentado las bases de su carrera en el profesionalismo, la dedicación, la disciplina y su pasión por la interpretación dejando de lado cualquier relación o episodio de su vida personal que pudiera interferir de alguna manera en su profesión.

Las declaraciones de Irina Baeva sobre su carrera

Siempre dispuesta a responder a los cuestionamientos de la prensa, Irina señaló que una de sus prioridades ha sido mantener todo aspecto de su vida privada fuera de su entorno de trabajo: “Yo creo que todo se tiene que soportar con el talento (…) A pesar de que los dos, tanto Gabriel como yo somos personas públicas y hay muchos dimes y diretes alrededor siempre, ya lo sabemos, pero finalmente yo nunca jamás basaría mi carrera en mi vida personal”, comentó en la entrevista recuperada por el reportero Edén Dorantes.

Contundente, la actriz de origen ruso indicó que lo importante para ella es ser parte de proyectos sustanciosos que sumen a su preparación y trayectoria artística: “Yo siempre así lo decido, voy a buscar más oportunidades, más cosas interesantes para mí, en mi carrera, como el siguiente paso, y esa siempre será la prioridad número uno más que estar buscando otras cosas a base de las cuales puedas despuntar o seguir creciendo”, añadió recalcando que el compromiso y la responsabilidad forman parte de las pautas que marcan la manera en cómo se desarrolla en el ámbito profesional.

Al ser cuestionada sobre si alguna vez ha pensado en tirar la toalla, Irina compartió las palabras que le han servido de estímulo desde que dejó su país para buscar suerte en suelo mexicano. “Voy a decir una gran frase -de verdad para toda la gente que lo está viendo- que a mí me ha ayudado desde el día uno que yo vine a México: ‘No puedes vencer al que nunca se rinde’”. Asimismo, la actriz se refirió al optimismo con el que ha enfrentado cada momento de su vida, incluso aquellos ensombrecidos por la incertidumbre, “La verdad es que yo echandole todas las ganas y siempre para adelante. No siempre hay días buenos, hay días malos con cualquier circunstancia en la vida para cualquier persona, el que te diga que no miente y lo sabemos todos. Por supuesto que puedo tener días malos y buenos, pero son más buenos que malos, entonces aquí estoy con toda la actitud y con la mejor energía, dándolo todo en este proyecto”.

Cómo asume Irina Baeva los retos profesionales

Tras recordar su primer protagónico en la telenovela Vino el amor, Irina hizo hincapié en cómo se ha mantenido en pie de lucha buscando nuevas oportunidades para crecer y asumiendo con total madurez los desafíos que se le presentan: “Me acuerdo cuando el señor José Alberto Castro me dio la oportunidad de interpretar a Luciana, yo dije: ‘Ya aquí estamos, ya se llegó’, y la verdad es que apenas es el inicio del camino. Creo que para mí lo más importante es buscarle y creo que la fuerza mental que yo tengo y esa mentalidad con la cual llegué desde Rusia, definitivamente creo que por eso estoy aquí también en México, es justamente nunca rendirme y nunca darme por vencida, y siempre creer antes que nada yo en mí, para que entonces todos los demás vean esa energía, la perciban”.

